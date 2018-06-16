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    Гилфи Сигурдссон: Было чувство, что вратарь отразит удар Месси

    Сборная Исландии Сборная Аргентины Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Футболист сборной Исландии Гилфи Сигурдссон высказал мнение о результате матча группового этапа чемпионата мира со сборной Аргентины — 1:1.

    Гилфи Сигурдссон
    Гилфи Сигурдссон
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    Стартовый матч сборных на турнире прошел в субботу, 16 июня, на стадионе «Спартак» в Москве. Удар с пенальти в исполнении лидера аргентинцев Лионеля Месси парировал Ханнес Тор Хальдорссон.

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    • «Я выдвинулся чуть раньше, надеясь выбить мяч. Было чувство, что вратарь отразит удар, что удача в этот день на нашей стороне.

    Я не думаю, что аргентинцы играли плохо. Просто трудно создавать моменты в игре с командой, которая защищается в полном составе.

    У них выступают очень сильные футболисты, и нам, я думаю, несколько повезло», — рассказал Сигурдссон агентству «Р-Спорт».

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Во втором туре сборная Аргентины встретится с Хорватией (21 июня, Нижний Новгород), национальная команда Исландии сыграет с Нигерией (22 июня, Волгоград).

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