Гилфи Сигурдссон: Было чувство, что вратарь отразит удар Месси

Футболист сборной Исландиивысказал мнение о результате матча группового этапа чемпионата мира со сборной Аргентины — 1:1.

Стартовый матч сборных на турнире прошел в субботу, 16 июня, на стадионе «Спартак» в Москве. Удар с пенальти в исполнении лидера аргентинцев Лионеля Месси парировал Ханнес Тор Хальдорссон.

«Я выдвинулся чуть раньше, надеясь выбить мяч. Было чувство, что вратарь отразит удар, что удача в этот день на нашей стороне.

Я не думаю, что аргентинцы играли плохо. Просто трудно создавать моменты в игре с командой, которая защищается в полном составе.

У них выступают очень сильные футболисты, и нам, я думаю, несколько повезло», — рассказал Сигурдссон агентству «Р-Спорт».

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Во втором туре сборная Аргентины встретится с Хорватией (21 июня, Нижний Новгород), национальная команда Исландии сыграет с Нигерией (22 июня, Волгоград).