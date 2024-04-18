25-й тур РПЛ открывается домашним матчем «Краснодара» с воронежским «Факелом». За ходом встречи можно следить вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 19:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Краснодар»

«Краснодар» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка в 23-х матчах. На счету «быков» 12 побед, 7 ничьих и 4 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 36:23.

Команда сыграла три матча после возвращения Мурада Мусаева на пост главного тренера «Краснодара». В них «быки» по одному разу выиграли, сыграли вничью и проиграли.

В центральном матче прошлого тура с «Зенитом» «Краснодар» вел после первого тайма с минимальным преимуществом, но в второй половине встречи пропустил 2 гола и уступил — 1:2. До этого «быки» обыграли на выезде «Пари НН» (4:3) и также в гостях сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).

«Факел»

«Факел» ведет борьбу за выживание в текущем сезоне, но на данный момент воронежцы оторвались от зоны стыковых мачей на 3 балла, расположившись на 11-й строчке. На счету команды 26 очков в 23-х матчах: 6 побед, 8 ничьих и 9 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 19:25.

Команда под руководством Сергея Ташуева в крайнем туре дома проиграла «Ростову» (0:1). Единственный гол воронежцы пропустили на 83-й минуте, отличился Роналдо.

Ранее «Факел» набрал 5 очков в 4-х матчах после рестарта сезона — победа над «Спартаком» (2:0), ничьи с «Пари НН» (1:1) и «Оренбургом» (0:0) и поражение от ЦСКА (1:4).

Личные встречи

В матче первого круга между командами была зафиксирована нулевая ничья. Всего в 4-х очных матчах «Факел» одержал одну победу и трижды команды разошлись миром.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Краснодар» — «Факел» с коэффициентом 2.40.