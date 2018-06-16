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    Вратарь Исландии: Пытался представить, что будет думать Месси, исполняя пенальти

    Сборная Исландии Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Аргентины Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Голкипер сборной Исландии Ханнес Халльдоурссон прокомментировал результат матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 с национальной командой Аргентины (1:1).

    Ханнес Халльдоурссон
    Ханнес Халльдоурссон
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    Во втором тайме страж ворот отразил пенальти в исполнении лидера аргентинцев Лионеля Месси. По итогам матча Халльдоурссон был признан лучшим игроком.

  • ЧМ-2018. Аргентина — Исландия 1:1
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    • «Для меня невероятно стать лучшим игроком своей команды в первом матче на чемпионате мира. Ещё и отбить пенальти.

    Это великий и важный момент для всех нас, потому что спасение этого пенальти увеличивает наши шансы на выход из группы.

    Конечно, я работал над пенальти дома. Сложно предсказать, как всё обернётся в игре, но сегодня всё сложилось.

    Я пытался представить, что будет думать Месси, исполняя пенальти. Я смотрел его прошлые попытки исполнения пенальти и знал, как он это делает.

    Радость после ничьей? Для нас это великая ничья, мы ещё в прошлый раз поняли, как важно сразу начать набирать очки.

    Мы играли против одной из лучших команд мира, против лучших игроков мира. Мы так же радовались ничьей с Португалией», — передаёт слова Халлдорсона «Чемпионат».

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Во втором туре сборная Аргентины встретится с Хорватией (21 июня, Нижний Новгород), национальная команда Исландии сыграет с Нигерией (22 июня, Волгоград).

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