Вратарь Исландии: Пытался представить, что будет думать Месси, исполняя пенальти

Голкипер сборной Исландиипрокомментировал результат матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 с национальной командой Аргентины (1:1).

Во втором тайме страж ворот отразил пенальти в исполнении лидера аргентинцев Лионеля Месси. По итогам матча Халльдоурссон был признан лучшим игроком.

«Для меня невероятно стать лучшим игроком своей команды в первом матче на чемпионате мира. Ещё и отбить пенальти.

Это великий и важный момент для всех нас, потому что спасение этого пенальти увеличивает наши шансы на выход из группы.

Конечно, я работал над пенальти дома. Сложно предсказать, как всё обернётся в игре, но сегодня всё сложилось.

Я пытался представить, что будет думать Месси, исполняя пенальти. Я смотрел его прошлые попытки исполнения пенальти и знал, как он это делает.

Радость после ничьей? Для нас это великая ничья, мы ещё в прошлый раз поняли, как важно сразу начать набирать очки.

Мы играли против одной из лучших команд мира, против лучших игроков мира. Мы так же радовались ничьей с Португалией», — передаёт слова Халлдорсона «Чемпионат».

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Во втором туре сборная Аргентины встретится с Хорватией (21 июня, Нижний Новгород), национальная команда Исландии сыграет с Нигерией (22 июня, Волгоград).