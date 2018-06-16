Дешаму надо что-то делать

Сборная Франции в первом поединке на групповом этапе чемпионата мира сумела с огромным трудом победить Австралию. Гризманн вывел вперед французов на 58-й минуте, но соперник быстро сравнял счет. Только на 81-й минуте Погба сумел вырвать победу для команды Дидье Дешама.

Дешам вдохновился тактикой Черчесова

«Возможно, Дидье Дешам вдохновился тактикой Станислава Черчесова и решил сыграть от соперника. Но, в отличие от сборной России, Франция не забила быстрый гол, а её соперник всё-таки был дееспособен. У Австралии очень хорошая пара Муй-Единак в центре поля, которая, почувствовав, что французы где-то не добегают, где-то не борются до конца, крепкие полузащитники из английской премьер-лиги завладели инициативой в центре поля и принялись разбрасывать мячи по флангам.

Команда Берта ван Марвейка вызывала ликование на трибунах каждым новым стандартом, хотя по-настоящему опасен был только один, когда Льорису пришлось вытаскивать мяч из “шестёрки”. Австралия не создала много моментов, но окончательно переманила на свою сторону всех сидевших рядом коллег. Пока у Франции Мбаппе в одиночку пытался пройти всех, “соккеруз” командными усилиями подбирались к чужой штрафной и завершили 1 тайм не только с территориальным, а с игровым преимуществом.

Австралийцы не отсиживались, но Франция все равно не могла наладить быстрый переход в атаку. Даже такие мастера продвижения мяча, как Толиссо и Погба, не могли застать врасплох австралийцев. Погба и вовсе мог попасть под огонь жесточайшей критики, но на 56 минуте наконец-то сподобился на первую острую передачу вперёд.

Рисдом, единственный игрок стартового состава из австралийской лиги, не дотянулся до мяча в подкате, а до Гризманна — да. В итоге впервые на турнире блестяще проявила себя система VAR: эпизод, казалось, был заигран, но справедливость была восстановлена, хотя некоторые мои коллеги, уже откровенно топившие за Австралию, продолжали кричать про игру в мяч.

Франция даже не вымучила гол, как Англия с Тринидадом в 2006-м, Франция просто его забила. Пожалуй, незаслуженно. Но Умтити оказался игроком с повышенным чувством справедливости — еще никто не соответствовал метафоре Александра Шмурнова “слепой волейболист” так, как Самюэль. Единак повторил свершение Гризмана с 11 метров.

Однако героем стал не кто иной, как Поль Погба, которого в перерыве по-хорошему можно было менять. Да, с помощью рикошета от Бехича, Поль по сути сделал второй гол. А еще с помощью системы VAR, которая во второй раз отослала к черту адептов "духа игры", — пишет обозреватель Rusfootball.info Роман Гуськов.

У Франции нет лидера на поле

У французов много звезд с нехваткой лидерских качеств Фото:Getty Images

На Гризманна команда не оглядывается, как Португалия на Роналду, Аргентина — на Месси, или Египет — на Салаха. Антуан может стать одним из героев ЧМ-18, может даже голов собрать достойно, но сегодня схема с ним в качестве формального центрального форварда, а также с Мбаппе и Дембеле на флангах — как нарисовали французы в официальном Твиттере сборной, не сработала. Нет Коке, Габи, Диего Косты не хватает, чтобы чувствовать себя уютно.

Погба тоже сыграл плохо. Антуан хотя бы искал позиции постоянно, а Поль сегодня стал случайным героем решающего момента. Команда Дешама страдает от нехватки людей, которые ведут себя, как Зидан на чемпионатах мира в 1998-м и 2006-м. Даже опытный состав может посыпаться — те же "трехцветные" в 2002 году, но сейчас не из кого выбрать героя нации, какими были Платини или Зидан. Гризманн — это не Роналду по характеру, Погба – тоже, Мбаппе слишком юный, чтобы стать моральным авторитетом в коллективе», — отметил автор Soccer.ru Игнат Березин.

Ван Марвейк знает, что делает

Австралийцы провели матч достойно Фото:Getty Images

«Берт ван Марвейк выводил на чемпионат мира Саудовскую Аравию, а привез в Россию сборную Австралии. Судя по первым матчам команды на турнире, 66-летний голландец сделал правильный выбор. Пока саудиты терпят упреки со стороны собственных болельщиков и первых лиц страны, "соккеруз" могут собой гордиться.

В 2010-м ван Марвейк привез на чемпионат мира в ЮАР сборную Голландии, где Найджел де Йонг, Марк ван Боммел и Джонни Хейтинга отрывали соперникам ноги. Непривычно жесткая для "оранжевых" команда пять из шести побед на турнире добыла с разницей в один мяч, лишь в первом матче с датчанами позволил себе самую-самую малость покуражиться (2:0). Команда с Уэсли Снейдером во главе в жесткой манере выгрызала победы, лишь в финале не сумев перекусить испанцев.

Сборная Австралии в игре с Францией была очень похожа на ту самую Голландию восьмилетней давности. Да, разница в классе между футболистами давала о себе знать, но самоотдача и настрой, с которыми играли номинальные гости заслуживали уважения», — подчеркнул корреспондент «Спорта День за Днем» Антон Кудинов.

Замены усилили игру фаворита

Дидье Дешам выпустил правильных игроков во втором тайме Фото:Getty Images

«Французам банально не дали свободного пространства, и лишь замены, за которые тренерский штаб стоит похвалить, позволили добиться результата. Фекир добавил средней линии разума, а разбивший в недавнем спарринге голову и пока играющий с повязкой Жиру сделал игру трехцветных органичной. Оливье для Дешама системообразующий игрок, что он продемонстрировал по ходу решающей голевой атаки, мастерски укрыв мяч корпусом и отпасовав на врывавшегося в свободную зону Погба.

Это, впрочем, лишь эпизод, чего в игре с более искушенными перуанцами и датчанами может не хватить.

К чему приведут дальнейшие тренерские эксперименты, увидим в четверг в Екатеринбурге. Возможно, на Урале Жиру уже будет готов сыграть 90 минут, а в центре появится разносторонний Матюиди. И, может быть, там Франция наконец-то побежит?», — размышляет автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев.

Французское поколение звезд не готово к войне

На фоне соперника стали видны серьезные проблемы французов Фото:Getty Images

«Все дело в том, что особого давления на соперника трехцветные не оказывали. Да, владели мячом, иногда прорывались в штрафную, но всякий раз упирались в подстраховку австралийцев. Чтобы забивать в таких матчах, нужно не просто быстро бегать и передавать друг другу мяч, а сминать соперника давлением, выигрывать единоборства, и с этим у молодых французов есть проблемы.

Они очень круто играют в футбол, обладают сумасшедшей техникой, но не умеют доминировать. У них нет ментальности победителей и очень похоже, что пока так и не смогли ее выработать. Поражение в финале домашнего Евро два года назад не сделало их злее. Сегодня не было ощущения, что они вышли на первый матч чемпионата мира уничтожать соперника и доказывать всем, что они фавориты. А должны были.

Их итоговую победу нельзя назвать закономерной. Тактически и ментально австралийцы сегодня переиграли команду Дешама. Им должно быть очень обидно, ведь судьбу матча решил рикошет от защитника после удара Поля Погба и более высокое исполнительское мастерство в отдельных эпизодах.

Однако на этом французы далеко не уедут. На мастерстве можно выходить из группы, но в плей-офф уверенность, решительность и неуемное стремление к победе играют гораздо большую роль.

Погба и компания выходят на поле и действуют так, как будто футбол для них – просто игра. Но совсем скоро игры кончатся и начнется война», — сделал вывод корреспондент «Советского спорта» Сергей Подгорнов.