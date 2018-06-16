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    Франция обыграла Австралию с первым в истории ЧМ пенальти после видеоповтора

    Франция — Австралия 2:1, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Франции Футбол Франции Сборная Австралии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборные Франции и Австралии стартовали на чемпионате мира матчем в Казани. Встреча команд группы С завершилась победой «трехцветных» со счетом 2:1.

    Поль Погба
    Поль Погба
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    Франция открыла счет в матче в начале второго тайма. Впервые в истории чемпионатов мира пенальти был назначен арбитром после видеоповтора. Уругвайский арбитр Андрес Кунья указал на точку после фола на Антуане Гризманне. Сам Гризманн реализовал приговор арбитра.

    Австралия отыгралась довольно быстро и тоже забила с пенальти, который был назначен за игру рукой Самуэля Умтити. Одиннадцатиметровый точно исполнил Майл Единак.

    Вновь выйти вперед французам удалось на 80-й минуте игры — после удара Поля Погба и небольшого рикошета мяч ударился об перекладину и приземлился за линией ворот. Гол был засчитан благодаря системе определения взятия ворот Hawk Eye.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Напомним, вместе с Францией и Австралией в группе С также выступят Перу и Дания, которые начнут свой матч 16 июня в 18.00 мск.

    Чемпионат мира — 2018. Группа C
    Франция — Австралия — 2:1 (0:0)
    Голы: Гризманн, 58 — с пенальти (1:0). Единак, 62 — с пенальти (1:1). Погба, 81 (2:1)Франция: Франция: Ллорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандез, Канте, Толиссо (Матюиди, 78), Погба, Мбаппе, Гризманн (Жиру, 70), Дембеле (Фекир, 70)Австралия: Австралия: Райан, Рисдон, Сэйнсбери, Миллиган, Бехич, Леки, Единак, Муй, Рогич (Ирвайн, 72), Крус (Арзани, 84), Наббут (Юрич, 64)Предупреждения: Леки, 13. Рисдон, 57. Толиссо, 76. Бехич, 87
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