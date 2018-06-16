Франция обыграла Австралию с первым в истории ЧМ пенальти после видеоповтора

Сборныестартовали на чемпионате мира матчем в Казани. Встреча команд группы С завершилась победой «трехцветных» со счетом 2:1.

Франция открыла счет в матче в начале второго тайма. Впервые в истории чемпионатов мира пенальти был назначен арбитром после видеоповтора. Уругвайский арбитр Андрес Кунья указал на точку после фола на Антуане Гризманне. Сам Гризманн реализовал приговор арбитра.

Австралия отыгралась довольно быстро и тоже забила с пенальти, который был назначен за игру рукой Самуэля Умтити. Одиннадцатиметровый точно исполнил Майл Единак.

Вновь выйти вперед французам удалось на 80-й минуте игры — после удара Поля Погба и небольшого рикошета мяч ударился об перекладину и приземлился за линией ворот. Гол был засчитан благодаря системе определения взятия ворот Hawk Eye.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Напомним, вместе с Францией и Австралией в группе С также выступят Перу и Дания, которые начнут свой матч 16 июня в 18.00 мск.