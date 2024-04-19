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    Стало известно, кто возглавит «Баварию» после ухода Тухеля

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    Мюнхенская «Бавария» определилась с новым главным тренером.

    Зинедин Зидан
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    Зинедин Зидан

    После завершения сезона «Баварию» возглавит Зинедин Зидан, сообщает Mundo Deportivo.

    Стороны еще не подписали контракт, но источник уверяет, что у руководства мюнхенского клуба уже есть договоренность с французским специалистом.

    Также отмечается, что Зидан настаивает на том, чтобы летом «Бавария» существенно усилила оборону.

    Зидан заменит на посту главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля, который покинет команду сразу после завершения сезона.

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    • Напомним, Зидан находится без работы с лета 2021 года, когда он покинул мадридский «Реал». «Королевский клуб» под руководством француза трижды выигрывал Лигу чемпионов.

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