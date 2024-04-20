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    Сможет ли ЦСКА уверенно переиграть «Ахмат»?

    ЦСКА — «Ахмат». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат России, 20 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Ахмат»
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    Игорь Акинфеев (ЦСКА)
    20 апреля в 25-м туре чемпионата России по футболу сыграют ЦСКА и «Ахмат». Начало игры — в 16:00 мск. ЦСКА — «Ахмат»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 20 Апреля 2024 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Ахмат Ахмат
  • Грозный
    •

    ЦСКА

    Турнирное положение: москвичи продолжают бороться за тройку сильнейших и сейчас уже вплотную подобрались к призовым местам.

    Команда из Москвы сейчас занимает четвертое место в турнирной таблице и имеет в своем активе 37 очков. Московский коллектив только на один балл отстают от третьего «Динамо».

    ЦСКА — Ахмат: коэффициенты букмекеров

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    «Армейцы» смогли 43 раза поразить ворота соперника и 31 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошли туре «красно-синие» ушли от поражения в матче с «Локомотивом» (3:3), а до этого переиграли «Факел» (4:1).

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    Перед этим же столичная команда поделила очки с «Сочи» (2:2), но одолела «Крылья Советов» (2:0).

    Среди недели же коллектив из столицы России победил «Балтику» (2:0) и пробился в финал Пути РПЛ Кубка страны.

    Не сыграют: не сможет выйти на поле травмированный Максим Мухин.

    Состояние команды: в настоящий момент ЦСКА борется за попадание в топ-3 и думается, что это команде по силам.

    Подопечные Владимира Федотова имеют все шансы не только быть в медалях чемпионата, а и выиграть Кубок, ведь ЦСКА уже вышел в финал, где сыграет против «Зенита».

    «Ахмат»

    Турнирное положение: грозненцы в последнее время не радуют своих поклонников и борются за выживание в элите.

    В настоящий момент грозненская команда располагается в зоне прямого вылета, на 15-м месте и имеет в своем активе 15 очков.

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    • Коллектив из Грозного смог забить 21 мяч в ворота соперника и 36 пропустил в свои.

    Последние матчи: сейчас у ахматовцев серия из четырех поражений подряд — команда проиграла «Балтике» (1:7), «Локомотиву» (0:2), «Рубину» (1:2) и «Динамо» (0:2).

    Лишь перед этим «Ахмат» смог переиграть «Урал» (1:0).

    Также между этими матча команда из столицы Чеченской Республики вылетела из Кубка России, уступив «Оренбургу» (0:1).

    Не сыграют: не выйдут на поле травмированный Заим Диванович и дисквалифицированный Владислав Камилов.

    Состояние команды: совсем недавно грозненцы сменили главного тренера. На смену Мирославу Ромащенко пришел Магомед Адиев.

    Перед новым тренерским штабом была поставлена конкретная задача — сохранить команду в Премьер-лиге, однако с каждым матчем ситуация усугубляется.

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    Зимой были подписаны Лукас Ловат, Надер Гандри и Амин Талал, а вот ушли только те игроки, которые не проходили в состав.

    Статистика для ставок

    • «Ахмат» проиграл 4 последние игры в РПЛ

    • ЦСКА не проигрывает «Ахмату» на протяжении 4 матчей

    • ЦСКА еще не проигрывал в 2024 году

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.50, а победа «Ахмата» — в 6.80.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.75, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.10.

    Прогноз: ЦСКА сейчас на отличном ходу, а «Ахмат» же в кризисе, поэтому думается, что москвичи должны добывать уверенную победу.

    Ставка: победа ЦСКА с форой-1,5 за 2.30.

    Прогноз: ЦСКА практически всегда пропускает, поэтому логично будет поставить, что обе команды забьют.

    Ставка: обе забьют за 1.90.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Ахмат» с коэффициентом 2.30. Дата матча: 20.04.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли ЦСКА уверенно переиграть «Ахмат»?
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