Остановит ли ДР Конго после Португалии Колумбию?

прогноз на матч за лидерство в группе K ЧМ-2026, ставка за 1.83

24 июня в рамках второго тура группы K ЧМ-2026 сыграют Колумбия и ДР Конго. Начало встречи — в 05:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

Колумбия

Турнирное положение: Колумбия захватила лидерство в квартете после стартового тура нынешней стадии чемпионата мира с тремя очками.

Команда на два балла опережает нынешнего соперника, который занимает второе место, и третью в таблице Португалию, а также на три пункта аутсайдера — Узбекистан.

Последние матчи: в первом туре группового раунда мирового форума южноамериканская сборная уверенно переиграла Узбекистан (3:1).

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Финальную подготовку к североамериканскому мундиалю «Кофейщики» также провели успешно, когда в нейтральных стенах одержали победу над Иорданией (2:0).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трёх последних поединках, два из которых были контрольными, Колумбия выиграла с общей разницей голов 8-2.

Эти показатели обещают высокие шансы сборной на три очка, не говоря уже о том, что она попросту сильнее нынешнего соперника, который, правда, способен оказаться серьёзное сопротивление.

Три голы команды на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

ДР Конго

Турнирное положение: ДР Конго хотя и не выиграла в первом туре группового этапа ЧМ-2026, но все равно занимает второе место в квартете.

Команда с одним баллом в активе на два очка отстаёт от нынешнего соперника и дополнительным показателям опережает Португалию, а также на один пункт — четвертый Узбекистан.

Последние матчи: на старте североамериканского мундиаля африканская сборная неожиданно отобрала очки у Португалии, сыграв вничью 1:1.

Тем удивителен данный результат, если учесть, что в последней товарищеской встрече перед чемпионатом мира коллектив проиграл переживающей затяжной кризис Чили (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 14-ти последних матчах, которые были официальными и контрольными, ДР Конго проиграла лишь раз при семи победах и шести ничьих.

Подобные выступления должны внушать оптимизм всем причастным к сборной, тогда как относительно успешный результат игры против Португалии может усилить её уверенность в своих силах.

Йоан Висса — автор пока что единственного гола команды на ЧМ-2026.

На что ставят в матче Колумбия — ДР Конго Букмекерские коэффициенты на матч Колумбия — ДР Конго: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей Колумбии забивала больше 2,5 голов голов

в семи последних матчах Колумбия забивала минимум два гола

в четырех из пяти последних матчей ДР Конго забила минимум один гол.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Колумбия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.55. Ничья — в 4.00, успех ДР Конго — в 6.33.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.30 и 1.64.

Прогноз: в семи последних матчах южноамериканская сборная забила минимум два мяча. Команда помногу забивает, поэтому нет оснований считать, что будет иначе и в следующей игре.

И хотя в восьми из девяти последних поединках африканская сборная пропускала меньше двух голов, атакующая мощь соперника обещает стать решающим фактором.

1.83 Тотал Колумбии больше 1,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч Колумбия — ДР Конго позволит вывести на карту выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: тотал Колумбии больше 1,5 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь такой сценарий был реализован в шести из семи последних матчей «Кофейщиков».

2.30 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч Колумбия — ДР Конго принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30