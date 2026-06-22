24 июня в рамках второго тура группы K ЧМ-2026 сыграют Колумбия и ДР Конго. Начало встречи — в 05:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.
Колумбия
Турнирное положение: Колумбия захватила лидерство в квартете после стартового тура нынешней стадии чемпионата мира с тремя очками.
Команда на два балла опережает нынешнего соперника, который занимает второе место, и третью в таблице Португалию, а также на три пункта аутсайдера — Узбекистан.
Последние матчи: в первом туре группового раунда мирового форума южноамериканская сборная уверенно переиграла Узбекистан (3:1).
Финальную подготовку к североамериканскому мундиалю «Кофейщики» также провели успешно, когда в нейтральных стенах одержали победу над Иорданией (2:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трёх последних поединках, два из которых были контрольными, Колумбия выиграла с общей разницей голов 8-2.
Эти показатели обещают высокие шансы сборной на три очка, не говоря уже о том, что она попросту сильнее нынешнего соперника, который, правда, способен оказаться серьёзное сопротивление.
Три голы команды на ЧМ-2026 забивали разные игроки.
ДР Конго
Турнирное положение: ДР Конго хотя и не выиграла в первом туре группового этапа ЧМ-2026, но все равно занимает второе место в квартете.
Команда с одним баллом в активе на два очка отстаёт от нынешнего соперника и дополнительным показателям опережает Португалию, а также на один пункт — четвертый Узбекистан.
Последние матчи: на старте североамериканского мундиаля африканская сборная неожиданно отобрала очки у Португалии, сыграв вничью 1:1.
Тем удивителен данный результат, если учесть, что в последней товарищеской встрече перед чемпионатом мира коллектив проиграл переживающей затяжной кризис Чили (1:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 14-ти последних матчах, которые были официальными и контрольными, ДР Конго проиграла лишь раз при семи победах и шести ничьих.
Подобные выступления должны внушать оптимизм всем причастным к сборной, тогда как относительно успешный результат игры против Португалии может усилить её уверенность в своих силах.
Йоан Висса — автор пока что единственного гола команды на ЧМ-2026.
Статистика для ставок
- в шести из семи последних матчей Колумбии забивала больше 2,5 голов голов
- в семи последних матчах Колумбия забивала минимум два гола
- в четырех из пяти последних матчей ДР Конго забила минимум один гол.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Колумбия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.55. Ничья — в 4.00, успех ДР Конго — в 6.33.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.30 и 1.64.
Прогноз: в семи последних матчах южноамериканская сборная забила минимум два мяча. Команда помногу забивает, поэтому нет оснований считать, что будет иначе и в следующей игре.
И хотя в восьми из девяти последних поединках африканская сборная пропускала меньше двух голов, атакующая мощь соперника обещает стать решающим фактором.
Ставка: тотал Колумбии больше 1,5 голов за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь такой сценарий был реализован в шести из семи последних матчей «Кофейщиков».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30