прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.95

В первом матче третьего отборочного раунда Лиги конференций тираспольский «Шериф» будет принимать «Санкт-Галлен» из Швейцарии. Игра пройдет в Тирасполе 6 августа. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

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«Шериф»

Турнирная таблица: В чемпионате Молдавии «Шериф» занимает первое место, набрав 14 очков.

Последние матчи: В шестом туре внутреннего первенства клуб из Тирасполя разгромил «Бельцы» (5:1).

В первом раунде Лиги Европы «Шериф» переиграл обладателя Кубка Словении — «Алюминий» (1:0 — победа в гостях, 0:0 — ничья дома). Во втором квалификационном раунде ЛЕ «жёлто-черные» с крупным счетом проиграли «Маккаби» Тель-Авив (0:5 — поражение дома, 0:1 — поражение в гостях).

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Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Шериф» в последних матчах одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и в двух поединках потерпел поражение.

«Санкт-Галлен»

Турнирная таблица: В Суперлиге Швейцарии «Санкт-Галлен» занимает третье место, набрав шесть очков из шести возможных.

Последние матчи: Новый сезон в швейцарском первенстве «Санкт-Галлен» начал с двух побед, переиграв «Вадуц» (3:2) и «Цюрих» (2:1).

В Лиге Европы швейцарцы чуть не сотворили сенсацию, команда была близка к тому, чтобы выбить из турнира «Бенфику» (2:1 — победа дома, 0:5 — поражение в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах «Санкт-Галлен» одержал три победы и потерпел два поражения.

На что ставят в матче Шериф — Санкт-Галлен Букмекерские коэффициенты на матч Шериф — Санкт-Галлен: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Санкт-Галлен» проиграл «Бенфике» в Лиге Европы (2:6)

«Шериф» в первом раунде Лиги Европы обыграл «Алюминий» (1:0), затем уступил

«Шериф» и «Санкт-Галлен» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Санкт-Галлена» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.95. Ничья оценивается в 3.50. На победу «Шерифа» — 3.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.10.

Прогноз: В еврокубковом сезоне 2026/2027 «Шериф» выступает крайне слабо, тираспольчане в четырех матчах забили всего один гол, пропустили шесть. «Санкт-Галлен» играл на равных с «Бенфикой» и даже смог выиграть у португальцев в одном из

поединков. Есть вероятность, что швейцарцы без забитого гола с поля не уйдут.

1.95 Победа «Санкт-Галлена» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Шериф» — «Санкт-Галлен» позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Победа «Санкт-Галлена» с коэффициентом 1.95.

Прогноз: В среднем за матч «Санкт-Галлен» забивает по два мяча, у «Шерифа» этот показатель практически равен нулю. Не исключаем, что соперники сыграют низовый матч.

2.10 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Шериф» — «Санкт-Галлен» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.10.