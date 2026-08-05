В первом матче третьего отборочного раунда Лиги конференций тираспольский «Шериф» будет принимать «Санкт-Галлен» из Швейцарии. Игра пройдет в Тирасполе 6 августа. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
«Шериф»
Турнирная таблица: В чемпионате Молдавии «Шериф» занимает первое место, набрав 14 очков.
Последние матчи: В шестом туре внутреннего первенства клуб из Тирасполя разгромил «Бельцы» (5:1).
В первом раунде Лиги Европы «Шериф» переиграл обладателя Кубка Словении — «Алюминий» (1:0 — победа в гостях, 0:0 — ничья дома). Во втором квалификационном раунде ЛЕ «жёлто-черные» с крупным счетом проиграли «Маккаби» Тель-Авив (0:5 — поражение дома, 0:1 — поражение в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Шериф» в последних матчах одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и в двух поединках потерпел поражение.
«Санкт-Галлен»
Турнирная таблица: В Суперлиге Швейцарии «Санкт-Галлен» занимает третье место, набрав шесть очков из шести возможных.
Последние матчи: Новый сезон в швейцарском первенстве «Санкт-Галлен» начал с двух побед, переиграв «Вадуц» (3:2) и «Цюрих» (2:1).
В Лиге Европы швейцарцы чуть не сотворили сенсацию, команда была близка к тому, чтобы выбить из турнира «Бенфику» (2:1 — победа дома, 0:5 — поражение в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах «Санкт-Галлен» одержал три победы и потерпел два поражения.
Статистика для ставок
- «Санкт-Галлен» проиграл «Бенфике» в Лиге Европы (2:6)
- «Шериф» в первом раунде Лиги Европы обыграл «Алюминий» (1:0), затем уступил
- «Шериф» и «Санкт-Галлен» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Санкт-Галлена» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.95. Ничья оценивается в 3.50. На победу «Шерифа» — 3.55.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.10.
Прогноз: В еврокубковом сезоне 2026/2027 «Шериф» выступает крайне слабо, тираспольчане в четырех матчах забили всего один гол, пропустили шесть. «Санкт-Галлен» играл на равных с «Бенфикой» и даже смог выиграть у португальцев в одном из
поединков. Есть вероятность, что швейцарцы без забитого гола с поля не уйдут.
Ставка: Победа «Санкт-Галлена» с коэффициентом 1.95.
Прогноз: В среднем за матч «Санкт-Галлен» забивает по два мяча, у «Шерифа» этот показатель практически равен нулю. Не исключаем, что соперники сыграют низовый матч.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.10.