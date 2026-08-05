прогноз на матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 2.10

6 августа в матче третьего раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Лугано» и «Рунавик». Начало игры — в 21:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Лугано»

Турнирное положение: «Лугано» шикарно стартовал в чемпионате Швейцарии. На данный момент команда находится на втором месте турнирной таблицы.

При этом «Лугано» в двух первых турах набрал 6 очков. Забила команда 6 мячей при двух пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Лугано» легко расправился с «Грасхоппером» (4:1).

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До того команда в квалификации Лиги конференций переиграла «Дукаджини» (5:1). Да и «Вадуц» был повержен (2:1).

При этом «Лугано» в 4 последних матчах победил 4 раза. В них команда забила 12 мячей в ворота соперников при трех пропущенных.

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Состояние команды: «Лугано» вполне преуспевает в плане результатов. В двух последних матчах команда наколотила 9 мячей.

И уж точно «Лугано» будет действовать максимально агрессивно. Скромных фарерцев она буквально должна не замечать!

«Рунавик»

Турнирное положение: «Рунавик» уже может нынешнюю еврокубковую кампанию считать успешной. Команда героически прошла два раунда квалификации.

Причем «Рунавик» на данный момент находится на 2-м месте в своем чемпионате. Команда имеет поровну очков с лидером «Клаксвиком».

Последние матчи: в своем последнем поединке команда вчистую уступила «ХБ Торсхавну» (1:3).

После того команда переиграла «Копер» (3:1), переведя встречу в удачную для себя серию пенальти. Первый поединок-то завершился коллизией (0:2).

В пяти своих последних матчах «Рунавик» добыл 2 победы. В этих поединках команда забила 7 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Рунавик» имеет не столь надежные тылы. В своем чемпионате команда пропустила 19 мячей в 17 матчах.

При всем при этом команда победила 10 раз в 17 поединках фарерского чемпионата. А вот забивает «Рунавик» в среднем фактически 2 мяча за матч.

Наверняка фарерцы постараются продолжить творить историю. Вот только на сей раз оппонент явно не ровня «Коперу» и «Хамруну»…

На что ставят в матче Лугано — Рунавик Букмекерские коэффициенты на матч Лугано — Рунавик: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лугано» считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 8.00, а победа соперника — в 15.00.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.44, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.63.

Прогноз: Швейцарцы вполне преуспевают в атаке, да и фарерцам откровенно повезло в предыдущем раунде.

2.10 Фора «Лугано» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Лугано» — «Рунавик» принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Фора «Лугано» -2.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться больше трех раз.

2.10 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Лугано» — «Рунавик» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.10.

Пять причин, почему ставка зайдет