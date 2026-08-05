6 августа в матче третьего раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Тре Фьори» и «Дрита». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.10.
«Тре Фьори»
Турнирное положение: «Тре Фьори» еще не стартовал в чемпионате Сан-Марино. Да и из квалификации Лиги чемпионов команда вылетела.
При этом «Тре Фьори» уступил во всех трех матчах нового сезона. Забила команда всего два мяча при 6 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тре Фьори» в контрольном поединке уступил «Форли» (1:3).
До того команда в квалификации Лиги чемпионов дважды уступила «Ларну». Первый поединок завершился минимальным поражением, второй — коллизией со счетом 1:2.
При этом «Тре Фьори» не побеждал в 5 своих последних поединках. Да и вообще, полпред Сан-Марино ныне выглядит не лучшим образом.
Состояние команды: «Тре Фьори» в плане результатов выглядит блекло. Да и реализация откровенно проседает.
И уж точно «Тре Фьори» будет действовать строго от обороны. Вот только пропускает команда в среднем два мяча за матч. Да и когда санмаринские клубы феерили в атаке?!
«Дрита»
Турнирное положение: «Дрита» уже может нынешнюю еврокубковую кампанию считать успешной. Вылетев из квалификации Лиги чемпионов, команда тут же прошла один раунд более скромного турнира.
Причем «Дрита» в нынешнем сезоне победила всего однажды в 4 матчах. Причем та самая виктория была добыта лишь в дополнительное время.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда нанесла поражение «Флориане» (2:1).
После того команда не сумела одолеть тех же мальтийцев (1:1). А вот «Кауно Жальгирису» она проиграла самым досадным образом (2:3).
В двух своих последних матчах «Дрита» не проиграла. Однако проходом мальтийского барьера обольщаться уж точно не стоит. Слабый прошел еще более слабого.
Состояние команды: «Дрита» имеет не столь надежные тылы. Команда пропускала во всех четырех своих матчах.
Стоит отметить, что «Дрита» в минувшем чемпионате Косово пропустила 35 мячей в 36 матчах. Да и результативность оставляла и оставляет желать лучшего.
Наверняка косовары в атаке будут действовать агрессивно. При всех своих проблемах они просто обязаны проходить столь скромного соперника.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Дрита» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.25, а победа «Тре Фьори» — в 9.50.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.67, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.15.
Прогноз: Косовары явно сильнее соперника, имеющего к тому же заметные сложности с реализацией.
Ставка: Фора «Дриты» -2.5 за 3.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться больше трех раз.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.63.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Дрита» не проигрывала в 2 последних поединках
- «Тре Фьори» уступил во всех 3 своих матчах
- «Дрита» в кадровом плане выглядит предпочтительнее оппонента
- «Тре Фьори» забил всего 2 мяча в трех последних матчах
- Косовары имеют преимущество в большем количестве игровой практики