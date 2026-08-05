6 августа в матче третьего раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Тре Фьори» и «Дрита». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.10.

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«Тре Фьори»

Турнирное положение: «Тре Фьори» еще не стартовал в чемпионате Сан-Марино. Да и из квалификации Лиги чемпионов команда вылетела.

При этом «Тре Фьори» уступил во всех трех матчах нового сезона. Забила команда всего два мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тре Фьори» в контрольном поединке уступил «Форли» (1:3).

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До того команда в квалификации Лиги чемпионов дважды уступила «Ларну». Первый поединок завершился минимальным поражением, второй — коллизией со счетом 1:2.

При этом «Тре Фьори» не побеждал в 5 своих последних поединках. Да и вообще, полпред Сан-Марино ныне выглядит не лучшим образом.

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Состояние команды: «Тре Фьори» в плане результатов выглядит блекло. Да и реализация откровенно проседает.

И уж точно «Тре Фьори» будет действовать строго от обороны. Вот только пропускает команда в среднем два мяча за матч. Да и когда санмаринские клубы феерили в атаке?!

«Дрита»

Турнирное положение: «Дрита» уже может нынешнюю еврокубковую кампанию считать успешной. Вылетев из квалификации Лиги чемпионов, команда тут же прошла один раунд более скромного турнира.

Причем «Дрита» в нынешнем сезоне победила всего однажды в 4 матчах. Причем та самая виктория была добыта лишь в дополнительное время.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда нанесла поражение «Флориане» (2:1).

После того команда не сумела одолеть тех же мальтийцев (1:1). А вот «Кауно Жальгирису» она проиграла самым досадным образом (2:3).

В двух своих последних матчах «Дрита» не проиграла. Однако проходом мальтийского барьера обольщаться уж точно не стоит. Слабый прошел еще более слабого.

Состояние команды: «Дрита» имеет не столь надежные тылы. Команда пропускала во всех четырех своих матчах.

Стоит отметить, что «Дрита» в минувшем чемпионате Косово пропустила 35 мячей в 36 матчах. Да и результативность оставляла и оставляет желать лучшего.

Наверняка косовары в атаке будут действовать агрессивно. При всех своих проблемах они просто обязаны проходить столь скромного соперника.

На что ставят в матче Тре Фьори — Дрита Букмекерские коэффициенты на матч Тре Фьори — Дрита: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дрита» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.25, а победа «Тре Фьори» — в 9.50.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.67, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.15.

Прогноз: Косовары явно сильнее соперника, имеющего к тому же заметные сложности с реализацией.

3.10 Фора «Дриты» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч «Тре Фьори» — «Дрита» принесёт чистый выигрыш 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: Фора «Дриты» -2.5 за 3.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться больше трех раз.

2.63 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч «Тре Фьори» — «Дрита» принесёт чистый выигрыш 1630₽, общая выплата — 2630₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.63.

Пять причин, почему ставка зайдет