5 августа в 1-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Факел» и «Динамо» Москва. Начало игры — в 18:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.34.
«Факел»
Турнирное положение: Воронежцы спустя год вернулись в РПЛ. Однако команда в элитном дивизионе только оббивается.
При этом «Факел» в двух матчах чемпионата не набрал ни одного очка. Воронежцам нужно срочно усиливаться.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Краснодару» (2:3).
До того команда была бита махачкалинским «Динамо» (1:2). Зато в 3 летних контрольных матчах воронежцы победили 2 раза при одной ничьей.
При этом «Факел» только привыкает к реалиям РПЛ. Плюс оборонительные редуты частенько дают необязательные сбои.
Состояние команды: «Факел» вряд ли будет особенно надрываться в Кубке России. Главной задачей будет сохранение прописки в элите.
При этом «Факел» традиционно сложно противостоит «Динамо». В пяти последних очных поединках соперники по разу огорчили друг друга. Вот только последняя виктория над москвичами случилась больше 3 лет назад.
«Динамо» Москва
Турнирное положение: Динамовцы выдали посредственный старт в РПЛ. Команда Сандро Шварца в двух первых турах набрала всего один балл.
При этом «Динамо» Москва забило всего один мяч. А вот пропустила команда Шварца 2 раза.
Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела поражение от «Балтики» (1:2). До того москвичи ни разу не уступали «балтийцам».
До того команда подписала мировую с «Крыльями Советов» (0:0). При этом динамовцы в 6 летних контрольных поединках добыли 5 побед.
Плюс ко всему «Динамо» Москва слишком зависимо от формы своего лидера атак Константина Тюкавина. В двух первых турах его прицел молчал.
Состояние команды: Динамовцы намерены побороться за Кубок страны. Тем более, дела в чемпионате складываются не ахти.
Динамовцы в этом поединке явно предстанут не в оптимальном кадровом сочетании. Наверняка с первых минут выйдет форвард Иван Сергеев, оформивший ассист в матче с «Балтикой».
Динамовцы направляются в Воронеж за тремя очками. Да и кадровый маневр у Шварца весьма серьезный. Плюс рвутся в бой резервисты.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» Москва дают 1.91, а на «Факел» — 3.84; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.96.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.85, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.98.
Прогноз: Воронежцы основные силы сосредоточат на чемпионате, тогда как у динамовцев весьма качественный резерв.
Ставка: Фора «Динамо» Москва -1.5 за 3.34.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.00.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Динамовцы намерены побороться за Кубок России
- Воронежцы пока лишь привыкают к реалиям высшего дивизиона и наверняка пожертвуют Кубком
- «Факел» более трех лет не обыгрывает «Динамо»
- Динамовцы в кадровом плане выглядят предпочтительнее оппонента
- «Факел» имеет заметные сложности с реализацией