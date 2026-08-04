прогноз на матч группового этапа Кубка России, ставка за 3.34

5 августа в 1-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Факел» и «Динамо» Москва. Начало игры — в 18:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.34.

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«Факел»

Турнирное положение: Воронежцы спустя год вернулись в РПЛ. Однако команда в элитном дивизионе только оббивается.

При этом «Факел» в двух матчах чемпионата не набрал ни одного очка. Воронежцам нужно срочно усиливаться.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Краснодару» (2:3).

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До того команда была бита махачкалинским «Динамо» (1:2). Зато в 3 летних контрольных матчах воронежцы победили 2 раза при одной ничьей.

При этом «Факел» только привыкает к реалиям РПЛ. Плюс оборонительные редуты частенько дают необязательные сбои.

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Состояние команды: «Факел» вряд ли будет особенно надрываться в Кубке России. Главной задачей будет сохранение прописки в элите.

При этом «Факел» традиционно сложно противостоит «Динамо». В пяти последних очных поединках соперники по разу огорчили друг друга. Вот только последняя виктория над москвичами случилась больше 3 лет назад.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: Динамовцы выдали посредственный старт в РПЛ. Команда Сандро Шварца в двух первых турах набрала всего один балл.

При этом «Динамо» Москва забило всего один мяч. А вот пропустила команда Шварца 2 раза.

Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела поражение от «Балтики» (1:2). До того москвичи ни разу не уступали «балтийцам».

До того команда подписала мировую с «Крыльями Советов» (0:0). При этом динамовцы в 6 летних контрольных поединках добыли 5 побед.

Плюс ко всему «Динамо» Москва слишком зависимо от формы своего лидера атак Константина Тюкавина. В двух первых турах его прицел молчал.

Состояние команды: Динамовцы намерены побороться за Кубок страны. Тем более, дела в чемпионате складываются не ахти.

Динамовцы в этом поединке явно предстанут не в оптимальном кадровом сочетании. Наверняка с первых минут выйдет форвард Иван Сергеев, оформивший ассист в матче с «Балтикой».

Динамовцы направляются в Воронеж за тремя очками. Да и кадровый маневр у Шварца весьма серьезный. Плюс рвутся в бой резервисты.

На что ставят в матче Факел — Динамо Москва Букмекерские коэффициенты на матч Факел — Динамо Москва: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» Москва дают 1.91, а на «Факел» — 3.84; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.96.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.85, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.98.

Прогноз: Воронежцы основные силы сосредоточат на чемпионате, тогда как у динамовцев весьма качественный резерв.

3.34 Фора «Динамо» Москва -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.34 на матч «Факел» — «Динамо» Москва принесёт чистый выигрыш 2340₽, общая выплата — 3340₽

Ставка: Фора «Динамо» Москва -1.5 за 3.34.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.00 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Факел» — «Динамо» Москва позволит вывести на карту выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.00.

Пять причин, почему ставка зайдет