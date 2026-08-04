«Балтика» поборется с «Зенитом», «Мальорка» и «ПСЖ» не забьют на двоих больше трех мячей

В этом экспрессе рассмотрим матч в Кубке России, игру квалификации Лиги чемпионов и товарищескую встречу. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.80.

«Зенит» — «Балтика»

Футбол. Кубок России

«Зенит» уверенно начал новый сезон и находится в отличной форме. После успешного межсезонья, в котором петербуржцы не потерпели ни одного поражения, команда Сергея Семака завоевала Суперкубок России, а затем ярко стартовала в РПЛ. Победы над «Акроном» (5:0) и «Оренбургом» (3:0) с общей разницей мячей 8:0 подтверждают, что сине-бело-голубые быстро набрали ход.

Кубковая встреча, вероятнее всего, станет возможностью для Семака провести ротацию. Игровое время могут получить футболисты, которые реже выходят в стартовом составе, однако глубина состава «Зенита» позволяет сохранить высокий уровень игры даже при серьезных изменениях в составе.

«Балтика» также подходит к матчу в хорошем настроении. Калининградцы не проиграли ни одного товарищеского матча летом, а в чемпионате после поражения от ЦСКА сумели реабилитироваться домашней победой над московским «Динамо» (2:1). Команда Андрея Талалаева постепенно выстраивает игровые связи, и в Кубке, скорее всего, сделает ставку на максимально боевой состав.

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Дополнительную интригу противостоянию придает история недавних встреч между командами. Матчи «Зенита» и «Балтики» в прошлом сезоне сопровождались спорными судейскими решениями и вызвали широкий общественный резонанс, поэтому настрой гостей будет максимально серьезным.

Преимущество хозяев выглядит очевидным. Даже при ротации «Зенит» превосходит соперника по подбору исполнителей, качеству игры и глубине состава. «Балтика» способна навязать борьбу, однако на протяжении всех 90 минут сдерживать давление петербуржцев будет крайне сложно.

Ставка: Победа «Балтики» с форой (+1,5) за 1.58.

«Фенербахче» — «Штурм»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

«Фенербахче» постепенно набирает форму и уже преодолел первый квалификационный барьер Лиги чемпионов. Турецкий клуб оказался сильнее польского «Гурника», выиграв дома со счётом 1:0 и завершив ответную встречу ничьей 1:1.

До старта еврокубковой кампании команда уверенно проявила себя и в контрольных матчах, последовательно обыграв «Адмиру» (5:0), «Погонь» (4:0) и ЛАСК (2:1). Особенно уверенно стамбульцы выглядят на своём поле, где традиционно получают мощную поддержку болельщиков.

«Штурм» также подходит к противостоянию в хорошем состоянии. Австрийский клуб без особых проблем прошёл шотландский «Хартс», победив с общим счётом 6:0 (4:0 дома и 2:0 в гостях). Однако уже в первом туре национального чемпионата команда потеряла очки, сыграв вничью с «Тиролем» (1:1).

Гости наверняка сделают ставку на дисциплинированную игру в обороне и быстрые контратаки, стараясь сохранить интригу перед ответной встречей. При этом «Фенербахче» будет стремиться добиться комфортного преимущества ещё в Стамбуле, чтобы избежать лишнего давления в Австрии.

Турецкий коллектив выглядит предпочтительнее за счёт более высокого индивидуального мастерства, домашнего поля и накопленного еврокубкового опыта. «Штурм» способен создать проблемы, однако сдерживать давление хозяев на протяжении всей встречи будет крайне непросто.

Ставка: Обе команды забьют за 1.89.

«Мальорка» — «ПСЖ»

Футбол. Товарищеский матч

«Мальорка» начинает новый этап после вылета из Ла Лиги. Команда Луиса Гарсии серьёзно обновила состав и активно готовится к борьбе за возвращение в элитный дивизион. На предсезонных сборах островитяне выглядят уверенно: после побед над молодёжной командой клуба были обыграны саудовские «Аль-Фатех» (3:0) и «Аль-Иттихад» (4:2). При этом тренерскому штабу приходится справляться с кадровыми потерями, а сразу нескольким новичкам ещё предстоит адаптироваться к новой системе игры.

Для «ПСЖ» эта встреча станет первым контрольным матчем нынешнего лета. После победного сезона, в котором парижане вновь выиграли чемпионат Франции и Лигу чемпионов, команда только возвращается к полноценной работе. Многие лидеры получили дополнительный отпуск после чемпионата мира, поэтому Луис Энрике, вероятнее всего, задействует немало молодых игроков и футболистов ближайшего резерва.

Несмотря на кадровые ограничения, уровень исполнителей французского клуба остаётся значительно выше. Даже экспериментальный состав «ПСЖ» способен навязать высокий темп и создать большое количество опасных моментов.

«Мальорка» наверняка сыграет с максимальной самоотдачей перед своими болельщиками. Однако парижане располагают более длинной скамейкой и большим количеством футболистов, способных решить эпизод индивидуально.

Ставка: ТМ 3.5 гола за 1.61.

4.80 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4.80.