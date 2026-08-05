прогноз на матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 3.00

6 августа в матче третьего раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Валюр» и «Норшелланн». Начало игры — в 21:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.00.

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«Валюр»

Турнирное положение: «Валюр» в чемпионате Исландии находится на 5-м месте. Отрыв от четвертой позиции измеряется 10 очками.

При этом «Валюр» победил всего 6 раз в 17 матчах. Да и пропускает команда в среднем 2 мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Валюр» был бит «Стьярнаном» (2:3).

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До того команда в квалификации Лиги конференций прошла «Зриньски Мостар». Первая встреча принесла успех (1:0), вторая завершилась вничью (2:2).

При этом «Валюр» в 5 последних матчах победил всего один раз. В них команда забила 7 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: «Валюр» нынче несколько провисает в плане результатов. В двух последних матчах команда пропустила 5 мячей.

Исландцы ныне выглядят не лучшим образом. К тому же проход предыдущего раунда получился с изрядной долей фарта. А он, как известно, имеет свойство заканчиваться.

«Норшелланн»

Турнирное положение: «Норшелланн» выдал будничный старт в своем чемпионате. С 4 очками в активе команда осела на 4-й строчке турнирной таблицы.

Причем «Норшелланн» в двух турах забил всего 2 мяча в ворота соперников. А вот пропустила команда всего однажды.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда с минимальным счетом переиграла «Раннерс».

После того команда прошла шведский барьер. Тамошний ГАИС был уничтожен в ответной встрече (6:0), хотя в первом матче датчане уступили сопернику (0:1).

В четырех своих последних матчах «Норшелланн» добыл 2 победы. В этих поединках команда забила 8 мячей при всего двух пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Норшелланн» имеет весьма надежные тылы. Да и в плане реализации датчане заметно прибавляют.

При всем при этом команда не пропускала в 2 своих последних поединках. Да и серия без поражений составляет три матча.

И уж точно датчане не собираются откладывать вопрос с проходом в долгий ящик. Почему бы не решить все еще в первой встрече?!

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Норшелланн» фаворитом с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.25, а победа «Валюра» — в 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: Датчане вполне преуспевают в атаке, да и исландцам откровенно повезло в предыдущем раунде.

3.00 Фора «Норшелланна» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Валюр» — «Норшелланн» принесёт прибыль 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Фора «Норшелланна» -2.5 за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться больше трех раз.

2.25 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Валюр» — «Норшелланн» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.25.

Пять причин, почему ставка зайдет