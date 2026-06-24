Колумбия начала турнир с победы над Узбекистаном и теперь может почти закрепиться в верхней части группы K. ДР Конго после ничьей с Португалией уже доказала, что умеет терпеть без мяча и наказывать соперника за потерю концентрации. Поэтому этот матч — не просто встреча фаворита с андердогом, а проверка того, насколько Колумбия готова играть против плотного, физически сильного и очень терпеливого соперника.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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24' А вот и пауза на водопой. Яркий старт от Колумбии, очень хотелось бы ещё мощных дальних ударов, как у Хамеса и Пуэрты.

21' Ох, неприятно Муньос попал по ноге Масуаку у бровки. Нужна помощь врачей защитнику Конго.

19' И снова дальний удар! Пуэрта серьёзно приложился, Мпаси отражает.

19' Суарес зацепился за мяч и вроде бы заработал угловой, но арбитр не заметил касания Туанзебе.

17' Пуэрта с подбора решился на удар и отправил мяч мимо ворот.

16' Луис Диас получил мяч в штрафной, сместился под удар и пробил в ближний – снова тащит Мпаси!

Статистика матча 5 Удары в створ 0 3 Удары мимо 1 71 Владение мячом 29 2 Угловые удары 0 3 Офсайды 0 1 Фолы 2

15' Мохика издалека пробил с отскоком от газона, Мпаси на месте.

Сейв Мпаси globallookpress.com

13' В офсайде оказался Луис Диас в момент заброса Лукуми.

12' Лукуми пробил головой после навеса всё того же Хамеса – выше ворот.

10' Хамес Родригес вспоминает 2014-й год! Метров с 30 зарядил по воротам, Мпаси перевёл мяч на угловой!

08' ВАР всё проверил, пока вратарю оказывали помощь, гол и правда не засчитан.

07' Ещё и Мпаси досталось от Муньоса в борьбе за мяч на самой линии штрафной — нужна помощь врачей киперу Конго.

06' Муньос открыл счёт, но тут же раздался свисток арбитра! Кажется, в офсайде был Даниэль в момент заброса Мохики.

04' В пустой угол не попал Муньос! Вратарь Конго отразил удар прямо на ногу колумбийцу, а тот не реализовал шанс.

Момент Муньоса globallookpress.com

02' Мощно из-за штрафной пробил Кайембе, чуть-чуть мимо девятки просвистел мяч!

01' Стартовый свисток прозвучал, поехали!

Колумбия — ДР Конго globallookpress.com

До матча

04:58 Около 24 градусов сегодня в Гвадалахаре, а по ходу матча достаточно большая вероятность дождя.

04:55 Команды на поле! Звучат национальные гимны.

Колумбия — ДР Конго globallookpress.com

04:50 Матч Колумбия — ДР Конго обслужит итальянский арбитр Маурицио Мариани. На этом чемпионате мира он уже работал на игре Саудовской Аравии и Уругвая, которая завершилась вничью 1:1. Основная работа Мариани проходит в Серии А. Международный статус ФИФА он получил в 2019 году, а в 2024-м был переведён в элитную категорию УЕФА. За последние 12 месяцев арбитр отработал 32 матча во всех турнирах, в среднем показывая 3,34 жёлтой карточки за игру. При этом красные карточки он достаёт нечасто — всего две за последний год. На линиях Мариани помогут соотечественники Даниэле Биндони и Альберто Тегони. Четвёртым судьёй назначен Хуан Кальдерон из Коста-Рики, резервным арбитром — его соотечественник Хуан Мора.

04:45 Для ДР Конго это уже второй матч на «Эстадио Акрон» в этом году. В марте команда играла в Гвадалахаре межконтинентальный стыковой матч против Ямайки, но тогда использовала схему с четырьмя защитниками. На чемпионате мира Себастьен Десабр выбрал более осторожный вариант: против Португалии ДР Конго перешла на пятёрку в обороне и повторяет эту структуру сегодня.

04:37 Колумбия не стала менять стартовый состав после победы над Узбекистаном на «Ацтеке». Это ожидаемое решение Нестора Лоренсо, команда провела достаточно цельный матч. Если Диас был главным лицом победы, то скрытым героем стал Густаво Пуэрта. В первой игре он проделал огромный объём работы в середине: много двигался без мяча, закрывал зоны, вступал в единоборства и помогал Колумбии не разваливаться после потерь. Против ДР Конго эта роль может стать ещё важнее.

04:30 А вот состав сборной ДР Конго: Мпаси, Уан-Биссака, Мбемба, Туанзебе, Капюади, Масуаку, Мукау, Мутуссами, Кайембе, Бакамбу, Висса.

04:25 В таком составе начнёт сборная Колумбии: Варгас, Муньос, Санчес, Лукуми, Мохика, Пуэрта, Лерма, Арьяс, Родригес, Диас, Суарес.

04:20 Главная интрига — сможет ли Колумбия быстро вскрыть низкий блок. Ранний гол почти наверняка изменит матч, ДР Конго придётся выходить выше, а это откроет зоны для Диаса, Ариаса и Хамеса. Но чем дольше счёт будет равным, тем сильнее будет расти уверенность команды Десабра. После ничьей с Португалией ДР Конго уже не выглядит соперником, которого можно просто задавить владением. Колумбии придётся играть быстрее, точнее и терпеливее, иначе этот матч может превратиться в ещё одну ловушку для фаворита группы K.

04:15 В составе Колумбии вряд ли стоит ждать резких перемен после удачного старта. Камило Варгас должен остаться в воротах, Давинсон Санчес и Джон Лукуми — в центре обороны, а впереди снова ожидается связка Хамеса, Диаса, Джона Ариаса и Луиса Суареса. Главная задача — быстрее доставлять мяч в опасные зоны. Если Хамес будет свободно принимать между линиями, Колумбия сможет регулярно включать Диаса один в один и находить подключения Муньоса.

04:10 Колумбия подходит к игре достаточно спокойно. Победа 3:1 над Узбекистаном дала команде Нестора Лоренсо не только три очка, но и рабочее подтверждение её атакующей модели. Луис Диас уже открыл счёт голам на турнире, Хамес Родригес снова остаётся игроком, через которого команда ищет обострение между линиями, а Даниэль Муньос добавляет важную глубину справа. Колумбия умеет растягивать соперника флангами, но против ДР Конго ей важно не застрять в стерильном владении. Африканская команда уже показала с Португалией, что готова долго стоять низко, перекрывать центр и ждать момента для рывка.

04:05 По составу у ДР Конго всё снова строится вокруг плотности и физики. Лионель Мпаси ожидается в воротах, Шансель Мбемба, Аксель Туанзебе и Стив Капуади — в центральной зоне обороны, а Аарон Ван-Биссака и Артур Масуаку должны закрывать края. В середине поля африканцам важно не дать Хамесу спокойно разворачиваться лицом к воротам. Впереди главная надежда — Висса и Седрик Бакамбу. Если они будут получать мяч в пространство за Мохикой и Муньосом, у Колумбии могут возникнуть проблемы, даже при общем игровом преимуществе.

04:00 ДР Конго после ничьей 1:1 с Португалией получила не только первое очко в истории ЧМ, но и сильный аргумент в пользу своего плана. Команда Себастьена Десабра не пыталась спорить с Португалией за владение, зато выдержала давление, сохранила компактность и нашла свой момент со стандарта. Против Колумбии логика будет похожей — низкий блок, насыщенная оборона, осторожная работа флангов и быстрые передачи вперёд при первом же свободном пространстве.

03:55 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.83