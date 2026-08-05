В первом матче третьего отборочного раунда Лиги конференций португальская «Брага» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет в Браге 6 августа. Начало встречи — в 21:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.88.
«Брага»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Португалии «Брага» финишировала на 4-м месте, набрав 59 очков.
Последние матчи: Во втором отборочном раунде Лиги конференций «Брага» переиграла боснийский «Железничар» (4:0 — дома, 1:0 — в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Брага» не проигрывает на протяжении 9 матчей, одержав 6 побед и сыграв 3 встречи вничью.
«Динамо» Минск
Турнирная таблица: В чемпионате Беларуси минское «Динамо» занимает первое место. В 14 матчах серебряный призер лиги набрал 33 очка.
Последние матчи: В первом раунде Лиги конференций «Динамо» переиграло «Силекс» из Северной Македонии лишь в серии пенальти (0:1 — поражение дома, 1:0 — победа в гостях, 6:5 — победа по пенальти).
Во втором квалификационном раунде Лиги конференций минчане оказались сильнее азербайджанского «Нефтчи» (4:2 — дома, 1:0 — в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах минский клуб одержал три победы и в двух играх потерпел поражение.
Статистика для ставок
- «Динамо» Минск в Лиге конференций обыграл «Силекс» (1:1, 6:5 — по пенальти) и
- «Брага» переиграла «Железничар» в Лиге конференций (5:0)
- «Динамо» Минск и «Брага» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Браги» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.10. Ничья оценивается в 7.10. На победу «Динамо» Минск — 28.00.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.20.
Прогноз: «Брага» уверенно разобралась с «Железничаром», забив в двухматчевой дуэли пять безответных мячей. Минскому клуб придется нелегко, особенно в гостевой игре.
Ставка: Фора «Браги» (-2.5) с коэффициентом 1.88.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.60.