прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.88

В первом матче третьего отборочного раунда Лиги конференций португальская «Брага» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет в Браге 6 августа. Начало встречи — в 21:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.88.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Брага»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Португалии «Брага» финишировала на 4-м месте, набрав 59 очков.

Последние матчи: Во втором отборочном раунде Лиги конференций «Брага» переиграла боснийский «Железничар» (4:0 — дома, 1:0 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Состояние команды: «Брага» не проигрывает на протяжении 9 матчей, одержав 6 побед и сыграв 3 встречи вничью.

«Динамо» Минск

Турнирная таблица: В чемпионате Беларуси минское «Динамо» занимает первое место. В 14 матчах серебряный призер лиги набрал 33 очка.

Последние матчи: В первом раунде Лиги конференций «Динамо» переиграло «Силекс» из Северной Македонии лишь в серии пенальти (0:1 — поражение дома, 1:0 — победа в гостях, 6:5 — победа по пенальти).

Во втором квалификационном раунде Лиги конференций минчане оказались сильнее азербайджанского «Нефтчи» (4:2 — дома, 1:0 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах минский клуб одержал три победы и в двух играх потерпел поражение.

На что ставят в матче Брага — Динамо Минск Букмекерские коэффициенты на матч Брага — Динамо Минск: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Динамо» Минск в Лиге конференций обыграл «Силекс» (1:1, 6:5 — по пенальти) и

«Брага» переиграла «Железничар» в Лиге конференций (5:0)

«Динамо» Минск и «Брага» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Браги» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.10. Ничья оценивается в 7.10. На победу «Динамо» Минск — 28.00.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.20.

Прогноз: «Брага» уверенно разобралась с «Железничаром», забив в двухматчевой дуэли пять безответных мячей. Минскому клуб придется нелегко, особенно в гостевой игре.

1.88 Фора «Браги» (-2.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч «Брага» — «Динамо» Минск принесёт чистый выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: Фора «Браги» (-2.5) с коэффициентом 1.88.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.60 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Брага» — «Динамо» Минск принесёт чистый выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.60.