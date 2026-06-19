ESPN делится слишком ранними, но весьма интересными впечатлениями от первого тура чемпионата мира 2026 года.

Это были 24 матча с участием 48 команд. Или, как выразилась бы ФИФА: самый масштабный первый игровой день в истории — на самом масштабном чемпионате мира в истории.

И, несмотря на все старания организации, стартовая серия поединков получилась настолько хорошей, насколько вообще можно было ожидать. Мы увидели, как проявили себя хозяева турнира, как фавориты потерпели неудачи, как игроки высказывались по важным вопросам, звёзды брали игру на себя, а щенки справляли нужду в прямом эфире и... ладно, избавим вас от дальнейших аллитераций.

Конечно, футбол гораздо более непредсказуем, чем любой из ведущих американских видов спорта. Фавориты здесь побеждают намного реже. У нас очень мало ударов по воротам, не говоря уже о голах. У нас есть всего 90 минут данных по каждой команде, и этого слишком мало, чтобы делать какие-либо выводы — хотя кого мы обманываем?

Такое бывает лишь раз в четыре года. Так что давайте немного подурачимся. Теперь, когда каждая команда на чемпионате мира сыграла по матчу, самое время сильно преувеличить значение всего, что мы только что увидели.

Сборная США по футболу выиграет ЧМ-2026

Команды, которые играют так же хорошо, как мужская сборная США в своём первом матче — высоко прессингуют, контролируют игру, постоянно доставляют мяч в штрафную, — обычно проходят довольно далеко на чемпионате мира. И дело не в том, что они играли против какого-нибудь аутсайдера, которому просто повезло попасть на турнир.

Нет, Парагвай обыгрывал Аргентину и Бразилию в отборочном цикле на мундиаль. А за весь отбор «Гуарани» пропустили всего 10 мячей в 18 матчах. Иными словами, США забили 40% от этого количества — всего за одну игру.

... или сборная США быстро вылетит из-за ужасных стандартов

Учитывая, насколько успешно показали себя американцы, как мало времени на тренировках им выделяется, и как мало голов в целом забивается на таких турнирах, почти преступная тренерская халатность — не уделять стандартам должного внимания. Просто отправьте побольше игроков во вратарскую, убедитесь, что угловые подаются с закручиванием к воротам, и пожинайте плоды.

Сборная США globallookpress.com

Или... нет.

После одного матча американцы создали всего 0,06 ожидаемого гола (xG) после стандартов — показатель, в котором они превосходят лишь несколько других команд. Кроме того, единственный мяч, который они пропустили, а также почти половина всего xG, созданного их соперниками, пришлись именно на стандартное положение.

Каждый тренер должен брать пример с Германии и менять одежду по ходу игры

Когда главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн сменил футболку во время последнего перед чемпионатом мира товарищеского матча своей команды против США, мы предположили, что причина была в проливном дожде — ведь на нём была лишь белая футболка.

Что ж, оказывается, мы ошибались!

На самом деле Нагельсманн четырежды переоделся во время первого матча «Бундестима» на чемпионате мира:

1. Комплект одежды сборной Германии от Adidas перед игрой;

2. Вязаное поло на пуговицах в первом тайме;

3. Свободную чёрную футболку во втором тайме и...

4. Снова брендовую одежду сборной Германии после матча.

Специалист заявил, что менял одежду из-за жары. Кто-нибудь, пожалуйста, отправьте ему руководство: «Как одеваться, когда слишком жарко». Что бы Нагельсманн ни делал, это явно работает:

Показатель xG в матче Германия — Кюрасао Opta

Каждый круг на рисунке — это удар. Чем больше круг, тем выше показатель xG (ожидаемая вероятность гола) этого удара. Фиолетовым цветом обозначены удары, оранжевым — голы.

Возможно, Кюрасао — худшая команда на турнире, но никто другой даже близко не подошёл к тому уровню, который Германия показала в своём первом матче.

Ян Дьоманде этим летом побьёт трансферный рекорд мира

В стартовом матче Кот-д’Ивуара Ян Дьоманде, согласно данным нового статистического приложения Futi, создал 1,2 ожидаемых голевых передачи (xA) и семь раз обыграл соперников в дриблинге — оба показателя являются лучшими на мундиале. И сделал он это не против какого-нибудь слабого аутсайдера, а против одной из лучших оборонительных команд чемпионата мира.

Если вам показались впечатляющими показатели обороны Парагвая, послушайте вот что: Эквадор пропустил всего шесть мячей в отборе Южной Америки.

Дьоманде всего 19 лет, у него за плечами один сезон выступлений на высшем профессиональном уровне в Германии за «РБ Лейпциг», а его оценочная трансферная стоимость по данным Transfermarkt составляет 90 млн евро. И это была цифра до начала турнира — к его завершению она станет намного выше.

Швеция выиграла больше матчей на ЧМ-2026, чем в отборе

Ладно, хорошо, это даже не преувеличение. Это буквально факт, и, вероятно, именно он привёл к самому нелепому событию, которое произошло за первую неделю турнира:

Тунис уволил своего главного тренера и заменил его Эрве Ренаром — специалистом по чемпионатам мира, который выглядит как один из близнецов Ланнистеров из «Игры престолов». На прошлой неделе Ренар ещё даже не был знаком ни с одним из игроков сборной. Что может пойти не так?

Чемпионат мира для Испании уже закончен

Раньше мы уже видели такое от Испании — практически на каждом чемпионате мира с 2010 года. Команда до абсурда доминирует во владении мячом, но не создаёт достаточного количества и качества голевых моментов, чтобы превратить это преимущество в результат.

Ламин Ямаль globallookpress.com

В безголевой ничьей с Кабо-Верде большая часть проблем объяснялась простым фактом: травмами. А ещё одним невероятным обстоятельством стало то, что Возинья — 40-летний вратарь, который в последнее время выступал во втором дивизионе Португалии и Высшей лиге Словакии, — совершил семь сейвов.

Испания выиграла Евро-2024 и подошла к этому турниру в статусе одного из главных фаворитов благодаря тому же контролю в центре поля и креативным передачам, которые всегда были её сильной стороной.

В частности, у неё есть, возможно, лучший вингер мира Ламин Ямаль и ещё один стоящий крайний форвард на противоположном фланге — Нико Уильямс. Эти игроки обеспечивают команде великолепную ширину атаки, которую почти никто другой не способен создать. Однако ни один из них не вышел в основе первого матча, и вместе они провели на поле около 20 минут.

Если Ямаль и Уильямс будут всё активнее включаться в игру по мере продолжения турнира, выступления Испании должны становиться лучше. Но стартовая ничья с самой слабой командой в своей группе открыла возможность того, что «Фурия Роха» финиширует лишь второй. Согласно прогнозам сайта DTAI, перед следующим туром вероятность того, что Испания займёт первое место в группе, составляет всего 68%.

И угадайте, что, скорее всего, произойдёт, если Испания действительно займёт второе место в своей группе? В 1/16 финала она встретится с победителем группы J — той самой, где играют Иордания, Алжир, Австрия... и Аргентина.

Майкл Олисе выиграет «Золотой мяч»

Конечно, Килиан Мбаппе забил два мяча и ненадолго обошёл Лионеля Месси в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира. Но Майкл Олисе был лучшим игроком на поле в победном матче Франции против Сенегала (3:1).

Майкл Олисе globallookpress.com

Несмотря на то, что в составе «Ле Блё» вышли лучший бомбардир Ла Лиги, лучший игрок года Бундеслиги, фланговый футболист двукратного действующего победителя Лиги чемпионов, а также действующий обладатель «Золотого мяча», французы против Сенегала нанесли всего один удар в первом тайме. Один. Это был, пожалуй, худший атакующий тайм, который только можно представить от команды, считающейся фаворитом чемпионата мира.

Что изменилось после перерыва? Олисе сместился с фланга в более центральную роль атакующего полузащитника. По сути, он отодвинул в сторону Усмана Дембеле — того самого, которого все признали лучшим в мире в прошлом году, — и буквально разорвал оборону соперника.

Только во втором тайме форвард «Баварии» создал моменты с суммарным показателем 0,93 ожидаемых голевых передач (xA) и сам нанёс два удара. Он выполнил три проникающих паса, включая тот, который окончательно перевернул ход игры:

Обычно для создания такой опасности за 45 минут нужно делать множество рискованных передач и мириться с большим количеством потерь мяча. Но это был необычный случай: во втором тайме Олисе выполнил 26 точных пасов из 27-ми.

Конечно, сложно представить, что игрок проведёт настолько выдающийся турнир, не оказавшись в тени Мбаппе. Как мы увидели во вторник, хорошая игра Олисе будет приводить к множеству выходов Мбаппе один на один с вратарём соперника, а это, в свою очередь, приведёт к множеству голов бомбардира. Только представьте, что эта связка может сделать против Ирака или против невероятно ненадёжной обороны Норвегии в двух оставшихся матчах группового этапа.

Но кто его знает. То, что супервингер показал во вторник, невозможно игнорировать — даже самым случайным болельщикам. Один парень может забить все голы, но другой — тот самый, кто раз за разом обыгрывает трёх защитников и отдаёт идеальные передачи вразрез с точностью до миллиметра.

Шутим. «Золотой мяч» выиграет Лионель Месси!

Да, Месси немного помогли сомнительные действия Луки Зидана в воротах при первых двух голах, но серьёзно:

В день, когда и Мбаппе, и Эрлинг Холанн оформили по дублю, Лео ответил хет-триком, сравнялся с Мирославом Клозе на вершине списка лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира и обошёл Пеле по общему количеству результативных действий (24 голов и ассистов) за всю историю турнира.

Лионель Месси globallookpress.com

У нас уже заканчиваются слова, чтобы говорить о Месси. Мы выпустили весь боезапас ещё четыре года назад, когда назвали его величайшим спортсменом всех времён. История его карьеры была завершена, величайшая профессиональная футбольная карьера получила то единственное, чего ей не хватало. Чёрт возьми, в 2022 году ему уже было 35 лет.

Мы не ожидали многого от суперфорварда на этом турнире: через неделю ему исполнится 39 лет, с 2023 года он выступает в МЛС, и теперь травмы случаются у него практически каждые пару недель. И, что касается игры в обороне, правильным ожиданием оказалось: «вообще ничего».

Наблюдать за его движениями, когда Аргентина теряет мяч, просто смешно. Месси бродит по полю, вытягивая голову вперёд, словно принюхивается к мячу, а всем его партнёрам приходится подстраховывать его. Лаутаро Мартинес, классический центральный нападающий Аргентины, часто опускался глубоко на свою половину поля, чтобы страховать капитана в матче против Алжира.

Но мы не думаем, что он действительно просто бродит без цели. Он размышляет о том, где ему нужно оказаться в тот момент, когда соперник наконец потеряет мяч. И хотя из-за этого Аргентина не может так сильно держать снаряд, как (и мы сами не можем поверить, что говорим это) сборная США сделала в своём первом матче, это также создаёт угрозу, которую большинство команд просто не способно создать.

Если посмотреть на то, как практически все фавориты этого турнира двигают мяч вперёд, то это происходит либо через крайних защитников, либо через полуфланги — зоны между центром и флангом, примерно между краями вратарской площади и краями штрафной. Это логично, потому что ворота находятся в центре поля, и защищающиеся команды насыщают именно центральную зону наибольшим количеством игроков.

Но, согласно данным Futi, вот как Аргентина двигала мяч вперёд в своём стартовом матче. Сплошные линии обозначают передачи, пунктирные — продвижение мяча за счёт ведения:

Передвижение мяча Аргентиной в матче против Алжира ESPN

Команды просто больше так не играют. Возможно, потому что существует только одна команда с Месси — человеком, который каким-то образом в свои 39 лет всё ещё настолько хорош, что способен компенсировать то, что в обороне он не делает вообще ничего.

Теперь Лео — одновременно самый молодой и самый возрастной аргентинский игрок, забивавший на чемпионатах мира. Но, пожалуй, наша любимая статистика после его первого матча на турнире 2026 года такова: теперь он забил 10 голов на мундиалях после 30 лет. Среди миллиардов людей, живших на Земле за последние 100 лет, только восемь человек забили больше 10 голов на чемпионатах мира — и это за всю свою карьеру.

Португалия и Криштиану Роналду с треском вылетят с ЧМ-2026

Португалия выглядела ужасно в матче против ДР Конго. Только взгляните на это! И снова: фиолетовым цветом обозначены удары, оранжевым — голы, а чем больше круг, тем выше показатель xG (ожидаемая вероятность гола).

Показатель xG в матче Португалия — ДР Конго Opta

Когда перед турниром мы предсказали, что Португалия вылетит уже на групповом этапе, это было главным образом потому, что мы заставили себя выбрать хотя бы одного фаворита, который провалится, — не потому, что действительно были готов поставить на это свою репутацию или всерьёз верили в такой исход. Но причины, по которым мы выбрали Португалию, стали очевидны в среду.

Первая причина: Роберто Мартинес — просто не выдающийся тренер

Лучшее, что можно сказать о нём, — это то, что он обычно просто выпускает на поле всех своих лучших атакующих игроков. Но проблема в том, что лучшие атакующие футболисты пирейцев по сути — игроки одного типа: это полузащитники, которые любят опускаться глубже и получать мяч в ноги.

В первом тайме это привело к огромному преимуществу во владении мячом и практически полному отсутствию ударов. Во втором тайме ситуация немного улучшилась, когда на поле появились вингеры Сержиу Консейсау и Рафаэл Леау, однако даже тогда команда создала совсем немного по-настоящему опасных моментов.

Вторая причина: у Португалии самая слабая оборона среди фаворитов

Они не позволили ДР Конго создать большое количество моментов, но у соперника было достаточно опасных атак, которые либо вообще не завершились ударом, либо закончились дальними попытками, не представлявшими большой угрозы.

Томаш Араужу и Ренату Вейга испытывали трудности в борьбе за спорные мячи с Йоаном Виссой и Седриком Бакамбу, а также выяснилось, что связку Витиньи и Жуана Невеша довольно легко проходить передачами, если её не прикрывает агрессивный прессинг, подобный тому, который есть в ПСЖ.

Третья причина: Мартинес упорно выпускает своего 41-летнего форвард на все 90 минут каждого матча

Существует вариант, при котором Роналду может внести вклад в игру великолепной сборной Португалии — скорее всего, выходя на замену в ситуациях, когда команда уже заперла соперника в его штрафной. Но почти невозможно представить сценарий, в котором именно полный матч Криштиану помогает команде достичь того уровня, которого она хочет добиться.

Роналду больше не отрабатывает в обороне, но он даже не создаёт серьёзного давления на защиту соперника. В матче против ДР Конго звездный нападающий часто оказывался в офсайде, ожидая, пока атака догонит его.

На пике своей карьеры Криштиану был лучшим в мире игроком, врывающимся в штрафную именно в тот момент, когда туда прилетал мяч. Сейчас его стало гораздо проще сдерживать, потому что он просто стоит в этой зоне и ждёт передачу. Во втором тайме форвард даже фактически отобрал потенциальный гол у Бруну Фернандеша — и это, пожалуй, идеально подводит итог всей ситуации.

Молодые звёзды Португалии и игроки в самом расцвете сил ещё могут всё исправить, но позволят ли им это сделать их тренер и величайший игрок в истории сборной?

Англия — это... весело?

Ладно, хорошо. Англия была весёлой. Мы на самом деле не верим, что главный тренер Томас Тухель хочет, чтобы его команда играла в настолько открытый футбол с постоянными переходами от атаки к обороне, даже несмотря на то, что «Львы» полностью доминировали по количеству и качеству созданных моментов, а Хорватия забила два, возможно, самых красивых гола турнира, нанеся всего девять ударов с низкой вероятностью успеха.

Томас Тухель globallookpress.com

Возможно, мы ошибаемся, но нам кажется, что в следующих матчах увидим возвращение Англии к более привычному стилю — «задушить игру», лишить её темпа и не дать сопернику никаких шансов. И мы также задаемся вопросом, выглядел бы этот матч совсем иначе, если бы «Шашечные» не отвечали практически мгновенно на пропущенные мячи парой невероятных голов.

Но в итоге мы увидели, как Гарри Кейн превратился в Андреа Пирло, Джуд Беллингем — в Джуда Беллингема образца 2024 года, а родоначальники перебили балканцев с преимуществом 22:9.

Futi также отслеживает опасные атаки — владения мячом, которые значительно повышают вероятность гола, даже если в итоге не заканчиваются ударом. Англия создала 13 таких атак и позволила сопернику провести только пять.

Хочется верить, что именно так и нужно играть. Исследования показывают, что матчи с большим количеством событий и моментов выгодны более талантливой команде. Логика проста: если у вас больше таланта, то этот талант с большей вероятностью проявится, когда в игре больше атакующих возможностей.

Когда же шансов мало у обеих команд, больше пространства остаётся для случайности. Но большинство тренеров так не думают, и мы готовы поспорить, что Тухель предпочёл бы, например, создать шесть опасных атак и пропустить только одну.

Однако есть то, что немецкий тренер точно хочет видеть: 0,92 xG, созданных со стандартов — это второй показатель среди всех команд после Боснии и Герцеговины по итогам первого тура.

Бразилия и Нидерланды: команды под руководством великих экс-игроков, которым, возможно, не стоило быть тренерами на ЧМ-2026

Рональд Куман выиграл как игрок всё, кроме чемпионата мира. Несмотря на то, что он выступал центральным защитником и опорным полузащитником, в сезоне 1993/94 он стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.

Карло Анчелотти провёл 26 матчей за сборную Италии и дважды подряд выиграл Кубок европейских чемпионов (нынешнюю Лигу чемпионов) в составе «Милана».

Оказывается, всё не так просто, когда нельзя просто отдать пас назад своему вратарю, да? Оба тренера полностью провалили первые матчи турнира.

Карло Анчелотти globallookpress.com

Куман после того, как Нидерланды вышли вперёд в матче с Японией, загнал команду в сверхосторожную оборонительную оболочку. И произошло то, что происходит всегда, когда наставник пытается удержать преимущество в один мяч: команда пропускает и играет вничью.

У «Оранжевых» достаточно таланта, чтобы удерживать соперника подальше от своих ворот за счёт контроля мяча и продолжать искать второй гол. То, что произошло, было просто позором.

Анчелотти же — один из величайших тренеров в истории футбола — и в своём первом матче на мундиале во главе Бразилии, возможно, выглядел даже хуже.

Стоит отдать ему должное: замены в перерыве немного стабилизировали игру. Но, с другой стороны, именно он выбрал стартовый состав, который пришлось практически полностью перестраивать уже после первых 45 минут.

Полузащита Бразилии в лице Каземиро и Бруно Гимарайнса — двух действительно лучших игроков прошлого сезона АПЛ на данной позиции — выглядела старой и совершенно неорганизованной.

Особенно бросалось в глаза отсутствие какого-либо чёткого плана, как доставлять мяч Винисиусу Жуниору и Рафинье в опасные зоны. Марокко — одна из лучших оборонительных команд турнира, и они не собирались просто так позволять Бразилии свободно входить с мячом в последнюю треть поля.

И Бразилия, и Нидерланды — команды с огромным талантом, но заметными недостатками, которые могли бы далеко пройти на мундиале, если бы их наставники нажимали на правильные кнопки, усиливали сильные стороны и скрывали слабые.

Но в матчах против Японии и Марокко ничего из этого не произошло.