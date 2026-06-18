Журналисты вытягивают шеи и сбиваются в кучку вокруг пресс-атташе сборной. Тот, переговорив с главным тренером, просит секунду — собраться с мыслями. Собравшись, сообщает: звезда сборной США Кристиан Пулишич проведёт «модифицированную тренировку» и его состояние оценивается «день за днём». Иными словами — никаких новостей о самой важной нижней конечности Америки, иронизируют в The Athletic.

Такая сцена разыгралась во вторник в Грейт-Парк, Южная Калифорнии. Похожая была в понедельник. Примерно того же мы ждём и в среду.

Кристиан Пулишич, блеснув в первом тайме стартового матча США на чемпионате мира, ушёл на перерыве. И с тех пор его левая икра превратилась в источник большой тревоги, расспросов и тайны.

После той игры Пулишич и главный тренер Маурисио Почеттино объяснили, что 27-летнего вингера ударили по икре за два дня до матча. Потом, в первом тайме, он получил ещё один удар примерно туда же. На перерыве, по их словам, мышцу «зажало», и решили, как выразился сам Пулишич, «немного подстраховаться сегодня. Но я надеюсь, что через пару дней буду в порядке».

Кристиан Пулишич (справа) в матче против Парагвая (4:1) 13 июня 2026 года globallookpress.com

Почеттино тоже звучал оптимистично: «Надеюсь, это не серьёзно». И американский праздник после победы 4:1 продолжился.

Но затем, в понедельник, Пулишич тренировался отдельно от партнёров.

Около двадцати минут, пока 25 игроков сборной возились с мячом на поле поближе к собравшейся прессе, Пулишич работал с двумя физиотерапевтами в дальнем углу дальнего поля. Прыгал слева направо и справа налево. Делал прыжки на одной ноге. К тому моменту, как репортёров и камеры увели с полей, Пулишич уже вернулся в импровизированный спортзал.

Очередная подстраховка? Игра на публику? Реальная тревога? Сыграет ли Пулишич в пятницу против Австралии? Как он вообще?

Четверо партнёров — двое в понедельник, двое во вторник — звучали невозмутимо.

«Кристиан будет готов, ребята, давайте расслабимся», — сказал в понедельник полузащитник Тайлер Адамс.

Полузащитник Себастьян Берхальтер добавил во вторник: «Уверен, он будет готов».

Но затем, через час, Пулишича не оказалось на поле даже на те 15 минут тренировки, что были открыты для прессы.

Его мать и агент были там — наблюдали вместе с другими друзьями и родственниками игроков. А сам Пулишич сидел в зале, укрытый от солнца и камер, и снова работал индивидуально с физиотерапевтами сборной.

Так сыграет ли он?

Никто не знает — и циник сказал бы, что в этом-то всё и дело.

Возможно, Пулишич и Почеттино знают. Но австралийцы — нет. И у Федерации футбола США нет ни одной причины им рассказывать — или хотя бы давать намёки.

Более того, причины запутать Австралию через СМИ как раз есть. Есть резон слать противоречивые сигналы. Есть резон делать то, что тренеры в Европе, Южной Америке и где угодно делают десятилетиями.

У чемпионатов мира долгая история уловок — долгая история того, как информацию о травмах подают не совсем прозрачно, а то и вовсе недостоверно. В 2014-м, например, перед матчем 1/8 финала против Бельгии Федерация футбола США заявила, что форвард Джози Алтидор «готов и доступен». На деле, как Алтидор позже признался, у него был разрыв подколенного сухожилия второй степени, и он не был бы готов до поздних стадий турнира — если был бы вообще.

И тем не менее все гадали о подколенном сухожилии Алтидора. Все о нём говорили. Все о нём спрашивали — ровно как сегодня спрашивают про левую икру Пулишича.

А ещё у чемпионатов мира долгая история других частей тела, которые становятся магнитами для СМИ. В Италии было подколенное сухожилие Роберто Баджо перед финалом 1994 года. Были английские плюсневые кости — Дэвида Бекхэма в 2002-м и Уэйна Руни в 2006-м.

Икра Пулишича, надо ясно сказать, до такого легендарного уровня ещё не дошла. Пока.

Она не дошла даже до уровня таза Пулишича образца 2022 года. Тогда, получив ушиб таза в момент, когда забивал решающий гол в ворота Ирана, он три дня держал Америку в напряжении перед матчем плей-офф с Нидерландами — пока Федерация футбола США не объявила его годным накануне игры.

В этот раз преобладающее предположение — отчасти из-за слов партнёров — таково, что Пулишич будет в порядке и выйдет против Австралии.

Но найдутся и те, кто подозревает, что травма серьёзнее, чем дают понять публичные заявления команды.

Или, может, всё именно так, как выглядит: небеспричинная тревога, которая может рассеяться к пятнице, а может протянуться через весь турнир.

Так или иначе, близкие к Пулишичу люди не скажут. Пресс-атташе не станет вдаваться в природу травмы. Единственная верная ставка — что туман продолжится, как это было с центральным защитником сборной США Крисом Ричардсом вплоть до недели стартового матча.

А потому икра Пулишича продолжит притягивать вытянутые шеи в среду в Ирвайне, в четверг в Сиэтле и, может быть — хочется надеяться, что нет, но всё-таки потенциально, — дальше.