The Athletic рассуждает о роли Криштиану Роналду в сборной Португалии.

В среду, около 10:30 по местному времени, станут известны стартовые составы на первый матч Португалии на чемпионате мира против ДР Конго в Хьюстоне.

Этот анонс прольет свет на пару вопросов, которые изрядно подпортили нервы главному тренеру Роберто Мартинесу при выборе состава.

Первый — успел ли восстановиться центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш, получивший травму, о которой пока нет никакой информации. Второй касается фланговых игроков: в обойме есть шесть отличных кандидатов, но в старте найдутся места только для двоих.

Впрочем, одна позиция не вызывает вообще никаких сомнений. В старте точно будет Криштиану Роналду.

И в каком-то смысле это поразительно.

В феврале Роналду исполнился 41 год. Он дебютировал за сборную в 2003 году — еще до того, как появился почтовый сервис Gmail. Он самый возрастной полевой игрок на этом чемпионате мира. Обычная логика заставила бы отправить его на скамейку запасных, отведя роль джокера для усиления игры по ходу матча. Вот только к Роналду обычная логика применима редко.

Криштиану Роналду globallookpress.com

И здесь на сцену выходят цифры — та лавина данных, которая всегда была главным аргументом в его пользу.

На счету этого игрока 143 гола за сборную — на 23 больше, чем у любого другого футболиста в истории (у Лионеля Месси, который как раз прошлым вечером оформил хет-трик в матче против Алжира). Сорок четыре из этих мячей Криштиану забил уже после того, как ему стукнуло 35 — это больше, чем легендарный Эйсебио забил за всю свою карьеру в сборной Португалии. Можно взять отрезок поближе: только за последние два года Роналду отличился за национальную команду 15 раз.

С такими вводными вполне понятно, почему Мартинес считает присутствие форварда в основе неким негласным законом. «Криштиану незаменим. Его показатели невозможно повторить. Это исключено», — признался Мартинес в интервью The Athletic в начале этого месяца.

Позиция Мартинеса предельно ясна и обсуждению не подлежит. Куда интереснее другие сопутствующие вопросы.

Что представляет собой Роналду как игрок в 2026 году? Отражает ли его бомбардирская статистика всю картину целиком? Что думают в самой Португалии о его гарантированном месте в стартовом составе? И чего нам вообще ждать от него на этом чемпионате мира?

Первое, что бросается в глаза при разборе Роналду образца 2026 года, — он все еще наносит колоссальное количество ударов.

Криштиану Роналду globallookpress.com

В этом сезоне за «Аль-Наср» он провел на поле меньше минут, чем за «Реал» в сезоне-2015/16 или за «Ювентус» в сезоне-2020/21, однако среднее число ударов за 90 минут держится примерно на одном уровне. Стало меньше попыток забить издали — чуть позже мы разберем почему, — но общая картина очевидна: в финальной трети поля у него по-прежнему только одна мысль.

Эта история продолжается с момента его переезда в Саудовскую Аравию в 2023 году.

«Я не вижу какого-то серьезного спада с момента его приезда. Что действительно восхищает в нем, так это то, что его голод до голов никуда не делся. Он никогда не перестает пробовать, несмотря ни на что», — отмечает Ахмед Афифи, аналитик саудовского спортивного телеканала Thmanyah.

Схожая картина наблюдается и в матчах за сборную. Более того, в футболке Португалии Роналду нацелен на ворота даже чаще, чем в клубе: в отборочном цикле к этому чемпионату мира он наносил в среднем 7,44 удара за 90 минут.

«Он по-прежнему опасен в штрафной площади — как в воздухе, так и вниз. Скорость принятия решений и исполнения стала ниже, что абсолютно естественно для 41-летнего игрока, но я вижу нападающего, который все еще приносит пользу»у, — отмечает Педру Кунья, замдиректора португальского спортивного портала ZeroZero.

Времена, когда молодой и поджарый Роналду бороздил фланги в «Спортинге», а затем в «Манчестер Юнайтед», давно остались в прошлом. Смещаться в центр нападения он начал еще в «Реале», и в сборной эта роль закреплена за ним уже больше десяти лет.

Тем не менее любопытно, насколько сильно изменилось его позиционирование в саудовском футболе.

График показывает примерно сопоставимые карты касаний мяча в сезоне-2015/16 за «Реал» и в сезоне-2020/21 за «Ювентус». Однако в его нынешнем клубе, «Аль-Насре», заметна огромная концентрация касаний именно в чужой штрафной — и значительно меньше действий в районе центрального круга или на своей половине поля.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Это можно списать на тактику. Под руководством Жорже Жезуша «Аль-Наср» обычно выстраивает под Роналду тройку креативных полузащитников — Садио Мане, Жоау Феликса и Кингсли Комана. Это значит, что Криштиану просто нет нужды опускаться глубоко назад. Но эта же карта касаний намекает и на то, что многие называют пассивностью Роналду при игре в обороне.

«Когда он забивает, все в восторге и поражаются тому, что он до сих пор способен выдавать такие великие моменты.

Но когда он выключается из прессинга и перестает помогать сзади — то есть выполнять черновую работу, — все просто закрывают на это глаза», — говорит Афифи.

В сборной Португалии эти изменения еще очевиднее. 24% своих касаний в отборе к этому ЧМ Роналду совершил в штрафной соперника — цифра просто колоссальная. За 375 минут на поле он практически не заходил на собственную половину.

Это лучше всего описывает Роналду образца 2026 года. Он — «наконечник», зафиксированный в одной точке.

Взгляните на статистику: он создает гораздо меньше моментов, реже идет в дриблинг и выполняет намного меньше оборонительных действий, чем даже четыре или восемь лет назад. Он отсек все лишнее — и всю беговую работу, — чтобы сосредоточиться на единственном, что имеет для него значение.

И это не обязательно критика, и уж точно не переход на личности. Мартинес сознательно подстроил команду под атакующую мощь Роналду. То, что он уже не так универсален и подвижен, как на пике карьеры, вполне ожидаемо. Можно даже сказать, что это не имеет значения, пока тренер доволен результатом. «Его движение, выбор тайминга для рывка, завершение ударов, то, как он освобождает зоны и давит на линию обороны соперника — это его огромнейший плюс», — говорит Мартинес.

Криштиану Роналду globallookpress.com

И все же здесь есть повод для дискуссии. Да, Роналду по-прежнему забивает. Но не пошла бы Португалии на пользу ставка на кого-то, кто чуть больше вовлечен в командную игру?

За последние годы Роналду пропустил не так много матчей, но без него Португалия обычно смотрелась очень прилично. Можно вспомнить не только разгром Швейцарии со счетом 6:1 на прошлом чемпионате мира четыре года назад, но и победу над Швецией (5:2) в 2024-м или уничтожение Армении (9:1) в ноябре 2025-го.

И в тех матчах Португалия не просто побеждала — она играла в по-настоящему легкий и зрелищный футбол.

«Когда Роналду на поле, игра становится более механизированной: все перемещения четко отработаны на тренировках. Каждому игроку достаточно просто следовать инструкциям из тактического плана. Когда же его на поле нет, появляется больше свободы, и футболисты начинают активнее менять зоны», — объясняет Кунья.

Гонсалу Рамуш globallookpress.com

Впрочем, привлекательность этого «плана Б» то росла, то падала. Гонсалу Рамуш, дублер Роналду, который запомнился хет-триком в том самом матче со Швейцарией на ЧМ-2022, с тех пор так и не привел веских аргументов в свою пользу. В «Пари Сен-Жермен» он довольствуется ролью игрока ротации, а на поле порой выглядит излишне робко — как, например, в мартовском товарищеском матче против Мексики, завершившемся нулевой ничьей.

Стремление Роналду в одиночку сделать разницу часто воспринимается как эгоизм.

«Он играет ради того, чтобы быть главной звездой шоу, а не ради победы команды», — заявил недавно бывший вингер сборной Антониу Симойнш. Но его точно нельзя упрекнуть в том, что он растворяется на поле.

Показательно, что партнеры по сборной даже сейчас находятся под сильным впечатлением от его менталитета. «Он по-прежнему приносит в команду колоссальную энергию и амбиции. Даже выиграв абсолютно всё, он всё равно хочет большего», — отмечал Бернарду Силва в прошлом году.

За пределами Португалии Роналду, несмотря на все свои грандиозные успехи, периодически становится объектом для насмешек.

Над ним подшучивают из-за зацикленности на рекордах и бурных обид, когда на поле всё идет не по его сценарию. Скептики кивают на его скромную статистику на крупных турнирах — всего три гола суммарно на Евро-2020, ЧМ-2022 и Евро-2024 — и считают, что ему давно пора завершить карьеру в сборной.

Однако на родине Роналду никакого мощного хейт-движения нет и в помине.

«Нужно помнить, что мы говорим о лучшем португальском футболисте всех времен. Это заслуживает уважения. За ним по-прежнему стоит огромная армия болельщиков. Очень многие до сих пор искренне убеждены, что он — лучший игрок, который у нас есть», — подчеркивает Кунья.

Тем не менее за последние годы в этих дискуссиях появилось больше здравого смысла и нюансов. Даже те, кто видит Роналду исключительно в роли наконечника атак, признают его нынешние ограничения.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Я считаю, что он должен выходить в старте, но не в каждом матче и далеко не всегда играть по 90 минут.

Это вопрос грамотного распределения его сил и подготовки под конкретного соперника. То, что Роналду до сих пор выступает на столь высоком уровне и находится в потрясающей физической форме, восхищает.

Но его ресурсы нужно дозировать. Использовать его так, чтобы это шло на пользу и команде, и ему самому» — рассуждает Давид Нову, исполнительный директор лиссабонской газеты Record.

Кунья согласен с такой точкой зрения: «Я думаю, он все еще достаточно хорош, чтобы приносить пользу сборной, но его нужно использовать более научно, более хирургически».

Правда, делает ли это Мартинес — вопрос спорный. В прошлом году в финале Лиги наций против Испании тренер заменил Криштиану, когда игра перешла в овертайм. И все же у многих есть ощущение, что позиции Роналду в команде сейчас непоколебимы как никогда прежде за всю его карьеру. Да и со стороны самого игрока нет ни малейших намеков на то, что он готов немного потесниться и согласиться на менее статусную роль.

Криштиану Роналду и Роберто Мартинес globallookpress.com

«Если бы он мог чуть лучше контролировать свое эго, то понял бы, что способен быть полезным и в других вещах, даже за пределами поля — подсказывать молодым, держать раздевалку, быть связующим звеном между тренером и командой. На данном же этапе, пожалуй, его имя затмевает его реальную игру», — рассуждает Кунья.

Что же ждет нас на этом чемпионате мира? Роналду выйдет с первых минут в игре против ДР Конго и, скорее всего, появится с первых минут в следующем матче против Узбекистана во вторник. Результаты этих встреч и определят дальнейший расклад. Вполне вероятно, что сама специфика этого турнира — увеличившееся количество матчей, бесконечные перелеты и тяжелые климатические условия — в любом случае вынудит Мартинеса снизить зависимость от Роналду.

«Это будет изнурительный марафон для всех. Если в какой-то игре Роналду не будет делать разницу, дать ему отдохнуть будет критически важно, чтобы он подошел свежим к следующему матчу. Думаю, все к этому придет естественным путем», — говорит Нову.

А если наступит момент, когда Роналду придется плотно усадить на лавку? Вызовет ли это бурю негодования? Нову считает, что нет: «Внутри Португалии этот вопрос стоит далеко не так остро, как кажется людям извне. Пока это делается ради побед сборной, никто не станет устраивать драму. Не думаю, что это спровоцирует какой-то серьезный общественный бунт».