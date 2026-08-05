прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.02

В первом матче третьего отборочного раунда Лиги конференций «Партизан» из Сербии будет принимать «Тобол» из Казахстана. Игра пройдет в Белграде 6 августа. Начало встречи — в 22:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.02.

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«Партизан»

Турнирная таблица: «Партизан» занимает 5-е место в чемпионате Сербии, набрав 4 очка в 3 сыгранных матчах.

Последние матчи: В 3-м туре внутреннего первенства «Партизан» проиграл клубу «Нови Белград» (1:2).

Во втором раунде Лиги конференций клуб из Белграда прошел клуб из Люксембурга «УНА

Штрассен» (4:0 — дома, 1:0 — в гостях).

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Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах «Партизан» одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и в одном поединке потерпел поражение.

«Тобол»

Турнирная таблица: В казахстанской Премьер-лиге «Тобол» занимает 10-е место, набрав 22 очка в 20 сыгранных матчах.

Последние матчи: В рамках 20-го тура чемпионата Казахстана «Тобол» потерпел поражение лидеру — команде «Ордабассы» (0:2).

Во втором отборочном раунде Лиги конференций «Тобол» прошёл литовский «Паневежис» (1:1 — дома, 1:1 — в гостях, 3:2 — победа в серии пенальти).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Тобол» в последних матчах одержал две победы, сыграл две встречи вничью и потерпел одно поражение.

Статистика для ставок

«Партизан» в Лиге конференций прошёл «УНА Штрассен» из Люксембурга (5:0)

«Тобол» в Лиге конференций прошёл «Паневежис» из Литвы (2:2, 3:2 — в серии пенальти)

«Партизан» и «Тобол» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Партизана» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.30. Ничья оценивается в 5.10. На победу «Тобола» — 9.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.10.

Прогноз: В среднем за матч «Партизан» и «Тобол» забивают по голу, можно ожидать, что соперники обменяются забитыми мячами.

2.02 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Партизан» — «Тобол» принесёт прибыль 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.02.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.10 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Партизан» — «Тобол» принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.10.