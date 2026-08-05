В первом матче третьего отборочного раунда Лиги конференций «Партизан» из Сербии будет принимать «Тобол» из Казахстана. Игра пройдет в Белграде 6 августа. Начало встречи — в 22:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.02.
«Партизан»
Турнирная таблица: «Партизан» занимает 5-е место в чемпионате Сербии, набрав 4 очка в 3 сыгранных матчах.
Последние матчи: В 3-м туре внутреннего первенства «Партизан» проиграл клубу «Нови Белград» (1:2).
Во втором раунде Лиги конференций клуб из Белграда прошел клуб из Люксембурга «УНА
Штрассен» (4:0 — дома, 1:0 — в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах «Партизан» одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и в одном поединке потерпел поражение.
«Тобол»
Турнирная таблица: В казахстанской Премьер-лиге «Тобол» занимает 10-е место, набрав 22 очка в 20 сыгранных матчах.
Последние матчи: В рамках 20-го тура чемпионата Казахстана «Тобол» потерпел поражение лидеру — команде «Ордабассы» (0:2).
Во втором отборочном раунде Лиги конференций «Тобол» прошёл литовский «Паневежис» (1:1 — дома, 1:1 — в гостях, 3:2 — победа в серии пенальти).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Тобол» в последних матчах одержал две победы, сыграл две встречи вничью и потерпел одно поражение.
Статистика для ставок
- «Партизан» в Лиге конференций прошёл «УНА Штрассен» из Люксембурга (5:0)
- «Тобол» в Лиге конференций прошёл «Паневежис» из Литвы (2:2, 3:2 — в серии пенальти)
- «Партизан» и «Тобол» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Партизана» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.30. Ничья оценивается в 5.10. На победу «Тобола» — 9.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.10.
Прогноз: В среднем за матч «Партизан» и «Тобол» забивают по голу, можно ожидать, что соперники обменяются забитыми мячами.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.02.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.10.