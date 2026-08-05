В этом экспрессе разберём игры квалификации Лиги Европы и Лиги конференций. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.21.

«Градец-Кралове» — «Бешикташ»

Футбол. Лига Европы. Квалификация

Чешский клуб уже успел провести два матча в национальном чемпионате и набрать в них 4 очка. Сначала на своём поле «Градец-Кралове» переиграл «Пардубице» со счётом 2:1, а затем в гостях разошёлся миром с «Пардубице».

Прошёл «Градец-Кралове» уже и один квалификационный раунд Лиги Европы. По сумме двух матчей был переигран довольно крепкий норвежский «Тромсё» (1:0, 3:1).

В отличие от соперника, у турецкого «Бешикташа» ещё не начался чемпионат, и команда играла товарищеские матчи до его начала и не очень успешно. Но когда пришёл черёд официальных игр, картина получилась совсем иной.

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По сумме двух матчей в предыдущем раунде квалификации ЛЕ был пройден наведший в прошлом сезоне шороха в Лиге чемпионов датский «Мидтьюланн». Сначала «Бешикташ» выиграл на своём поле (1:0), а затем подтвердил свой уровень в гостях (2:0). Летом команду возглавил Винченцо Итальяно, а состав пополнили несколько игроков высокого уровня.

Наш прогноз: победа гостей за 1,87.

«Бенфика» — «Хартс»

Футбол. Лига Европы. Квалификация

Летом португальская «Бенфика» избавилась от жёстких оков Жозе Моуринью и назначила на пост главного тренера отличного специалиста Марку Силву. В прошлом раунде квалификации клуб из Лиссабона прошёл швейцарский «Санкт-Галлен».

В гостях «Бенфика» неожиданно проиграла со счётом 1:2, но дома разгромила соперника (5:0), доказав, что результат первой игры был недоразумением и случайностью. Особенно ярко себя проявил нападающий Павлидис, сделавший покер. Руководство «Барселоны» даже после этого всерьёз заинтересовалось им.

Шотландский «Хартс» успел провести один матч в национальном чемпионате и проиграл со счётом 1:2 в гостях «Абердину». Играла команда и в квалификации Лиги чемпионов, откуда с треском вылетела, перейдя в Лигу Европы.

В самом престижном еврокубке «Хартс» столкнулся с австрийским «Штурмом» и оба раза проиграл (0:4, 0:2), не подав даже никаких признаков жизни. Тут соперником будет гораздо более сильная «Бенфика», которая постарается снять все вопросы уже в первой игре.

Наш прогноз: победа хозяев с форой -2 за 1,50.

«Гётеборг» — «Гент»

Футбол. Лига конференций. Квалификация

Шведский «Гётеборг» переживает не лучшие времена и давно утратил статус гегемона в национальном футболе. Сейчас команда в Аллсвенскан идёт только на 13-м месте с 16 очками рядом с зоной вылета.

Недавно в «Гётеборге» произошла смена главного тренера. Она немного встряхнула команду, которая обыграла дома откровенного аутсайдера «Дегерфорс» (2:0), но прогресса особенного в игре не было заметно. А недавно клуб потерял ещё нескольких лидеров, продав их для пополнения бюджета, который довольно скромен.

Бельгийский «Гент» пока играет только товарищеские матчи, причём довольно успешно. Также команда прошла уже один раунд квалификации Лиги конференций. С огромным трудом были пройдены «Черкассы». Обе встречи завершились ничейным исходом 0:0, а победителя пришлось выявлять в серии пенальти, где точнее оказался «Гент».

Летом команду пополнило сразу несколько перспективных игроков, и по ощущениям она стала сильнее. Да и, конечно, она точно мощнее проблемного сейчас «Гётеборга».

Наш прогноз: победа гостей с форой 0 за 1,50.

4.21 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4,21.