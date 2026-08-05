В первом матче третьего отборочного раунда Лиги конференций «Динамо» Киев будет принимать «Карабах» из Азербайджана. Игра пройдет в Люблине 6 августа. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.80.
«Динамо» Киев
Турнирная таблица: Киевское «Динамо» в минувшем сезоне финишировало на 4-м месте, набрав 57 очков. К тому же динамовцы выиграли Кубок Украины, обыграв в финале «Чернигов» (3:1).
Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги Европы киевское «Динамо» переиграло румынский коллектив «Университатя Клуж» (0:0, 4:2 — в серии пенальти). Однако во втором раунде ЛЕ киевляне потерпели два поражения от греческого ПАОКа (2:3 — дома, 0:2 — в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В пяти матчах киевское «Динамо» одержало две победы, сыграло одну встречу вничью и потерпело два поражения.
«Карабах»
Турнирная таблица: «Карабах» — серебряный призёр чемпионата Азербайджана. В минувшем сезоне «скакуны» набрали всего 69 очков, отстав от лидера «Сабаха» на 9 очков.
Последние матчи: В первом раунде Лиги Европы «Карабах» нанёс два поражения клубу «Вестри» из Исландии (3:0 — победа дома, 3:0 — победа в гостях).
Во втором квалификационном раунде азербайджанцы проиграли ЦСКА София лишь в серии пенальти (0:0, 0:0, 3:4 — в серии пенальти).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах клуб из Азербайджана одержал две победы, одну встречу завершил вничью и потерпел два поражения.
Статистика для ставок
- «Динамо» Киев в Лиге Европы обыграл «Университатю Клуж» (0:0, 4:2 — в серии пенальти), но проиграл ПАОКу (2:5)
- «Карабах» в Лиге Европы одержал победу над «Вестри» (6:0), но проиграл ЦСКА София (0:0, 4:5 в серии пенальти)
- В товарищеском матче 2018 «Динамо» обыграло «Карабах» (1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу киевского «Динамо» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.12. Ничья оценивается в 3.40. На победу киевского «Карабаха» — 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 1.90.
Прогноз: «Динамо» Киев и «Карабах» в последних матчах стали меньше забивать, оба клуба вылетели из Лиги Европы в Лигу конференций. Ожидается осторожная игра со стороны соперников.
Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.80.
Прогноз: Можно сыграть на том, что соперники не смогут поразить ворота друг друга.
Ставка: Обе команды не забьют с коэффициентом 2.10.