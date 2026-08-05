«Динамо» и «Карабах» сыграют по низам?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.80

В первом матче третьего отборочного раунда Лиги конференций «Динамо» Киев будет принимать «Карабах» из Азербайджана. Игра пройдет в Люблине 6 августа. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.80.

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«Динамо» Киев

Турнирная таблица: Киевское «Динамо» в минувшем сезоне финишировало на 4-м месте, набрав 57 очков. К тому же динамовцы выиграли Кубок Украины, обыграв в финале «Чернигов» (3:1).

Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги Европы киевское «Динамо» переиграло румынский коллектив «Университатя Клуж» (0:0, 4:2 — в серии пенальти). Однако во втором раунде ЛЕ киевляне потерпели два поражения от греческого ПАОКа (2:3 — дома, 0:2 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: В пяти матчах киевское «Динамо» одержало две победы, сыграло одну встречу вничью и потерпело два поражения.

«Карабах»

Турнирная таблица: «Карабах» — серебряный призёр чемпионата Азербайджана. В минувшем сезоне «скакуны» набрали всего 69 очков, отстав от лидера «Сабаха» на 9 очков.

Последние матчи: В первом раунде Лиги Европы «Карабах» нанёс два поражения клубу «Вестри» из Исландии (3:0 — победа дома, 3:0 — победа в гостях).

Во втором квалификационном раунде азербайджанцы проиграли ЦСКА София лишь в серии пенальти (0:0, 0:0, 3:4 — в серии пенальти).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах клуб из Азербайджана одержал две победы, одну встречу завершил вничью и потерпел два поражения.

На что ставят в матче Динамо Киев — Карабах Букмекерские коэффициенты на матч Динамо Киев — Карабах: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Динамо» Киев в Лиге Европы обыграл «Университатю Клуж» (0:0, 4:2 — в серии пенальти), но проиграл ПАОКу (2:5)

«Карабах» в Лиге Европы одержал победу над «Вестри» (6:0), но проиграл ЦСКА София (0:0, 4:5 в серии пенальти)

В товарищеском матче 2018 «Динамо» обыграло «Карабах» (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу киевского «Динамо» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.12. Ничья оценивается в 3.40. На победу киевского «Карабаха» — 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 1.90.

Прогноз: «Динамо» Киев и «Карабах» в последних матчах стали меньше забивать, оба клуба вылетели из Лиги Европы в Лигу конференций. Ожидается осторожная игра со стороны соперников.

2.80 ТМ 2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.80 на матч «Динамо» Киев — «Карабах» принесёт чистый выигрыш 1800₽, общая выплата — 2800₽

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.80.

Прогноз: Можно сыграть на том, что соперники не смогут поразить ворота друг друга.

2.10 Обе забьют: Нет Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Динамо» Киев — «Карабах» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Обе команды не забьют с коэффициентом 2.10.