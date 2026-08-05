прогноз на матч квалификации Лиги конференций, ставка за 2.10

6 августа в первом матче полуфинала квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Аякс» и «Шелбурн». Начало встречи — 21:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Аякс»

Турнирное положение: амстердамский коллектив уже успел пройти одну стадию квалификации Лиги конференций, одолев «Войводину».

В прошлом сезоне «аяксиды» набрали 56 очков и финишировали на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

За 34 матча команда из Нидерландов смогла 62 раза поразить ворота соперника и 41 раз пропустил в свои.

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Последние матчи: в Лиге конференций амстердамцы дважды переиграли «Войводину» (4:1 и 4:1).

Также «Аякс» в товарищеских матчах смог победить «Волендам» (3:1), «Бернли» (2:1) и «Олимпиакос» (1:0).

Календарь и таблица Лиги Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: для «Аякса» единственным нормальным результатом будет выход в групповой этап Лиги конференций. Подопечные Мичела должны выступать в еврокубках.

В прошлом сезоне «Аякс» провалился, поэтому в новой кампании амстердамцы должны выступить куда лучше.

«Шелбурн»

Турнирное положение: команда из Дублина тоже уже прошла одного оппонента в квалификации Лиги конференций.

В текущем сезоне чемпионата Ирландии «красные» идет только пятыми с 34 очками в активе.

На данный момент дублинцы имеют отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей — 35:36.

Последние матчи: в Лиге конференций дублинский коллектив прошел «Калью» (5:2 и 1:2).

В чемпионате Ирландии «Шелбурн» уступил «Уотерфорд Юнайтед» (0:1), а в Кубке страны — «Керри» в серии пенальти.

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: подопечные Джоуи О’Брайена уже прошли одну стадию квалификации, что для них является достижением.

Конечно, любая другая победа станет для команды грандиозным успехом, а выход в основную сетку — чем-то особенным.

На что ставят в матче Аякс — Шелбурн Букмекерские коэффициенты на матч Аякс — Шелбурн: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Шелбурн» проиграл три из последних четырех матчей

«Аякс» выиграл пять последних матчей

«Аякс» не проигрывает на протяжении семи матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Аякс» в этом поединке является фаворитом. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.08. Ничья оценивается в 8.00, тогда как победа «Шелбурна» — в 24.00.

Тотал больше 2,5 котируется в 1.28, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 3.35.

Прогноз: команды вполне могут забить много, поэтому ждем результативный футбол.

2.10 тотал больше 4 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Аякс» — «Шелбурн» принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: тотал больше 4 за 2.10.

Прогноз: «Аякс» намного сильнее соперника, но вполне может не разгромить его.

2.07 победа Шелбурна с форой+2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Аякс» — «Шелбурн» принесёт чистый выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: победа «Шелбурна» с форой+2,5 за 2.07.