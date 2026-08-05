6 августа в первом матче полуфинала квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Аякс» и «Шелбурн». Начало встречи — 21:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Аякс»
Турнирное положение: амстердамский коллектив уже успел пройти одну стадию квалификации Лиги конференций, одолев «Войводину».
В прошлом сезоне «аяксиды» набрали 56 очков и финишировали на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.
За 34 матча команда из Нидерландов смогла 62 раза поразить ворота соперника и 41 раз пропустил в свои.
Последние матчи: в Лиге конференций амстердамцы дважды переиграли «Войводину» (4:1 и 4:1).
Также «Аякс» в товарищеских матчах смог победить «Волендам» (3:1), «Бернли» (2:1) и «Олимпиакос» (1:0).
Календарь и таблица Лиги Европы
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: для «Аякса» единственным нормальным результатом будет выход в групповой этап Лиги конференций. Подопечные Мичела должны выступать в еврокубках.
В прошлом сезоне «Аякс» провалился, поэтому в новой кампании амстердамцы должны выступить куда лучше.
«Шелбурн»
Турнирное положение: команда из Дублина тоже уже прошла одного оппонента в квалификации Лиги конференций.
В текущем сезоне чемпионата Ирландии «красные» идет только пятыми с 34 очками в активе.
На данный момент дублинцы имеют отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей — 35:36.
Последние матчи: в Лиге конференций дублинский коллектив прошел «Калью» (5:2 и 1:2).
В чемпионате Ирландии «Шелбурн» уступил «Уотерфорд Юнайтед» (0:1), а в Кубке страны — «Керри» в серии пенальти.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: подопечные Джоуи О’Брайена уже прошли одну стадию квалификации, что для них является достижением.
Конечно, любая другая победа станет для команды грандиозным успехом, а выход в основную сетку — чем-то особенным.
Статистика для ставок
- «Шелбурн» проиграл три из последних четырех матчей
- «Аякс» выиграл пять последних матчей
- «Аякс» не проигрывает на протяжении семи матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Аякс» в этом поединке является фаворитом. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.08. Ничья оценивается в 8.00, тогда как победа «Шелбурна» — в 24.00.
Тотал больше 2,5 котируется в 1.28, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 3.35.
Прогноз: команды вполне могут забить много, поэтому ждем результативный футбол.
Ставка: тотал больше 4 за 2.10.
Прогноз: «Аякс» намного сильнее соперника, но вполне может не разгромить его.
Ставка: победа «Шелбурна» с форой+2,5 за 2.07.