В среду, 5 августа, итальянские клубы «Милан» и «Интер» проведут товарищеский матч. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

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14:10 Минута памяти Франко Барези. Перед игрой организована церемония в честь легендарного капитана «Милана». Из-за этого мероприятия старт матча сдвигается на 10–15 минут.

13:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Оптус». Игра вот-вот начнется!

13:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

13:45 В Перте комфортная прохладная погода — в среднем около +17°C, идеальная для интенсивного футбола.

13:35 Стартовый состав «Милана»: Торриани Лоренцо, Габбия Маттео, Томори Фикайо, Павлович Страхинья, Сиссе Альфаджо, Фофана Юссуф, Муса Юнус, Бартезаги Давиде, Чуквуэзе Саму, Лофтус-Чик Рубен, Камарда Франческо.

13:30 Стартовый состав «Интера»: Мартинес Хосеф, Павар Бенжамен, Биссекк Янн-Аурель, Бастони Алессандро, Диуф Анди, Барелла Николо, Зелиньски Пётр, Станкович Александар, Димарко Федерико, Иддриссу Джамал, Эспозито Франческо.

13:25 Сегодняшний матч пройдет в Перте на стадионе «Оптус», который вмещает 65 000 зрителей.

13:15 Подопечные Кристиана Киву подходят к игре в статусе действующих чемпионов Италии. Для них ключевая задача — набрать оптимальные физические кондиции менее чем за 20 дней до старта Серии А, сохранить сыгранность состава и подтвердить свое доминирование.

13:10 «Интер» подходит к дерби в лучшем игровом тонусе. Ранее они победили «Карлсруэ» (2:1), а в прошлом матче в Гонконге обыграли «Манчестер Сити» (1:1 в основное время, 3:1 по пенальти). Из-за отдыха после финала ЧМ отсутствует капитан Лаутаро Мартинес.

13:05 «Милан» начинает глобальную перестройку под руководством нового главного тренера Рубена Аморима. Главная цель — отработать новые тактические схемы, интегрировать новичков и проверить молодежь в условиях стресс-теста против топ-соперника.

13:00 «Милан» провел пока лишь одну встречу этим летом, сыграв в ничью 2:2 против «Селтика» (дублем отметился юный Франческо Камарда). К команде в Австралии уже успели присоединиться Рафаэль Леау и Лука Модрич.

13:00 Это шестой случай в XXI веке, когда команды пересекаются в летних товарищеских турнирах: по победам в таких играх впереди «Интер» — 3:2.

12:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.10

12:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча «Милан» — «Интер». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.