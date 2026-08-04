5 августа в товарищеском матче по футболу сыграют «Милан» и «Интер». Начало игры — в 14:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Милан»
Турнирное положение: «Россонери» минувший сезон провели скромно, заняв лишь 5-е место в чемпионате Италии. Отставание от зоны Лиги чемпионов составило одно очко.
При этом «Милан» победил фактически в половине своих матчей. Забила команда 53 мяча при 35 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Милан» в контрольной встрече не смог обыграть «Селтик» (2:2).
Уступая после первого тайма 0:2, «россонери» после перерыва выглядели куда более мощно. Франческо Камарда оформил дубль и тем самым спас команду.
При этом «Милан» в первом спарринге предстал в экспериментальном сочетании. Шанс проявить себя получили и некоторые резервисты.
Состояние команды: «Милан» в новом сезоне намерен побороться за самые высокие места. Вот только для этого срочно нужно усиливаться.
К слову, «Милан» традиционно удачно противостоит «Интеру». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух ничьих. Причем в трех последних матчах «россонери» не пропускали от «змеев».
«Интер»
Турнирное положение: «Змеи» в минувшем сезоне выступили блестяще. Команда сделала золотой дубль.
Причем «Интер» на 11 очков опередил ближайшего преследователя. К тому же забила команда 89 мячей при 35 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем последнем спарринге «змеи» сумели переиграть «Манчестер Сити» лишь в серии послематчевых пенальти.
До того команда нанесла поражение «Карлсруэ» (2:1). Да и вообще, голы «змеям» даются натужновато, ведь пока отсутствует Лаутаро Мартинес.
Нынче «Интер» только набирает обороты. Зато до сих пор эффективен в центре поля многоопытный Генрих Мхитарян.
Состояние команды: «Змеи» в кадровом плане смотрятся выгодно. К тому же команда еще не проигрывала в летних спаррингах.
Без Лаутаро Мартинеса атаки команды не столь остры. Перспективный Франческо Эспозито в двух спаррингах не отличился ни разу.
При этом «Интер» давненько не обыгрывал земляков. «Змеи» уже более двух лет не могут одолеть «россонери». Пора менять тенденцию?!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Интер» фаворитом с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.60, а победа «Милана» — в 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.53 и 2.38.
Прогноз: «Змеи» постепенно набирают нужные кондиции, тогда как «Милану» заметно недостает игровой практики.
Ставка: Победа «Интера» за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники распишут мировую.
Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.40.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Интер» в двух контрольных матчах по разу победил и сыграл вничью
- «Россонери» пока провели лишь один спарринг
- «Интер» мотивирован впервые за 2 года одолеть земляков
- «Змеи» в минувшем сезоне сделали золотой дубль
- Обе команды пока далеки от оптимальных кондиций