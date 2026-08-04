прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.10

5 августа в товарищеском матче по футболу сыграют «Милан» и «Интер». Начало игры — в 14:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Милан»

Турнирное положение: «Россонери» минувший сезон провели скромно, заняв лишь 5-е место в чемпионате Италии. Отставание от зоны Лиги чемпионов составило одно очко.

При этом «Милан» победил фактически в половине своих матчей. Забила команда 53 мяча при 35 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Милан» в контрольной встрече не смог обыграть «Селтик» (2:2).

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Уступая после первого тайма 0:2, «россонери» после перерыва выглядели куда более мощно. Франческо Камарда оформил дубль и тем самым спас команду.

При этом «Милан» в первом спарринге предстал в экспериментальном сочетании. Шанс проявить себя получили и некоторые резервисты.

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Состояние команды: «Милан» в новом сезоне намерен побороться за самые высокие места. Вот только для этого срочно нужно усиливаться.

К слову, «Милан» традиционно удачно противостоит «Интеру». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух ничьих. Причем в трех последних матчах «россонери» не пропускали от «змеев».

«Интер»

Турнирное положение: «Змеи» в минувшем сезоне выступили блестяще. Команда сделала золотой дубль.

Причем «Интер» на 11 очков опередил ближайшего преследователя. К тому же забила команда 89 мячей при 35 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем последнем спарринге «змеи» сумели переиграть «Манчестер Сити» лишь в серии послематчевых пенальти.

До того команда нанесла поражение «Карлсруэ» (2:1). Да и вообще, голы «змеям» даются натужновато, ведь пока отсутствует Лаутаро Мартинес.

Нынче «Интер» только набирает обороты. Зато до сих пор эффективен в центре поля многоопытный Генрих Мхитарян.

Состояние команды: «Змеи» в кадровом плане смотрятся выгодно. К тому же команда еще не проигрывала в летних спаррингах.

Без Лаутаро Мартинеса атаки команды не столь остры. Перспективный Франческо Эспозито в двух спаррингах не отличился ни разу.

При этом «Интер» давненько не обыгрывал земляков. «Змеи» уже более двух лет не могут одолеть «россонери». Пора менять тенденцию?!

На что ставят в матче Милан — Интер Букмекерские коэффициенты на матч Милан — Интер: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Интер» фаворитом с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.60, а победа «Милана» — в 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.53 и 2.38.

Прогноз: «Змеи» постепенно набирают нужные кондиции, тогда как «Милану» заметно недостает игровой практики.

2.10 Победа «Интера» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Милан» — «Интер» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа «Интера» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники распишут мировую.

2.40 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Милан» — «Интер» принесёт прибыль 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.40.

Пять причин, почему ставка зайдет