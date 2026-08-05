Противостояние в Гонконге станет встречей двух команд с разными подходами к предсезонной работе: «Челси» стремится ускорить игру, добавить вариативности в атаке и наладить новые связи, тогда как «Ювентус» делает ставку на баланс и дисциплину. Главная интрига заключается в том, сможет ли мощная атака «Челси» вскрыть организованную оборону «Ювентуса» или итальянская команда вновь подтвердит свою надежность без мяча. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

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14:00 Стартовый состав «Ювентуса»: Микеле ди Грегорио, Федерико Гатти, Ллойд Келли, Пьер Калюлю, Зеки Челик, Мануэль Локателли, Дуглас Луис, Жереми Бога, Фабио Миретти, Андреа Камбьязо, Аркадиуш Милик.

13:57 Стартовый состав «Челси»: Роберт Санчес, Марко Палестра, Олуватосин Адарабиойо, Йоррел Хато, Весли Фофана, Джейми Байноу-Гиттенс, Жуан Педро, Мойсес Кайседо, Махди Николл-Джазули, Жеовани Кенда, Дэнни Уэлбек.

13:50 Матч пройдёт на стадионе «Kai Tak Sports Park» в Гонконге, который вмещает 50 000 зрителей.

13:40 Соперники имеют небольшую, но насыщенную историю противостояний — все шесть официальных матчей между клубами прошли в рамках Лиги чемпионов. Статистика остается абсолютно равной: по две победы у каждой команды и еще две ничьи, при этом минимальное преимущество по забитым мячам принадлежит «Челси» — 9:8. Последняя серия очных игр пришлась на сезон 2021/22: тогда «Ювентус» победил в Турине со счетом 1:0, но в ответной встрече английская команда устроила разгром на «Стэмфорд Бридж», выиграв 4:0.

13:35 Туринцы начали подготовительный период менее результативно, но значительно стабильнее в обороне. После завершения прошлого сезона на шестой позиции Серии А с 69 очками «Ювентус» получил нового импульса при Лучано Спаллетти и уже успел провести три контрольные встречи без единого пропущенного мяча. Итальянцы сыграли вничью с «Базелем» — 0:0, минимально обыграли «Стандард» — 1:0, а затем взяли верх над «Ниццей» — 2:0. При этом атакующая линия пока работает не на максимальных оборотах: три гола в трех матчах говорят о том, что команде еще предстоит улучшать взаимодействие в финальной трети поля. Главный акцент Спаллетти делает на компактности, прессинге и быстрых переходах после отбора, а дополнительную конкуренцию впереди должны создать Рандаль Коло Муани, Кенан Йылдыз и другие игроки атакующей группы.

13:30 Лондонский клуб подходит к встрече с «Ювентусом» в период формирования новой игровой модели при Хаби Алонсо. После неудачного прошлого сезона в АПЛ, где команда завершила чемпионат на десятом месте с 52 очками, «синие» начали летнюю подготовку с акцентом на атакующий футбол. Первые контрольные матчи получились максимально разными по сценарию: «Челси» разгромил «Вестерн Сидней Уондерерс» в перестрелке 6:4, а затем уступил «Тоттенхэму» со счетом 1:2. Команда регулярно создает моменты и обладает серьезным выбором впереди: Жоао Педро сразу заявил о себе хет-триком, Коул Палмер остается главным источником креатива, а Джейми Гиттенс активно использует пространство на флангах. При этом оборонительная надежность пока остается главным вопросом для тренерского штаба — за две игры подготовки «Челси» пропустил шесть мячей, причем проблемы возникали как после быстрых атак соперников, так и при потере концентрации в концовках.

13:15 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.60.