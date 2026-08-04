прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.50

5 августа в товарищеском матче по футболу сыграют «Арсенал» и «Бетис». Начало игры — в 21:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.

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«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» стали чемпионами АПЛ. А вот в финале Лиги чемпионов команда Микеля Артеты в серии пенальти уступила ПСЖ.

При этом «Арсенал» на 7 очков опередил «Манчестер Сити». Забила команда 71 мяч при всего 27 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Арсенал» в контрольной встрече переиграл «Жирону» (4:1).

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Один из мячей записал на свой счет Кай Хаверц. Немец вполне способен прогрессировать еще, да и результативность ему повысить не мешало бы.

При этом «Арсенал» имеет сверхнадежные тылы. К тому же большей эффективности у ворот соперника ждут от Виктора Дьёкереша.

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Состояние команды: «Арсенал» в новом сезоне твердо намерен защитить титул чемпиона Англии. Состав у команды сбалансированный и лидеры пока на месте.

К слову, «Арсенал» не проигрывает уже три с половиной месяца. Команде Артеты пока не хватает пресловутой игровой практики, но в этом поединке она явно будет активно атаковать.

«Бетис»

Турнирное положение: «Бетикос» в минувшем сезоне выступили вполне продуктивно. Команда заняла 5-е место в Ла Лиге.

Причем «Бетис» победил лишь в 15 матчах из 38. К тому же забила команда 59 мячей при 48 пропущенных.

Последние матчи: в своем последнем спарринге «бетикос» сумели минимально переиграть скромную «Альмерию».

До того команда учинила разгром «Лиону» (4:0). А вот контрольный поединок с «Гранадой» завершился неудачей (0:1).

Нынче «Бетис» только набирает обороты. В пяти контрольных матчах команда победила 4 раза при одном поражении.

Состояние команды: «Бетикос» в кадровом плане смотрятся довольно выгодно. К тому же вернулся в строй мозг атак Иско.

Тем не менее, «бетикос» пока только ищут оптимальные кадровые сочетания. Плюс в кадровом плане команда несколько обновилась.

При этом «Бетис» в контрольных матчах смотрится симпатично. Севильцы не пропускали в двух своих последних поединках. Вот только сумеют ли они сдержать Дьёкереша и компанию?!

На что ставят в матче Арсенал — Бетис Букмекерские коэффициенты на матч Арсенал — Бетис: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Арсенал» фаворитом с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.00, а победа «Бетиса» — в 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.57 и 2.35.

Прогноз: «Канониры» прекрасно атакуют, к тому же «Бетис» в спаррингах обыгрывал в основном лишь априори более скромных оппонентов.

2.50 Фора «Арсенала» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Арсенал» — «Бетис» принесёт чистый выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Фора «Арсенала» -1.5 за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.20 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Арсенал» — «Бетис» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Обе не забьют за 2.20.

Пять причин, почему ставка зайдет