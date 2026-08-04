5 августа в товарищеском матче по футболу сыграют «Арсенал» и «Бетис». Начало игры — в 21:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.
«Арсенал»
Турнирное положение: «Канониры» стали чемпионами АПЛ. А вот в финале Лиги чемпионов команда Микеля Артеты в серии пенальти уступила ПСЖ.
При этом «Арсенал» на 7 очков опередил «Манчестер Сити». Забила команда 71 мяч при всего 27 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Арсенал» в контрольной встрече переиграл «Жирону» (4:1).
Один из мячей записал на свой счет Кай Хаверц. Немец вполне способен прогрессировать еще, да и результативность ему повысить не мешало бы.
При этом «Арсенал» имеет сверхнадежные тылы. К тому же большей эффективности у ворот соперника ждут от Виктора Дьёкереша.
Состояние команды: «Арсенал» в новом сезоне твердо намерен защитить титул чемпиона Англии. Состав у команды сбалансированный и лидеры пока на месте.
К слову, «Арсенал» не проигрывает уже три с половиной месяца. Команде Артеты пока не хватает пресловутой игровой практики, но в этом поединке она явно будет активно атаковать.
«Бетис»
Турнирное положение: «Бетикос» в минувшем сезоне выступили вполне продуктивно. Команда заняла 5-е место в Ла Лиге.
Причем «Бетис» победил лишь в 15 матчах из 38. К тому же забила команда 59 мячей при 48 пропущенных.
Последние матчи: в своем последнем спарринге «бетикос» сумели минимально переиграть скромную «Альмерию».
До того команда учинила разгром «Лиону» (4:0). А вот контрольный поединок с «Гранадой» завершился неудачей (0:1).
Нынче «Бетис» только набирает обороты. В пяти контрольных матчах команда победила 4 раза при одном поражении.
Состояние команды: «Бетикос» в кадровом плане смотрятся довольно выгодно. К тому же вернулся в строй мозг атак Иско.
Тем не менее, «бетикос» пока только ищут оптимальные кадровые сочетания. Плюс в кадровом плане команда несколько обновилась.
При этом «Бетис» в контрольных матчах смотрится симпатично. Севильцы не пропускали в двух своих последних поединках. Вот только сумеют ли они сдержать Дьёкереша и компанию?!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Арсенал» фаворитом с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.00, а победа «Бетиса» — в 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.57 и 2.35.
Прогноз: «Канониры» прекрасно атакуют, к тому же «Бетис» в спаррингах обыгрывал в основном лишь априори более скромных оппонентов.
Ставка: Фора «Арсенала» -1.5 за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.20.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Бетис» победил в 5 спаррингах из 6, однако оппонентами в них были в основном более скромные команды
- Лондонцы не проигрывают уже 3 с половиной месяца
- «Арсенал» в среднем пропускает меньше гола за матч
- «Бетис» забивает в среднем реже 2 мячей за матч
- Команда Микеля Артеты укомплектована высококлассными исполнителями во всех линиях