6 августа в матче третьего раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Хапоэль» Тель-Авив и «ГКС Катовице». Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.40.
«Хапоэль» Тель-Авив
Турнирное положение: Чемпионат Израиля еще не начался. Зато один раунд квалификации Лиги конференций тель-авивцы уже преодолели.
При этом «Хапоэль» Тель-Авив победил всего один раз в трех матчах начавшегося сезона. Да и пропускает команда в среднем чаще одного мяча за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Хапоэль» Тель-Авив уступил «Лудогорцу» (1:2).
До того команда уверенно переиграла болгар (2:0). Зато чуть ранее в серии пенальти был добыт Кубок Тото. Жертвой пал «Бейтар».
При этом «Хапоэль» Тель-Авив в трех матчах неизменно забивал по 2 мяча. Да и характера команде не занимать. В ответной встрече с болгарами она сравняла счет во втором тайме.
Состояние команды: «Хапоэль» Тель-Авив только набирает обороты. Тем не менее, израильтяне намерены пройти польский барьер.
Команда весьма прилично атакует. Ганский форвард Эммануэль Боатенг отличился двумя голами в ворота «Лудогорца». Продолжит забивать и дальше?!
«ГКС Катовице»
Турнирное положение: «ГКС Катовице» выдал скромный старт в своем чемпионате. Пока команда пребывает на 5-м месте.
Причем «ГКС Катовице» в двух матчах чемпионата забил 4 мяча. А вот пропустила в них команда три раза.
Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда залихватски разделалась с «Радомяком» (3:1).
Чуть раньше команда прошла словацкий барьер в виде «Жилины». Первая встреча принесла разочарование (1:2), вторая — победу со счетом 3:1.
В четырех своих матчах нового сезона «ГКС Катовице» добыл 2 победы. В этих поединках команда забила 8 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «ГКС Катовице» постепенно набирает нужные кондиции. Свидетельством тому являются две победы в последних двух матчах.
Весьма неплохо вошел в сезон Илья Шкурин. Белорусский форвард отличился забитыми мячами в двух последних матчах.
Поляки забили 6 мячей в двух последних поединках. К тому же у команды есть куда прибавлять во всех компонентах. Забьёт ли снова Шкурин?!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Хапоэль» Тель-Авив фаворитом с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.30, а победа «ГКС Катовице» — в 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.95 и 1.85.
Прогноз: Поляки в последних матчах прибавили в плане реализации, да и израильтяне неплохи в этом компоненте.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.30.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «ГКС Катовице» победил в 2 своих последних матчах
- «Хапоэль» Тель-Авив в 3 последних поединках неизменно забивал по 2 мяча
- «ГКС Катовице» настрелял 6 мячей в двух последних поединках
- «Хапоэль» Тель-Авив еще не проигрывал в нынешнем сезоне
- В хорошей форме находится форвард поляков Илья Шкурин, по разу отличившийся в двух последних матчах