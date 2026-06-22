24 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Колумбия и ДР Конго. Начало игры — в 05:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.
Колумбия
Турнирное положение: Колумбийцы успешно стартовали на главном турнире четырехлетия. Южноамериканцы сразу возглавили турнирную таблицу своего квартета.
При этом Колумбия победила в трех своих последних поединках. Да и мотивация как можно скорее квалифицироваться в плей-офф у этой сборной огромная.
Последние матчи: стартовый поединок на Мундиале команда провела продуктивно. Колумбийцы уверенно переиграли Узбекистан (3:1).
До того команда нанесла поражение иорданцам (2:0). Да и сборная Коста-Рики была обыграна по всем статьям (3:1).
В трех своих последних матчах Колумбия настреляла 8 мячей в ворота соперников. Плюс в приличных кондициях находится опытный форвард Луис Диас, уже открывший счет своим голам на чемпионате мира.
Состояние команды: Атака колумбийцев выглядит весьма мощно. Правда, в отборочном цикле команда забила 28 мячей в 18 матчах. А вот в свои ворота она пропустила 18 голов.
Колумбийцы вполне способны стать одним из открытий чемпионата мира. Да и последние успехи не могут не окрылять. Плюс наверняка еще скажет свое веское слово результативный форвард Луис Суарес.
ДР Конго
Турнирное положение: «Леопарды» весьма удачно стартовали на Мундиале. Команда дала бой статусным португальцам и не дала отличиться Криштиану Роналду.
Причем ДР Конго не может победить уже в 4 матчах кряду. Зато грандов команда не боится: в матче с Португалией «леопарды» сражались до конца.
Последние матчи: перед стартом на чемпионате мира «леопарды» уступили сборной Чили (1:2). Причем команда включилась только в самой концовке, уже при счете 0:2.
Несколько ранее команда не уступила Дании (0:0). А вот в решающем поединке за выход на Мундиаль она в дополнительное время дожала ямайцев (1:0).
К слову, ДР Конго имеет в своем составе довольно качественных исполнителей во всех линиях. Плюс Йоан Висса уже забил свой первый мяч на турнире.
Состояние команды: «Леопарды» в трех последних матчах отличились всего двумя забитыми мячами. Да и престижная ничья в стартовом туре явно улучшила шансы команды на выход в плей-офф.
«Леопарды» логично ставят цель занять одно из первых мест в группе. Так что в этом аспекте матч с Колумбией может стать едва ли не определяющим. Нужно срочно брать очки.
Команде явно недостает пресловутой остроты в атаке. В матче с португальцами «леопарды» лишь дважды угодили в створ ворот соперника.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Колумбии дают 1.50, а на ДР Конго — 6.50; ничейный исход букмекеры оценивают в 4.10.
На победу Колумбии в первом тайме букмекеры дают 2.05, тогда как на успех сборной ДР Конго до перерыва можно ориентироваться за 6.70.
Прогноз: Колумбийцы твердо намерены досрочно пробиться в плей-офф, так что весьма логично ожидать от них высокой стартовой атакующей активности.
Ставка: Победа Колумбии в 1-м тайме за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 4.10.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Леопарды» не могут победить в четырех матчах кряду
- Колумбийцы уверенно победили в трех своих последних матчах
- Сборная ДР Конго в последних матчах испытывала серьезные сложности в плане реализации
- Колумбийцы в трех своих последних матчах забили 8 мячей
- Африканцы слишком много сил отдали для героической ничьей с Португалией в стартовом туре