24 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Колумбия и ДР Конго. Начало игры — в 05:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

Колумбия

Турнирное положение: Колумбийцы успешно стартовали на главном турнире четырехлетия. Южноамериканцы сразу возглавили турнирную таблицу своего квартета.

При этом Колумбия победила в трех своих последних поединках. Да и мотивация как можно скорее квалифицироваться в плей-офф у этой сборной огромная.

Последние матчи: стартовый поединок на Мундиале команда провела продуктивно. Колумбийцы уверенно переиграли Узбекистан (3:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда нанесла поражение иорданцам (2:0). Да и сборная Коста-Рики была обыграна по всем статьям (3:1).

В трех своих последних матчах Колумбия настреляла 8 мячей в ворота соперников. Плюс в приличных кондициях находится опытный форвард Луис Диас, уже открывший счет своим голам на чемпионате мира.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: Атака колумбийцев выглядит весьма мощно. Правда, в отборочном цикле команда забила 28 мячей в 18 матчах. А вот в свои ворота она пропустила 18 голов.

Колумбийцы вполне способны стать одним из открытий чемпионата мира. Да и последние успехи не могут не окрылять. Плюс наверняка еще скажет свое веское слово результативный форвард Луис Суарес.

ДР Конго

Турнирное положение: «Леопарды» весьма удачно стартовали на Мундиале. Команда дала бой статусным португальцам и не дала отличиться Криштиану Роналду.

Причем ДР Конго не может победить уже в 4 матчах кряду. Зато грандов команда не боится: в матче с Португалией «леопарды» сражались до конца.

Последние матчи: перед стартом на чемпионате мира «леопарды» уступили сборной Чили (1:2). Причем команда включилась только в самой концовке, уже при счете 0:2.

Несколько ранее команда не уступила Дании (0:0). А вот в решающем поединке за выход на Мундиаль она в дополнительное время дожала ямайцев (1:0).

К слову, ДР Конго имеет в своем составе довольно качественных исполнителей во всех линиях. Плюс Йоан Висса уже забил свой первый мяч на турнире.

Состояние команды: «Леопарды» в трех последних матчах отличились всего двумя забитыми мячами. Да и престижная ничья в стартовом туре явно улучшила шансы команды на выход в плей-офф.

«Леопарды» логично ставят цель занять одно из первых мест в группе. Так что в этом аспекте матч с Колумбией может стать едва ли не определяющим. Нужно срочно брать очки.

Команде явно недостает пресловутой остроты в атаке. В матче с португальцами «леопарды» лишь дважды угодили в створ ворот соперника.

На что ставят в матче Колумбия — ДР Конго Букмекерские коэффициенты на матч Колумбия — ДР Конго: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Колумбии дают 1.50, а на ДР Конго — 6.50; ничейный исход букмекеры оценивают в 4.10.

На победу Колумбии в первом тайме букмекеры дают 2.05, тогда как на успех сборной ДР Конго до перерыва можно ориентироваться за 6.70.

Прогноз: Колумбийцы твердо намерены досрочно пробиться в плей-офф, так что весьма логично ожидать от них высокой стартовой атакующей активности.

2.05 Победа Колумбии в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Колумбия — ДР Конго позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа Колумбии в 1-м тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

4.10 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.10 на матч Колумбия — ДР Конго принесёт чистый выигрыш 3100₽, общая выплата — 4100₽

Ставка: Ничья за 4.10.

Пять причин, почему ставка зайдет