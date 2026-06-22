Матчи ЧМ-2026 по футболу, в большинстве случаев, будут проводиться вечером и ночью по времени европейской части. Каждый день мы измеряем в будильниках, стоит ли пожертвовать сном на этот раз. Сегодня продолжение второго тура — 4 матча в группах I и J.

Аргентина — Австрия

20:00 мск, Арлингтон

Старт обеих сборных на мундиале выдался очень успешным. Сборная Аргентины, которая является действующим победителем чемпионата мира, камня на камне не оставила от Алжира (3:0) с хет-триком непревзойденного Лионеля Месси, а сборная Австрии менее скромно, но все же справилась с Иорданией (3:1). Команды лидируют в своей группе и являются главными претендентами на два первых места .

Аргентинцы с 1974 года являются постоянными участниками мировых чемпионатов. Выступают там по-разному, но турниры не пропускают. Главная команда Аргентины трижды становилась чемпионом мира и 16 раз выигрывала Кубок Америки . В этот раз «бело-голубые» тоже в числе главных фаворитов турнира. Ну еще бы, с Месси, Лаутаро Мартинесом, Хулианом Альваресом и Энцо Фернандесом в составе по-другому и быть не может.

Австрийцы в настоящий момент являются 24-й сборной в рейтинге ФИФА, но пробиться на чемпионат мира им удалось впервые с 1998 года. Австрийская «националка» давно не блещет результатами. На чемпионате Европы максимумом Австрии является 1/8 финала, а вот на мировом первенстве «Команда» в далеком 1954 году смогла выиграть бронзовые медали.

Большие надежды в австрийской сборной возлагают на главного тренера Ральфа Рангника. Он умеет выжимать из команды максимум и давать результат . Задачей австрийцев точно является выход из группы, а дальше уже нужно будет смотреть на соперника. В составе Австрии много известных лиц. Это и Давид Алаба, и Кевин Дансо, и Марсель Забитцер, и Конрад Лаймер, и Марко Арнаутович. Неплохая компаха.

Соперники встречались между собой всего один раз в истории. Было это в далеком 1990 году в рамках товарищеского матча и тогда все завершилось вничью 1:1. Сейчас же аргентинцы имеют прекрасную серию из восьми подряд побед, а австрийцы выиграли четыре последних встречи. В 2026 году команды только побеждали . Кто допустит первую осечку?

Конечно, фаворитом является аргентинская национальная команда. По идее, Месси и кампания должны побеждать и обеспечивать себе первое место в группе и выход в плей-офф. Австрию же точно устроит ничья, которая выведет команду в 1/16 финала. В противном случае все будет решаться в последнем туре.

сборная Аргентины globallookpress.com

Слово прогнозисту: Редактор отдела футбол Никита Головахин верит в сенсацию в этой игре, поэтому ставит на то, что Австрия не проиграет за 2.29.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Как же не глянуть на матч с участием Месси, да еще и в 20:00 по Москве. Многие пропустили первый ночной матч Аргентины, а вот сейчас будет возможность посмотреть на матч действующих чемпионов и претендентов на титул в 2026 году.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Франция — Ирак

00:00 мск, Филадельфия

А вот подоспел и второй матч главных претендентов на победу в турнире. Французская «националка» подтвердила статус фаворита мундиаля в первой игре с Сенегалом (3:1). «Синие» показали прекрасную игру во втором тайме и заслуженно победили, а дубль Килиана Мбаппе стоит особняком. Если он продолжит в том же духе, то уже на этом чемпионате мира станет лучшим бомбардиром в истории турнира (до лидеров — 2 гола) .

Сборную Ирака нельзя отнести к фаворитам даже своей группы. Иракцы на старте турнира крупно проиграли Норвегии (1:4) и являются главными аутсайдерами. «Львы Месопотамии» попали в такую группу, что для них даже одно очко будет за счастье. Тот момент, когда о выходе в плей-офф даже говорить не приходится. У подопечных Грэма Арнольда на это просто нет шансов.

Французы принимают участие в восьмом чемпионате мира подряд и в последнее время постоянно являются фаворитами турнира. Четыре года назад они проиграли в финале, а до этого стали чемпионами мира. Всего у них две победы на мировом первенстве и две победы на континентальном чемпионате. Мбаппе, Усман Дембеле, Брэдли Барколя, Майкл Олисе, Нголо Канте, Жюль Кунде, Вильям Салиба, Майк Меньян — все они являются звездами и намерены сделать все, чтобы вновь привезти во Францию чемпионский титул.

Для сборной Ирака это только второе участие на чемпионатах мира, а вот Кубок Азии иракцы даже выигрывали в 2007 году. Выделить у команды особо некого, но все же отметим Зидана Акбала, Юссефа Амина, Аймана Хуссейна и капитана Джалаля Хассана.

Между собой соперники еще не встречались, а в 2026 году их статистика следующая: у французов (3-е место в рейтинге ФИФА) — пять матчей, четыре победы, одно поражение; у иракцев (57-е место в рейтинге ФИФА) — пять матчей, две победы, два поражения и ничья.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Фаворит в этой игре однозначный и сенсации ждать тут не стоит. Сборная Франции должна спокойно побеждать и досрочно выходить из группы, а вот команда Ирака может рассчитывать только на чудо и на то, что она покажет просто свой матч жизни.

сборная Франции globallookpress.com

Слово прогнозисту: Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко верит в результативный футбол и ставит на тотал больше 3,5 за 2.28.

Ставить будильник?

⏰⏰ — два будильника из трех. Французы заслуживают двух будильников только из-за своего присутствия на поле, поскольку к ним всегда повышенное внимание и их стараются не пропускать. Но здесь можно сделать исключение, ведь ожидается игра в «одну калитку».

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Норвегия — Сенегал

03:00 мск, Ист Рутерфорд

Битва за второе место в группе? Многие думают, что это именно так. Норвежцы на старте мундиаля разгромили Иран (4:1) и являются лидерами своей группы, а вот сенегальцы уступили Франции (1:3) и пока что идут третьими. С французской национальной командой вряд ли кто-то сможет соперничать за первую строчку, поэтому именно европейцы и африканцы должны разыграть вторую позицию .

Сборная Норвегии впервые с 1998 года пробилась на мундиаль, а вот команда Сенегала принимает участие в турнире в третий раз подряд. Максимумом европейской сборной является 1/8 финала чемпионата Европы и групповой этап чемпионата мира, а африканская команда доходила до 1/4 финала на ЧМ-2002 и выигрывала Кубка африканских наций в 2021 году.

Норвежская национальная команда занимает 31-е место в рейтинге ФИФА, а ее явным лидером является Эрлинг Холанн, который сделал дубль в первой игре. Среди остальных футболистов выделяются Александр Серлот из «Атлетико» и Мартин Эдегор из «Арсенала». В целом же, почти все игроки команды выступают в топовых европейских чемпионатах и являются настоящей грозной силой на этом чемпионате .

Сборная Сенегала располагается на 15-й строчке в турнирной таблице в рейтинге ФИФА и на африканском континенте на нее возлагаются большие надежды на ЧМ. Сенегальцы обязаны выполнить эти ожидания и хотя бы выйти из группы. У «львов теранги» хорошая игра и прекрасный состав ( Эдуар Менди, Мамаду Сарр, Калиду Кулибали, Идрисса Гейе, Николас Джексон, Садио Мане), отсюда и такие надежды.

Между собой соперники сыграли одну игру в 2006 года и тогда Сенегал выиграл у Норвегии с результатом 2:1. В этом году норвежцы провели пять матчей, в которых одержали две победы, дважды сыграли вничью и один раз проиграли. Что касается сенегальцев, то они провели девять матчей в 2026 году, выиграли пять раз, трижды уступили и один раз сыграли вничью.

Выделить фаворита в этой игре крайне сложно, поэтому поединок должен получиться напряженным и непредсказуемым. Именно такие матчи мы и любим. Перспективные команды, звездные игроки и невероятная интрига — все должно быть в этой игре.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Слово прогнозисту: Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста считает, что норвежская сборная будет ближе к победе, поэтому ставит на чистую победу Норвегии за 2.38.

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Желательно, конечно, этот матч посмотреть, несмотря на совсем неудобное время. Команды играют в атаку и им нужно побеждать, поэтому должно быть зрелищно и интересно. Ну а личные поклонники Холанна или Мане уж точно обязаны заводить будильник.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Иордания — Алжир

06:00 мск, Санта-Клара

Игра одних из неудачников первого тура. Алжирцы не имели никаких шансов в матче с аргентинцами (0:3), а иорданцы хоть и показывали неплохую игру, но все же проиграли австрийцам (1:3). По сути, это игра за третье место в группе и шанс пробиться в плей-офф . Обе команды устроит лишь победа, поскольку ничья может лишить 1/16 финала оба коллектива.

На чемпионат мира сборная Иордании пробилась впервые в своей истории, поэтому думается, что будет рада любому набранному очку. «Рыцари» могут похвастаться только вторым местом на Кубке Азии в 2023 году. Состав у команды сохранился тот же, поэтому это может говорить о некоторых перспективах коллектива. До начала турнира иорданская национальная команда точно считалась одной из андердогов.

Подопечные Жамаля Селлами сейчас занимают 63-е место в рейтинге ФИФА. Грозной командой их нельзя назвать, а самым известным футболистом является Муса Тамари из «Ренна», капитанит же лидер центра поля Ихсан Хаддад. Звезд в команде нет, в Европе почти никто не играет, что и может стать своеобразным плюсом для команды, поскольку футболисты являются сыгранными.

Алжирская сборная выступает на мундиале впервые с 2014 года, поэтому даже выход из группы будет «зеленым» за счастье. Кубок Африки алжирцы забирали дважды, что и является их главным достижением. Сейчас «лисы пустыни» идут на высокой, 28-й позиции в рейтинге ФИФА, поэтому и ожидания от них более высокие . Ну и футболисты у команды Владимира Петковича есть более звездные — Люка Зидан, Рами Бенсебаини, Раян Аит-Нури, Набиль Бенталеб, Рияд Марез. Имена точные хорошие.

В единственной очной встрече в 2004 году сборные Алжира и Иордании сыграли вничью 1:1. В этом году же иорданцы еще не побеждали и сейчас у них общая серия из шести встреч без побед, а вот алжирцы в последних пяти играх добыли три победы и только один раз проиграли. Конечно, у африканской сборной форма должна быть получше.

Рияд Марез globallookpress.com

Если говорить о перспективах сборных, то все решит этот матч. Проигравший лишится шансов на попадание в плей-офф, а вот у победителя будут все шансы даже на вторую строчку . Тем интереснее расклады перед игрой.

Слово прогнозисту: Редактор отдела Футбол Линар Мансуров предположил, что Иордания может не забить в этом матче, поэтому ставит на сухую победу Алжира за 2.45.

Ставить будильник?

⏰— один будильник из трех. Вряд ли этот матч еще и в столь ранее время будет кому-то интересен в нашей стране. Если делать нечего и спать не хочется, то, конечно, глянуть его можно, но в других случаях — спим, спим и еще раз спим.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

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