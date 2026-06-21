23 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Франция и Ирак. Начало игры — в 00:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.28.
Франция
Турнирное положение: Французы выдали довольно уверенный старт турнира. Команда Дидье Дешама сразу же захватила лидерство в группе.
При этом Франция в двух своих последних матчах забила 6 мячей. А вот до двух последних побед «трехцветные» сенсационно уступили ивуарийцам.
Последние матчи: старт на чемпионате мира показал высокий класс атаки французов. К тому же лидер атак команды Килиан Мбаппе оформил дубль в ворота сенегальцев.
До старта на Мундиале команда сумела переиграть Северную Ирландию (3:1). А вот контрольный поединок с колючими ивуарийцами завершился поражением (1:3).
Зато Франция уверенно квалифицировалась на чемпионат мира. В шести матчах отбора подопечные Дешама победили 5 раз при одной ничьей. А вот отличилась команда 16 результативными ударами.
Состояние команды: в текущем календарном году французы победили четыре раза в пяти матчах. Да и Мбаппе демонстрирует весьма приличные кондиции.
И уж точно подопечные Дешама попытаются досрочно выйти из группы. Атака во главе с Мбаппе способна взломать любую оборону, а ведь еще не проявил свои лучшие качества Усман Дембеле!
Ирак
Турнирное положение: Иракцы на Мундиаль пробились с огромной натугой. Команда в плей-офф все-таки дожала Боливию (2:1).
Причем Ирак в своей отборочной группе финишировал на 2-м месте турнирной таблицы. Да и забивала команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: старт чемпионата мира для команды получился откровенно неудачным. Иракцы вчистую уступили Норвегии (1:4).
Несколько ранее команда была бита Венесуэлой (0:2). А вот контрольный поединок с Испанией завершился боевой ничьей (1:1).
Крепкий Ирак никому за здорово живешь не сдается. Правда, в двух своих последних матчах команда уступила. Да и пресловутого опыта матчей на таком уровне ей явно не хватает.
Состояние команды: Иракцы все еще намерены выстрелить на Мундиале. Да и подбор игроков по именам у команды скромный. Ну вот как с таким составом биться с грандами мирового футбола?!
И уж точно, Ирак будет, по большей части, обороняться. Команда любит и умеет эффективно действовать в игре вторым номером, однако в последних матчах команду преследуют неудачи.
Иракцам пока не хватает пресловутой монолитности. Между тем, команда не боится авторитетов, да и дать бой французам она точно постарается. Вот только как остановить разыгравшегося Мбаппе?!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Франция считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.08. Ничья оценена в 11.00, а победа Ирака — в 26.00.
Букмекеры предлагают тотал больше 2.5 за 1.98, тогда как тотал меньше 2.5 рассматривается за 1.88.
Прогноз: Французы блестяще атакуют, и в этом поединке наверняка с первых и до последних минут осадят владения иракцев.
Ставка: Тотал Франции больше 3.5 за 2.28.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.
Ставка: Тотал больше 4.5 за 3.20.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Иракцы в двух своих последних поединках пропустили 6 мячей
- Франция забивала по 3 мяча в двух своих последних матчах
- Иракцы не могут победить в 3 матчах кряду
- В составе сборной Франции имеются форварды мирового уровня
- Французы в пяти матчах текущего года победили 4 раза