23 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Франция и Ирак. Начало игры — в 00:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.28.

Франция

Турнирное положение: Французы выдали довольно уверенный старт турнира. Команда Дидье Дешама сразу же захватила лидерство в группе.

При этом Франция в двух своих последних матчах забила 6 мячей. А вот до двух последних побед «трехцветные» сенсационно уступили ивуарийцам.

Последние матчи: старт на чемпионате мира показал высокий класс атаки французов. К тому же лидер атак команды Килиан Мбаппе оформил дубль в ворота сенегальцев.

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До старта на Мундиале команда сумела переиграть Северную Ирландию (3:1). А вот контрольный поединок с колючими ивуарийцами завершился поражением (1:3).

Зато Франция уверенно квалифицировалась на чемпионат мира. В шести матчах отбора подопечные Дешама победили 5 раз при одной ничьей. А вот отличилась команда 16 результативными ударами.

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Состояние команды: в текущем календарном году французы победили четыре раза в пяти матчах. Да и Мбаппе демонстрирует весьма приличные кондиции.

И уж точно подопечные Дешама попытаются досрочно выйти из группы. Атака во главе с Мбаппе способна взломать любую оборону, а ведь еще не проявил свои лучшие качества Усман Дембеле!

Ирак

Турнирное положение: Иракцы на Мундиаль пробились с огромной натугой. Команда в плей-офф все-таки дожала Боливию (2:1).

Причем Ирак в своей отборочной группе финишировал на 2-м месте турнирной таблицы. Да и забивала команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: старт чемпионата мира для команды получился откровенно неудачным. Иракцы вчистую уступили Норвегии (1:4).

Несколько ранее команда была бита Венесуэлой (0:2). А вот контрольный поединок с Испанией завершился боевой ничьей (1:1).

Крепкий Ирак никому за здорово живешь не сдается. Правда, в двух своих последних матчах команда уступила. Да и пресловутого опыта матчей на таком уровне ей явно не хватает.

Состояние команды: Иракцы все еще намерены выстрелить на Мундиале. Да и подбор игроков по именам у команды скромный. Ну вот как с таким составом биться с грандами мирового футбола?!

И уж точно, Ирак будет, по большей части, обороняться. Команда любит и умеет эффективно действовать в игре вторым номером, однако в последних матчах команду преследуют неудачи.

Иракцам пока не хватает пресловутой монолитности. Между тем, команда не боится авторитетов, да и дать бой французам она точно постарается. Вот только как остановить разыгравшегося Мбаппе?!

На что ставят в матче Франция — Ирак Букмекерские коэффициенты на матч Франция — Ирак: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Франция считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.08. Ничья оценена в 11.00, а победа Ирака — в 26.00.

Букмекеры предлагают тотал больше 2.5 за 1.98, тогда как тотал меньше 2.5 рассматривается за 1.88.

Прогноз: Французы блестяще атакуют, и в этом поединке наверняка с первых и до последних минут осадят владения иракцев.

2.28 Тотал Франции больше 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.28 на матч Франция — Ирак принесёт чистый выигрыш 1280₽, общая выплата — 2280₽

Ставка: Тотал Франции больше 3.5 за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

3.20 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч Франция — Ирак позволит вывести на карту выигрыш 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 3.20.

Пять причин, почему ставка зайдет