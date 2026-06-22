Матч второго тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Франции и Ирака может пройти с изменениями в расписании из-за сложных погодных условий.

Дидье Дешам globallookpress.com

Как сообщает RMC Sport, в день встречи в Филадельфии ожидаются сильная гроза и продолжительные ливни. Неблагоприятный прогноз может повлиять на проведение игры и создать проблемы для организаторов турнира.

Поединок группы I должен состояться 23 июня на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Начало встречи запланировано на 00:00 мск.

Французская команда подошла к матчу после успешного старта на турнире — в первом туре подопечные одержали победу над Сенегалом со счётом 3:1. Сборная Ирака, в свою очередь, начала чемпионат с поражения от Норвегии (1:4).

В заключительном туре группового этапа Франция 27 июня сыграет с Норвегией, а Ирак 26 июня встретится с Сенегалом.