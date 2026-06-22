В группе H после первого тура у всех по одному очку, поэтому матч Уругвая с Кабо-Верде в Майами быстро стал гораздо важнее, чем могло казаться до турнира. Уругвай не убедил в игре с Саудовской Аравией и спасся только в концовке. Кабо-Верде в дебютном матче на ЧМ удержал 0:0 против Испании и теперь попробует повторить тот же трюк против команды Марсело Бьелсы.

До матча 20 сек. 20 секунд

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00:20 После ничьей с Саудовской Аравией у Марсело Бьелсы есть вопросы к атаке. Дарвин Нуньес и Мануэль Угарте не смогли полноценно повлиять на игру и были заменены, хотя оба остаются важными фигурами для структуры команды. В атаке возможен вариант с Федерико Виньясом и Агустином Каноббио.

00:15 Центр поля остаётся главным ресурсом Уругвая. Федерико Вальверде, Родриго Бентанкур и Угарте должны не просто владеть мячом, а ускорять атаки после подборов. Против Кабо-Верде будет очень мало пространства, поэтому ценность получат быстрые передачи в полуфланги, удары вторым темпом и давление сразу после потерь.

00:10 Вратарь Фернандо Муслера в первом туре стал самым возрастным игроком Уругвая на чемпионатах мира и, вероятно, снова выйдет в воротах. Рональд Араухо до сих по не готов на 100%, а значит оборона останется без одного из самых мощных защитников команды.

00:05 Команда Бубишты не будет менять базовую идею. После 0:0 с Испанией логично ждать похожего плана — низкий блок, плотность в центре, минимум риска в первой передаче и расчёт на редкие выходы через Дайлона Ливраменто, Райана Мендеша и Гарри Родригеша. Это точно не зрелищный футбол, но против Испании он принёс результат.

00:00 Всех восхищает 40-летний голкипер Возинья. После семи сейвов в первом матче он стал главным героем стартового тура, и против Уругвая у вратаря снова будет много работы. Перед ним важны Роберто Лопеш и Диней Боржеш, а Кевин Ленини должен закрывать зону перед центральными защитниками.

23:55 Кабо-Верде не обязан долго владеть мячом, но обязан лучше распоряжаться редкими переходами. Против Испании почти всё сводилось к обороне, с Уругваем может быть чуть больше пространства за фланговыми защитниками, если команда Бьелсы будет слишком резко подниматься вперёд.