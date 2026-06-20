прогноз на исход в матче ЧМ-2026 по футболу, ставка за 2.47

22 июня в рамках второго тура группы H ЧМ-2026 сыграют Уругвай и Кабо-Верде. Начало встречи — в 01:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.47.

Уругвай

Перед матчем: Уругвайцы не лучшим образом для себя стартовали на чемпионате мира, имея один набранный балл по итогам встречи с Саудовской Аравией и делит с азиатской командой первое-второе места.

Последние матчи: В матче первого тура ЧМ-2026 уругвайцы разошлись миром со сборной Саудовской Аравии — 1:1.

В мартовских контрольных встречах подопечные Марсело Бьелсы также сыграли вничью с командами Алжиром (0:0) и Англией (1:1). Перед стартом турнира латиноамериканцы «товарки» не играли.

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Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Уругвай под руководством одного из главных футбольных революционеров совсем не радует в последних встречах, ведь команда не выигрывает с октября прошлого года.

Латиноамериканцы перед стартом турнира были главными фаворитами на вторую строчку в своем квартете, но ничья с Саудовской Аравией и добротный старт Кабо-Верде на ЧМ заставляют сомневаться в перспективах Уругвая на этом мундиале.

Кабо-Верде

Перед матчем: Островитяне крайне удачно начали турнир, отобрав очки в первом туре у Испании. Кабо-Верде с одним баллом делит третье-четвертое места с Испанией из-за отсутствия забитых мячей.

Последние матчи: Кабовердцы в первом туре удивили мировую общественность, отыграв нулевую ничью с действующими чемпионами Европы из Испании.

Перед мундиалем островитяне провели две встречи — были обыграны Сербия и Бермуды с одинаковым счетом 3:0.

Состояние команды: Сборная Кабо-Верде выглядела безоговорочными аутсайдерами на фоне Испании, Уругвая и Саудовской Аравии. Но матч первого тура наглядно всем показал, что с этой командой стоит считаться.

Команда провела весьма впечатляющую встречу с Испанией, в частности выделяется 40-летний вратарь островитян Возинья. На его счету семь сейвов, позволившие набрать первый балл для страны в истории ЧМ.

На что ставят в матче Уругвай — Кабо-Верде Букмекерские коэффициенты на матч Уругвай — Кабо-Верде: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

В четырех последних матчах Кабо-Верде не проигрывал

Уругвай не побеждал в пяти играх подряд

Команды никогда прежде не играли друг против друга

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Уругвая явным фаворитом с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.30, а победа сборной Кабо-Верде— в 7.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с противоположными коэффициентами — 2.23 и 1.61.

Прогноз: После матча с Испанией кабовердцы попробуют сыграть в более открытый футбол, по итогам которого они как забьют, так и пропустят от латиноамериканцев.

2.47 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.47 на матч Уругвай — Кабо-Верде принесёт прибыль 1470₽, общая выплата — 2470₽

Ставка: Обе забьют за 2.47.

Прогноз: Уругвай вполне способен воспользоваться неопытностью своих оппонентов и одержать столь важную и долгожданную победу.

2.38 Победа Уругвая с форой -1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч Уругвай — Кабо-Верде позволит вывести на карту выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Победа Уругвая с форой -1,5 за 2.38