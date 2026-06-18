Стартовый матч группы L обещал быть самой громкой вывеской групповой стадии ЧМ-2026 — и не обманул. Англия и Хорватия выдали одну из самых открытых игр первого тура: шесть голов, дубль Гарри Кейна, попытки хорватов отыграться. 4:2 — Англия начинает чемпионат с трёх очков, но даёт Томасу Тухелю пищу для размышлений.

Первый тайм: качели в Далласе

Англия начала так, как и подобает фавориту. Уже на 12-й минуте Нони Мадуэке заработал право на пенальти, Гарри Кейн пробил — Доминик Ливакович мяч отбил, но арбитр назначил удар повторно: вратарь слишком рано сошёл с линии. Со второй попытки Кейн не промахнулся, отправив мяч в угол. 1:0.

Гарри Кейн забиват с пенальти globallookpress.com

Гарри Кейн забиват с пенальти globallookpress.com

Гарри Кейн globallookpress.com

Но Хорватия — не та команда, что рассыпается от раннего гола. На 36-й минуте Петар Сучич нашёл пасом Мартина Батурину, и тот хлёстко пробил с края штрафной мимо Джордана Пикфорда. 1:1, и заслуженно: англичане слишком расслабились в центре поля.

Мартин Батурина globallookpress.com

Кейн вернул преимущество спустя шесть минут — выпрыгнул выше всех на угловом Деклана Райса и вколотил мяч головой. 2:1, и казалось, с этим Англия и уйдёт на перерыв.

Гарри Кейн делает счёт 2:1 globallookpress.com

Не тут-то было. В компенсированное время первого тайма Марио Пашалич перекинул мяч через оборону англичан, Иван Перишич сбросил головой, а Петар Муса протолкнул в сетку. 2:2 — и абсолютно справедливые качели к перерыву. Первый тайм получился ярким, но для Тухеля тревожным: его команда дважды повела и дважды позволила сопернику ответить.

Петар Муса сравнял счёт — 2:2 globallookpress.com

Второй тайм: рывок Беллингема и спокойствие Рашфорда

А вот лучше начать второй тайм, чем Англия, было невозможно. Не прошло и двух минут, как Эллиот Андерсон вывел Джуда Беллингема на оперативный простор, тот ворвался в штрафную и пробил в дальний угол — мяч от штанги влетел в ворота. 3:2, и инициатива окончательно перешла к англичанам.

Джуд Беллингем вывел Англию вперёд — 3:2 globallookpress.com

Джуд Беллингем, Гарри Кейн и Чуквунонсо Мадуэке globallookpress.com

Хорватия пыталась ответить, но на 57-й минуте произошёл момент — символ целой эпохи: ветеран и капитан Лука Модрич, проводивший 199-й матч за сборную, был заменён на Матео Ковачича . Для одного из лучших полузащитников поколения это, возможно, последний чемпионат мира — и время постепенно берёт своё.

Тухель дожал тройной заменой на 71-й минуте, выпустив Маркуса Рашфорда, Букайо Саку и Моргана Роджерса — свежесть и скорость. Сработало: на 85-й Сака отдал пас Рашфорду, и тот спокойно поставил точку. 4:2.

Маркус Рашфорд установил окончательный счёт — 4:2 globallookpress.com

Результат матча Англия Лондон 4:2 Хорватия Загреб 1:0 Гарри Кейн 12' пен. 1:1 Мартин Батурина 36' 2:1 Гарри Кейн 42' 2:2 Петар Муса 45+5' 3:2 Джуд Беллингхэм 47' 4:2 Маркус Рашфорд 85' Англия: Джордан Пикфорд, Рис Джеймс, Эзри Конса, Джон Стоунс ( Марк Гехи 87' ), Эллиот Андерсон, Деклан Райс ( Маркус Рашфорд 72' ), Джуд Беллингхэм ( Джед Спенс 80' ), Чуквунонсо Мадуэке ( Морган Роджерс 72' ), Энтони Гордон ( Букайо Сака 72' ), Гарри Кейн, Nico O'Reilly Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Штанишич, Йошко Гвардиол, Лука Вушкович ( Марко Пашалич 66' ), Йосип Шутало, Мартин Батурина ( Никола Влашич 78' ), Иван Перишич, Марио Пашалич ( Андрей Крамарич 79' ), Лука Модрич ( Матео Ковачич 58' ), Петар Муса ( Игор Матанович 66' ), Petar Sucic

Статистика матча 11 Удары в створ 5 6 Удары мимо 3 52 Владение мячом 48 8 Угловые удары 2 0 Офсайды 1 10 Фолы 12

Атака блестящая, оборона — под вопросом

Если смотреть на цифры, Англия доминировала безоговорочно: 22 удара против 11 у Хорватии и ожидаемые голы (xG) 2,82 против 0,54. По созданным моментам это разгром. Атакующая четвёрка с Кейном, Беллингемом, Мадуэке и Гордоном выглядела остро, а скамейка (Рашфорд, Сака) добавила глубины, о которой другие фавориты могут только мечтать.

Но есть и обратная сторона. Дважды за первый тайм оборона Англии позволила Хорватии сравнять — и оба гола родились из похожих эпизодов: слишком много свободного пространства на подступах к штрафной. Против команды уровня Хорватии (финалист 2018-го, бронзовый призёр 2022-го) это обошлось «всего лишь» двумя пропущенными, но в плей-офф такие провалы караются жёстче. Тухелю есть над чем работать — атака уже в порядке, а вот баланс между линиями пока хрупкий.

Отдельная строка — Гарри Кейн. Дубль вывел его на один уровень с Гари Линекером (по 10 мячей) как лучшего бомбардира сборной Англии в истории чемпионатов мира. В свои годы Кейн по-прежнему главный и самый надёжный инструмент команды.

Для Хорватии же это тревожный старт: при всём опыте и классе Модрича, Ковачича и Йошко Гвардиола оборона в Далласе трещала, а впереди группа L с Ганой и Панамой, где осечек уже быть не должно.

Что дальше

Победа выводит Англию на первое место в группе L с тремя очками и разницей мячей +2. Хорватия после первого тура — на дне таблицы и с необходимостью срочно исправляться.

Ивана Кнёлль, болельщица сборной Хорватии. Модель и диджей. Признана «самой привлекательной фанаткой» на ЧМ-2022 в Катаре globallookpress.com

Англичане начали так, как от них и ждали, — с победы и с фейерверка голов. Вопрос, который повиснет до второго матча, прежний и знакомый всем, кто следит за этой сборной: хватит ли ей надёжности в обороне, когда соперник окажется классом выше Хорватии образца этого вечера. Пока же — три очка, дубль капитана и заявка на то, что Англия действительно приехала за трофеем.

И немного бубнежа

48 команда на ЧМ-2026 — тема, которая будет обсуждаться, видимо, вплоть до самых поздних стадий плей-офф. Девальвация общего уровня участников очевидна даже на коротком участке расписания: сразу после матча Англия — Хорватия следует встреча Ганы с Панамой. На любителя.

Аргументы за расширение понятны: увеличенные квоты почти каждый день приносят маленькие радости — первый гол на ЧМ, первые набранные очки и национальный праздник в стране. Это все можно и даже нужно уважать, сопереживать и радоваться.

Но настоящий чемпионат мира — это матчи уровня и вывески Англия — Хорватия, никуда от этого не уйти. На седьмой день турнира ЧМ наконец-то начался.