Алексей ДроздовАлексей ДроздовПостоянный автор LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Стартовый матч группы L обещал быть самой громкой вывеской групповой стадии ЧМ-2026 — и не обманул. Англия и Хорватия выдали одну из самых открытых игр первого тура: шесть голов, дубль Гарри Кейна, попытки хорватов отыграться. 4:2 — Англия начинает чемпионат с трёх очков, но даёт Томасу Тухелю пищу для размышлений.

Первый тайм: качели в Далласе

Англия начала так, как и подобает фавориту. Уже на 12-й минуте Нони Мадуэке заработал право на пенальти, Гарри Кейн пробил — Доминик Ливакович мяч отбил, но арбитр назначил удар повторно: вратарь слишком рано сошёл с линии. Со второй попытки Кейн не промахнулся, отправив мяч в угол. 1:0.

Гарри Кейн забиват с пенальти
Гарри Кейн забиват с пенальти globallookpress.com
Гарри Кейн забиват с пенальти
Гарри Кейн забиват с пенальти globallookpress.com
Гарри Кейн
Гарри Кейн globallookpress.com

Но Хорватия — не та команда, что рассыпается от раннего гола. На 36-й минуте Петар Сучич нашёл пасом Мартина Батурину, и тот хлёстко пробил с края штрафной мимо Джордана Пикфорда. 1:1, и заслуженно: англичане слишком расслабились в центре поля.

Мартин Батурина
Мартин Батурина globallookpress.com

Кейн вернул преимущество спустя шесть минут — выпрыгнул выше всех на угловом Деклана Райса и вколотил мяч головой. 2:1, и казалось, с этим Англия и уйдёт на перерыв.

Гарри Кейн делает счёт 2:1
Гарри Кейн делает счёт 2:1 globallookpress.com

Не тут-то было. В компенсированное время первого тайма Марио Пашалич перекинул мяч через оборону англичан, Иван Перишич сбросил головой, а Петар Муса протолкнул в сетку. 2:2 — и абсолютно справедливые качели к перерыву. Первый тайм получился ярким, но для Тухеля тревожным: его команда дважды повела и дважды позволила сопернику ответить.

Петар Муса сравнял счёт — 2:2
Петар Муса сравнял счёт — 2:2 globallookpress.com

Второй тайм: рывок Беллингема и спокойствие Рашфорда

А вот лучше начать второй тайм, чем Англия, было невозможно. Не прошло и двух минут, как Эллиот Андерсон вывел Джуда Беллингема на оперативный простор, тот ворвался в штрафную и пробил в дальний угол — мяч от штанги влетел в ворота. 3:2, и инициатива окончательно перешла к англичанам.

Джуд Беллингем вывел Англию вперёд — 3:2
Джуд Беллингем вывел Англию вперёд — 3:2 globallookpress.com
Джуд Беллингем, Гарри Кейн и Чуквунонсо Мадуэке
Джуд Беллингем, Гарри Кейн и Чуквунонсо Мадуэке globallookpress.com

Хорватия пыталась ответить, но на 57-й минуте произошёл момент — символ целой эпохи: ветеран и капитан Лука Модрич, проводивший 199-й матч за сборную, был заменён на Матео Ковачича. Для одного из лучших полузащитников поколения это, возможно, последний чемпионат мира — и время постепенно берёт своё.

Тухель дожал тройной заменой на 71-й минуте, выпустив Маркуса Рашфорда, Букайо Саку и Моргана Роджерса — свежесть и скорость. Сработало: на 85-й Сака отдал пас Рашфорду, и тот спокойно поставил точку. 4:2.

Маркус Рашфорд установил окончательный счёт — 4:2
Маркус Рашфорд установил окончательный счёт — 4:2 globallookpress.com

Результат матча

АнглияЛондонАнглия4:2ХорватияХорватияЗагреб
1:0 Гарри Кейн 12' пен. 1:1 Мартин Батурина 36' 2:1 Гарри Кейн 42' 2:2 Петар Муса 45+5' 3:2 Джуд Беллингхэм 47' 4:2 Маркус Рашфорд 85'
Англия:  Джордан Пикфорд,  Рис Джеймс,  Эзри Конса,  Джон Стоунс (Марк Гехи 87'),  Эллиот Андерсон,  Деклан Райс (Маркус Рашфорд 72'),  Джуд Беллингхэм (Джед Спенс 80'),  Чуквунонсо Мадуэке (Морган Роджерс 72'),  Энтони Гордон (Букайо Сака 72'),  Гарри Кейн,  Nico O'Reilly
Хорватия:  Доминик Ливакович,  Йосип Штанишич,  Йошко Гвардиол,  Лука Вушкович (Марко Пашалич 66'),  Йосип Шутало,  Мартин Батурина (Никола Влашич 78'),  Иван Перишич,  Марио Пашалич (Андрей Крамарич 79'),  Лука Модрич (Матео Ковачич 58'),  Петар Муса (Игор Матанович 66'),  Petar Sucic

Атака блестящая, оборона — под вопросом

Если смотреть на цифры, Англия доминировала безоговорочно: 22 удара против 11 у Хорватии и ожидаемые голы (xG) 2,82 против 0,54. По созданным моментам это разгром. Атакующая четвёрка с Кейном, Беллингемом, Мадуэке и Гордоном выглядела остро, а скамейка (Рашфорд, Сака) добавила глубины, о которой другие фавориты могут только мечтать.

Но есть и обратная сторона. Дважды за первый тайм оборона Англии позволила Хорватии сравнять — и оба гола родились из похожих эпизодов: слишком много свободного пространства на подступах к штрафной. Против команды уровня Хорватии (финалист 2018-го, бронзовый призёр 2022-го) это обошлось «всего лишь» двумя пропущенными, но в плей-офф такие провалы караются жёстче. Тухелю есть над чем работать — атака уже в порядке, а вот баланс между линиями пока хрупкий.

Отдельная строка — Гарри Кейн. Дубль вывел его на один уровень с Гари Линекером (по 10 мячей) как лучшего бомбардира сборной Англии в истории чемпионатов мира. В свои годы Кейн по-прежнему главный и самый надёжный инструмент команды.

Для Хорватии же это тревожный старт: при всём опыте и классе Модрича, Ковачича и Йошко Гвардиола оборона в Далласе трещала, а впереди группа L с Ганой и Панамой, где осечек уже быть не должно.

Что дальше

Победа выводит Англию на первое место в группе L с тремя очками и разницей мячей +2. Хорватия после первого тура — на дне таблицы и с необходимостью срочно исправляться.

Ивана Кнёлль, болельщица сборной Хорватии. Модель и диджей. Признана «самой привлекательной фанаткой» на ЧМ-2022 в Катаре
Ивана Кнёлль, болельщица сборной Хорватии. Модель и диджей. Признана «самой привлекательной фанаткой» на ЧМ-2022 в Катаре globallookpress.com

Англичане начали так, как от них и ждали, — с победы и с фейерверка голов. Вопрос, который повиснет до второго матча, прежний и знакомый всем, кто следит за этой сборной: хватит ли ей надёжности в обороне, когда соперник окажется классом выше Хорватии образца этого вечера. Пока же — три очка, дубль капитана и заявка на то, что Англия действительно приехала за трофеем.

И немного бубнежа

48 команда на ЧМ-2026 — тема, которая будет обсуждаться, видимо, вплоть до самых поздних стадий плей-офф. Девальвация общего уровня участников очевидна даже на коротком участке расписания: сразу после матча Англия — Хорватия следует встреча Ганы с Панамой. На любителя.

Аргументы за расширение понятны: увеличенные квоты почти каждый день приносят маленькие радости — первый гол на ЧМ, первые набранные очки и национальный праздник в стране. Это все можно и даже нужно уважать, сопереживать и радоваться.

Но настоящий чемпионат мира — это матчи уровня и вывески Англия — Хорватия, никуда от этого не уйти. На седьмой день турнира ЧМ наконец-то начался.