Матчи ЧМ-2026 по футболу, в большинстве случаев, будут проводиться вечером и ночью по времени европейской части. Каждый день мы измеряем в будильниках, стоит ли пожертвовать сном на этот раз. Сегодня продолжение второго тура — 4 матча групп H и G.

Испания — Саудовская Аравия

19:00 мск, Атланта

В группе H нарисовалась интересная ситуация — Испания, Саудовская Аравия, Уругвай и Кабо-Верде имеют по одному очку. Второй тур станет по сути определяющим. Если одна или две сборные возьмут 3 очка, то это почти гарантированный выход из группы. Сборная Испании после ничьей с Кабо-Верде (0:0) находится под давлением со стороны общественности, но «красная фурия» способна с этим справиться.

Матч первого тура группового этапа мундиаля для испанцев получился во многом показательным — они владели мячом, постоянно находились на чужой половине, создавали давление, но действовали прямолинейно и предсказуемо. Сразу вспоминается матч 1/8 финала чемпионата мира 2018-го года, где сборная России также полностью закрылась на своей половине поля, а испанцы в итоге проиграли. Картина схожая, именно с этим нужно работать тренерскому штабу национальной команды.

Ничья со сборной Уругвая (1:1) для Саудовской Аравии точно добавит уверенности, ведь они совсем не считались фаворитами в матче против сильной национальной комады из Латинской Америки. Саудовцы открыли счет, держали уругвайцев в напряжении и заставляли нервничать, но во втором тайме латиноамериканцы взвинтили темп и добились ничейного результата.

Сборные Испании и Саудовской Аравии сталкивались друг с другом в трех поединках. На чемпионате мира 2006 года Испания победила 1:0 благодаря голу Хуанито. Затем были товарищеские игры: 3:2 в 2010-м и 5:0 в 2012-м. Сейчас расклад немного другой — Саудовская Аравия стала заметно сильнее. К примеру, на ЧМ-2022 им даже удалось обыграть сборную Аргентины на старте мундиаля. Прошло 4 года, футбол в Саудовской Аравии только развивался, а теперь сборная может и пошуметь на международной арене.

Отдельно стоит следить за нападающим сборной Испании Ламином Ямалем, который способен создать момент из ничего. Да, его могут плотно опекать и не давать пространства, как это делала сборная Кабо-Верде, но в эту схему подключатся и другие исполнители в стане «красной фурии». Если у Ямаля получится перетянуть внимание соперника на правом фланге, то саудовской обороне придется сдвигаться, а значит, появятся зоны для Педри, Фабиана Руиса и игроков левого фланга . Именно поэтому состояние Ямаля сейчас может стать определяющим фактором.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Если говорить об амбициях сборной Испании на ЧМ-2026, то они, естественно, никуда не делись. Ничья с Кабо-Верде не вычеркнула «красную фурию» из списка претендентов на титул, но проблемы у этой национальной команды определенно присутствуют. Успешная игра против сборной Саудовской Аравии вернет испанцам уверенности, а если они и тут потеряют очки, то могут и вовсе посыпаться.

Слово прогнозисту: Редактор отдела Футбол Сергей Снопов верит в то, что Саудовская Аравия окажет мощное сопротивление испанцам, сделав ставку на победу номинальных гостей с форой (+2,5) за 1.90.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Вы серьезно? Какие будильники в 19:00 по Москве? Наслаждаемся прекрасным футболом в исполнении Ямаля, Педри и Родри на мундиале. А еще и саудовцы могут оказать мощное сопротивление и поставить «красную фурию» на край пропасти. В общем, интрига сумасшедшая.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Бельгия — Иран

22:00 мск, Инглвуд

В группе G такое же почти издевательское равенство сборных — у всех по одному очку после первого тура. До старта мундиаля именно сборная Бельгии считалась фаворитом в своей группе, но уже в первом туре чуть не проиграла сборной Египта (1:1). Сборная Ирана добилась ничейного результата, играя в «догонялки» с Новой Зеландией (2:2).

Бельгийцы в матче против египетской национальной команды долго владели инициативой, создавали давление, но раз за разом упирались в мощную оборонительную линию соперника. По сути, ключевую роль в том поединке сыграл выход на поле нападающего Ромелу Лукаку, который сходу поменял рисунок игры своей сборной в атаке. Бельгия моментально сравняла счет, а затем могла и выйти вперед, но египтяне все-таки не Кюрасао, они не рассыпались, а довели поединок до ничейного результата.

Ромелу Лукаку globallookpress.com

Сборная Ирана показала характер в матче против Новой Зеландии, дважды отыгравшись по ходу встречи, но против бельгийцев в предстоящем матче стоит играть куда внимательнее на своей половине поля. Подбор исполнителей у соперников в атакующей линии очень солидный. К тому же, матч между сборными Бельгии и Ирана станет первым на чемпионатах мира, до этого эти национальные команды не пересекались в официальных противостояниях.

Не утихают разговоры про «золотое» поколение сборной Бельгии, которое так и не реализовало свой потенциал. На ЧМ-2026 национальная команда всё ещё способна пройти далеко, у «красных дьяволов» есть вратарь мирового уровня, мощная атака, опытные футболисты в центре поля, но есть и проблемы. Сборная Египта показала, как можно нейтрализовать Бельгию, а для того, чтобы действительно претендовать на трофей мундиаля, нужно раз за разом придумывать нестандартные решения, которые поставят соперника в ступор.

Безусловно, самый опасный для соперника футболист в составе сборной Бельгии — это Ромелу Лукаку. Он поменял ход матча против Египта, а учитывая не очень стабильную игру защитной линии сборной Ирана в прошлой встрече, можно ожидать от форварда голов в предстоящем поединке. Плюс, у бельгийцев есть Кевин де Брейне и Жереми Доку, которые способны расшатать практически любую оборону. В общем, сборной Ирана придется непросто.

От нападающего сборной Ирана Мехди Тареми ожидали большего в прошлом матче против Новой Зеландии. Сопернику удалось закрыть форварда и тот не смог стать ключевой фигурой по итогам поединка. В предстоящей встрече Тареми должен придумать что-то новое, чтобы заставить бельгийцев ошибаться. У сборной Ирана будут моменты у ворот Тибо Куртуа, бельгийцы не смогут провести весь матч на чужой половине поля, но воспользуются ли этими шансами иранцы? Большой вопрос...

Слово прогнозисту: Редактор отдела Футбол Сергей Снопов считает, что сборная Бельгии начнет встречу активно, сделав ставку на победу номинальных хозяев поля в 1-м тайме за 1.95.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. В десять часов вечера по Москве все еще не требуются будильники, поэтому без вариантов — смотрит матч мундиаля. Лукаку и компания расшатают оборону сборной Ирана или номинальные гости доставят проблемы бельгийцам? Вот ради ответов на эти вопросы мы и включим телевизоры в 22:00 мск.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Уругвай — Кабо-Верде

01:00 мск, Майами Гарденс

Уругвайцы всегда считаются опасной сборной, которая способна обыграть любого соперника, но Саудовскую Аравию им одолеть не получилось. Сборная Уругвая вообще выглядела блекло в первом тайме, сумела собраться и начать доминировать только во втором отрезке. До старта мундиаля мало кто обращал внимания на сборную Кабо-Верде, но сейчас она в центре внимания.

Эта национальная команда из совсем небольшой страны впервые попала на чемпионат мира — настоящий праздник. Помимо этого, она еще и сыграла вничью со сборной Испанией (0:0), успешно отразив все атаки «красной фурии». Безусловно, эта ничья стала одним из самых громких результатов первого тура мундиаля.

Для Кабо-Верде звездой по итогам стартового поединка на мундиале стал голкипер Возинья. В 40 лет он сыграл матч, после которого о нем заговорили все футбольные фанаты. Испания нанесла много ударов, но вратарь справлялся с давлением, выбирал правильную позицию и не дал фавориту отметиться голом.

Интересно, что до игры на страницу Возиньи в соцсетях было подписано меньше 50 тысяч человек, а после нулевой ничьей аудитория выросла до нескольких миллионов. Но сам вратарь говорил не о популярности, после финального свистка он не смог сдержать эмоций и посвятил этот матч бабушке и дедушке, которые его вырастили. Они не дожили до его выхода на чемпионат мира. Его мать тоже сначала не могла приехать в США, но после истории, разлетевшейся по миру, получила визу и должна увидеть игру сына с трибуны в Майами Гарденс. Теперь у Возиньи будет еще одна причина провести матч на высочайшем уровне, другого варианта нет.

А у сборной Уругвая есть нападающий Федерико Вальверде, который может создать момент из ничего. Именно он был признан лучшим игроком поединка против Саудовской Аравии. Вальверде уже стал не только одним из лидеров национальной команды, но и показывает отличные результаты в мадридском «Реале».

Именно от этого уругвайского форварда будут ждать решительных действий в предстоящем матче против Кабо-Верде. Против саудовцев Уругвай слишком долго не находил правильных решений в финальной трети, а соперник с каждым отрезком чувствовал себя все увереннее и увереннее. Чем раньше номинальные хозяева поля откроют счет, тем проще будет довести дело до победного конца.

Возинья — голкипер сборной Кабо-Верде globallookpress.com

При этом, сборная Уругвая вполне может пошуметь на этом мундиале, ведь подбор исполнителей позволяет рассчитывать не только на выход из группы. К примеру, на Кубке Америки-2023 уругвайцы показали неплохой результат, добравшись до четвертьфинала. Матч против Кабо-Верде станет ключевым с точки зрения турнирного положения. Победа позволит сборной Уругвая потихоньку готовиться к матчам плей-офф ЧМ-2026.

Слово прогнозисту: Редактор отдела Футбол Никита Головахин рассчитывает на уверенную победу Вальверде и компании, сделав ставку на викторию сборной Уругвая с форой (-1,5) за 2.38.

Ставить будильник?

⏰⏰ — два будильника из трех. История сборной Кабо-Верде впечатлила многих, но у предстоящего матча всего 2 будильника из-за не очень удобного времени (01:00 мск) и слабой интриги, все-таки сборная Уругвая куда сильнее. Давайте признаемся честно, этот матч будет очень увлекательным для мамы голкипера Кабо-Верде Возиньи, которая прилетит и посмотрит вживую на игру сына, а не для российского нейтрального болельщика.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Новая Зеландия — Египет

04:00 мск, Ванкувер

Обе сборные вели в счете в своих матчах в рамках первого тура, но не смогли довести дело до победы. Теперь национальным командам Новой Зеландии и Египта предстоит выяснить отношения между собой. Победа одной из сборных может практически гарантировать выход из группы, но этой виктории еще надо добиться.

Национальная команда Новой Зеландии показала неплохой уровень на старте мундиаля, сборная дважды вела в счете против Ирана, но соперник всегда догонял. Полузащитник Элайджа Джаст оформил дубль, в обоих случаях ему помогал Крис Вуд, который не забил сам, но стал важнейшим элементом атаки. Эта связка сработала на ура, но не обеспечила первую победу в истории чемпионата мира для Новой Зеландии.

К тому же, эта сборная в последние годы показала неплохие результаты. В 2024-м году Новая Зеландия выиграла Кубок наций ОФК, завоевав шестой титул в истории турнира, а затем уверенно прошла отбор на ЧМ-2026 и получила прямую путевку на мундиаль. На ЧМ-2010 национальная команда стала известна тремя ничьими в группе, но так и не добралась до плей-офф. Сейчас команда снова получила шанс сделать шаг вперед.

Что касается сборной Египта, то они дали бой бельгийцам, едва не одержав победу. Только на 66-й минуте национальная команда упустила минимальное преимущество. Подопечные Хоссама Хассана не испугались фаворита, грамотно оборонялись и открыли счет после атаки, которую начал Мохамед Салах. Вингер опустился глубже, получил мяч и вывел Эмама Ашура на голевой удар. Матч против сборной Новой Зеландии будет ключевым — выигрывай и ты почти наверняка в плей-офф ЧМ-2026.

Для Салаха этот мундиаль может стать важной точкой в карьере. Египтянин покидает «Ливерпуль» после огромного отрезка, в котором стал символом клуба и выиграл почти все возможное. Сейчас вокруг Салаха очень много вопросов — где он продолжит карьеру, какую роль хочет получить и готов ли еще оставаться главным лицом команды на клубном уровне. Хороший турнир с Египтом усилит его позиции и ответит на многие вопросы. Для Салаха этот ЧМ — попытка вывести Египет из группы и возможность показать, что он остается игроком, который способен решать матчи на самом высоком уровне.

Мохамед Салах globallookpress.com

Тренерскому штабу национальной команды важно не превратить игру, которая будет зависеть только от Салаха. Матч с Бельгией показал, что рядом с ним есть Ашур, Омар Мармуш и другие игроки, которые способны решить исход матча. Новая Зеландия, вероятно, будет пытаться действовать смело и искать шансы у чужих ворот, поэтому у Египта появится пространство для быстрых атак. Здесь Салах может стать особенно опасен, но ему нужна помощь. Мы все знаем, что Салах может божить в отдельно взятом матче, а может и пропасть.

Слово прогнозисту: Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев заявил, что матч получится результативным, выбрав ставку с тоталом голов больше 3,5 за 3.67.

⏰⏰— два будильника из трех. Этот матч был близок к одному будильнику, но снова Мохамед Салах приковывает внимание к своей персоне. В 4 утра по Москве будут смотреть только самые отъявленные болельщики футбола, а другим — спокойной ночи.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

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