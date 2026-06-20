Этот день начался с американского праздника, продолжился марокканским рывком, вернул Бразилии немного уверенности и закончился турецким провалом. США без Кристиана Пулишича спокойно прошли Австралию и позже выиграли группу, Марокко забило Шотландии в первой атаке, Матеус Кунья оформил дубль за Бразилию, а Парагвай выбил Турцию и подарил турниру историческую красную карточку за прикрытый рот.

США — Австралия 2:0

Группа D

Сборная США вышла в плей-офф за тур до конца группового этапа и сделала это без своего главного игрока. Кристиан Пулишич пропустил матч из-за повреждения, но команда Маурисио Почеттино не стала осторожничать. Вместо прямой замены тренер выпустил двух форвардов, и связка Фоларина Балогана с Рикардо Пепи сработала.

План без Пулишича

Первый гол пришёл уже в начале матча — Балоган убежал по левому флангу, ворвался в штрафную и прострелил так, что австралийский защитник Кэмерон Берджесс срезал мяч в свои ворота. США получили раннее преимущество, а вместе с ним и уверенность, что отсутствие Пулишича не обязано превращаться в проблему.

Игроки сборной США празднуют гол globallookpress.com

После перерыва Алекс Фримен забил второй, успев перед этим вернуться в игру после столкновения головами. Молодой защитник полез в борьбу у ворот и головой добил мяч после рикошета, а США впервые с 1930 года выиграли два матча группы на одном ЧМ. Позже, благодаря победе Парагвая над Турцией, американцы ещё и гарантировали себе первое место в группе D.

Гол Алекса Фримена globallookpress.com

Марокко — Шотландия 1:0

Группа C

Марокко почти оформило выход в плей-офф, а Шотландия хоть и проиграла, но из-за нового формата турнира всё ещё остаётся в гонке. Команда Мохамеда Уахби начала матч ярко и забила через 69 секунд, пока соперник ещё только пытался почувствовать мяч.

Марокко — Шотландия globallookpress.com

Гол с первого перехвата

Марокканцы прервали позиционную атаку соперника, Браим Диас увидел рывок Исмаэля Сайбари, а тот принял мяч и с полулёта мощно пробил мимо Ангуса Ганна. Это был самый быстрый гол турнира на тот момент и ещё один аргумент в пользу того, что Сайбари приехал на ЧМ закрепиться в статусе звезды — ещё до дебюта за «Баварию».

Гол Сайбари globallookpress.com

После перерыва Шотландия прибавила и просила пенальти после контакта Джона Макгинна с Иссой Диопом, но свистка не услышала. Марокко удержало победу и теперь почти наверняка будет в 1/16 финала. Шотландии остаётся сыграть с Бразилией и изучать странную математику третьих мест, где даже поражение не обязательно закрывает дорогу дальше.

Бразилия — Гаити 3:0

Группа C

После ничьей с Марокко вокруг Бразилии снова поднялась привычная волна вопросов. Где Неймар, когда выйдет Эндрик, почему у Карло Анчелотти всё так осторожно. Ответ неожиданно пришёл не от главных героев ожиданий, а от Матеуса Куньи, которого тренер выпустил в старт вместо Игора Тиаго.

Матеус Кунья globallookpress.com

Кунья не почувствовал давления

Кунья вышел на позиции центрального форварда и сделал то, чего Бразилии не хватало в первом туре. Он открывался между линиями, связывал атаки, отыгрывался с Винисиусом и дважды забил в своём дебютном матче на ЧМ. Первый гол получился слегка корявым, после добивания, второй — после отбора Лукаса Пакета и передачи Винисиуса в свободную зону.

Гол Куньи globallookpress.com

Винисиус тоже забил до перерыва, а Бразилия наконец-то спокойно выиграла и вышла на первое место в группе C по дополнительным показателям. Гаити после этого результата и вовсе вылетело с турнира, но для Анчелотти важнее другое. Бразилия нашла вариант с девятым номером, который приносит результат.

Гол Винисиуса globallookpress.com

Парагвай — Турция 1:0

Группа D

Турция приехала на ЧМ с огромными ожиданиями от Арды Гюлера, Хакана Чалханоглу и Кенана Йылдыза, но может собирать вещи уже после двух туров. Парагвай забил почти сразу после стартового свистка — Матиас Галарса воспользовался потерей соперника и точно пробил в нижний угол издали. Дальше Турция много владела мячом и даже била по воротам, но снова выглядела слишком предсказуемо.

Игроки сборной Парагвая празднуют гол globallookpress.com

Новые правила в действии

Самый громкий эпизод случился перед перерывом. После стычки Мигель Альмирон прикрыл рот рукой во время разговора с соперником, а арбитр после просмотра ВАР показал парагвайцу красную карточку. Новое правило ФИФА на этом ЧМ трактует такое действие в конфликтной ситуации как удаление, и Альмирон стал первым, на ком правило сработало.

Арбитр показывает красную карточку globallookpress.com

Даже в большинстве Турция не выжала из себя даже один гол, который оставил бы ей шанс на последний тур. Команда Винченцо Монтеллы снова упёрлась в ту же проблему, что и против Австралии, бесконечно (и, кажется, бездумно) навешивая в штрафную на низких футболистов. Парагвай сохранил надежду на плей-офф, а США благодаря этому результату досрочно выиграли группу D.

Джан Узун globallookpress.com

Что будет дальше

США теперь могут спокойно готовиться к 1/16 финала и при необходимости беречь Пулишича, Балогана, Тайлера Адамса и других игроков с карточками. В группе C Бразилия и Марокко набрали по четыре очка и почти синхронно двинулись дальше, а Шотландия ещё держится за шанс через третью строчку. Турция стала главным разочарованием турнира — команда с мировыми звёздами вылетела ещё до того, как успела забить гол.

Календарь и таблица ЧМ-2026

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