Матчи ЧМ-2026 по футболу, в большинстве случаев, будут проводиться вечером и ночью по времени европейской части. Каждый день мы измеряем в будильниках, стоит ли пожертвовать сном на этот раз. Сегодня продолжение второго тура — 4 матча групп E и F

Нидерланды — Швеция

20:00 мск, Хьюстон

Команды являются фаворитами своей группы, но по-разному стартовали на турнире . Если шведы не испытали никаких проблем с Тунисом и разгромили африканский коллектив со счетом 5:1, то вот нидерландцы не смогли взять верх над Японией, сыграв с ней вничью 2:2.

После этого интрига в группе закрутилась, завертелась и сборная Нидерландов поставила себя в положение, когда нужно только побежать. Швецию же в этой игре вполне устроит и ничья, но она точно не будет играть от обороны, поскольку не умеет этого делать. Тут следует ждать «град» голов и множество моментов .

Нидерланды один раз были чемпионами Европы, а на чемпионатах мира трижды достигали финалов, но отпраздновать успех так и не смогли. Лучшим достижением Швеции было второе место на чемпионате мира в 1958 году и третье место на чемпионате мира в 1992 году. Безусловно, команды мечтают улучшить результат, но сделать это им будет крайне сложно, ведь соперники далее будут куда сильнее.

С составами у соперников полный порядок, все сильнейшие в строю и готовы к выходу на поле . Исключением является только повреждение нидерландского защитника «Арсенала» Юрриена Тимбера. Нидерланды рассчитывают, среди прочего, на Вирджила ван Дейка, Френки Де Йонга, Тиджани Рейндерса, Коди Гакпо и Доньелла Малена. В составе Швеции есть такие звезды, как Виктор Линделеф, Виктор Дьекереш и Александер Исак.

В последний раз команды встречались между собой еще в 2017 году, когда Нидерланды победили с результатом 2:0. За последние 10 матчей голландцы победили четыре раза, столько же раз была зафиксирована ничья и лишь две виктории в активе шведов.

Безусловно, Нидерланды являются фаворитами данной встречи и им нужно побеждать, чтобы комфортно себя чувствовать перед последним матчем, а не быть на нервах. Швеция тоже захочет решить все уже здесь и сейчас, поэтому подопечным Грэма Поттера не меньше нужен положительный результат.

сборная Нидерландов globallookpress.com

Слово прогнозисту: Эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко не сомневается в том, что игра получится напряженной, поэтому ставит на ничью за 3.90.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Игра должна получиться интересной и непредсказуемой. Победитель, по сути, решит задачу по выходу в плей-офф, а вот для проигравшего все будет решаться в последней игре. Обязательно к просмотру!

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Германия — Кот-д'Ивуар

23:00 мск, Торонто

Бундестим стартовала на мундиале с увереннейшей победы над Кюрасао. Немцы отправили в ворота соперника целых семь мячей — 7:1. Голами на любой вкус отметились Феликс Нмеча, Нико Шлоттербек, Кай Хаверц(дважды), Джамал Мусиала, Натаниэль Браун и Дениз Ундав. Подопечные Юлиана Нагельсмана являются фаворитами не только своей группы, но и одними из фаворитов чемпионата мира. Теперь им это нужно подтвердить, поэтому игра с ивуарийцами будет определенной проверкой на прочность.

Для сборной Кот-д'Ивуара старт турнира тоже получился удачным. Африканская сборная играла на равных с Эквадором на протяжении всего матча, а в концовке еще и смогла вырвать победу. Три очка «слонам» на последней минуте встречи принес Амад Диалло из «Манчестер Юнайтед». Эта виктория сделала ивуарийцев главными фаворитами на второе место в группе . По сути, они выиграли лобовую игру за второе место. По крайней мере, так многие считают.

У Германии есть одна потеря перед этой игрой, травмирован Леннарт Карл, а так все в строю: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала, Флориан Вирц и Кай Хаверц готовы добывать вторую победу для своей сборной и, тем самым, оформить путевку в плей-офф. Хороший составчик подобрался у немцев на турнире. Они вполне могут пойти за пятым для себя чемпионским титулом.

Сборная Кот-д'Ивуара является одной из сильнейших на своем континенте. Она трижды выигрывала Кубок африканских наций, а вот на чемпионате мира пока звезд с неба не хватала и ни разу из трех попыток не выходила из группы. Поэтому главным для ивуарийской «националки» является преодолеть групповой этап, а дальше уже ставить другие цели . Состав позволяет это сделать, ведь там, кроме Диалло, еще есть Эван Ндика, Ян Диоманде, Николя Пепе и другие.

Германия и Кот-д'Ивуар разыграют между собой первое место в группе. Конечно, немцы явные фавориты и для них будет неприятным любой результат, кроме победного, но ивуарийцам вполне по силам навязать им борьбу и дать бой.

сборная Германии globallookpress.com

Слово прогнозисту: Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев ждет результативный футбол от команд, поэтому ставит на тотал больше 2,5 за 1.88.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Такое зрелище точно лучше не пропускать. Первый сильный соперник для сборной Германии и интересно, как немцы сыграют в этой игре. Сможет ли Кот-д'Ивуар развить успех и навязать борьбу немцам? Вопросов много, а ответы будут только по окончании матча.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Эквадор — Кюрасао

03:00 мск, Канзас Сити

Команды, которые никогда не блистали на международных турнирах. Главным достижением сборной Эквадора является 1/8 финала чемпионата мира и четвертое место на Кубке Америки. Сборная Кюрасао же и вовсе впервые участвует в мировом первенстве, а на Золотом Кубке КОНКАКАФ ее максимумом было 1/4 финала.

Старт на мундиале у команд выдался неудачным. Эквадорцы играли на равных с Кот-д'Ивуаром, но пропустили на последней минуте и проиграли. Кюрасао же не имел никаких шансов против Германии и на семь голов соперника смог ответить только одним своим. Первый гол Кюрасао в истории мировых чемпионатов забил Ливано Комененция.

У сборной Эквадора достаточно много именитых футболистов, поэтому думалось, что команда вполне может выстрелить на турнире. Выделяются Пьеро Инкапье, Первис Эступиньян, Вильям Пачо, Мойзес Кайседо и легендарный Эннер Валенсия. Наличие в команде игроков «ПСЖ», «Челси», «Милана» и «Арсенала» уже говорит о многом.

У Кюрасао же выделить особо некого, но мы постараемся это сделать. Вам могут быть известны Армандо Обиспо из «ПСВ», капитан Леандро Бакуна и экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Тахит Чонг. А главная звезда команды — главный тренер, легендарный голландец Дик Адвокат. Именно на него главная надежда страны. Любое набранное очко для Кюрасао на чемпионате мира будет расцениваться как золотое .

Конечно, однозначным фаворитом является Эквадор и любой другой результат, кроме победного, будет расцениваться для южноамериканской команды как провал . Кюрасао же попытается навязать борьбу и зацепиться хотя бы за очко, но сделать это будет крайне сложно.

сборная Эквадора globallookpress.com

Слово прогнозисту: Редактор отдела футбол LiveSport.Ru Никита Головахин верит в результативный футбол и ставит на то, что команды на двоих забьют четыре мяча или больше за 2.21.

Ставить будильник?

⏰ — один будильник из трех. Командам нужно побеждать, чтобы остаться в игре и претендовать на выход из группы. Проигравший лишится этих шансов. Однако в зрелищность игры не верится. Кюрасао будет закрываться и пытаться пропустить как можно меньше, а вот Эквадор, если быстро забьет, может разгромить соперника.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Тунис — Япония

07:00 мск, Монтеррей

Сборная Туниса многих разочаровала на старте турнира, а вот команда Японии, наоборот, всех очаровала и понравилась. Туниссцы крупно проиграли сборной Швеции (1:5), а японцы смогли сыграть вничью с грозной командой Нидерландов (2:2).

Тунис даже удосужился сменить тренера между первой и второй играми . Сразу же после крупного поражения от шведов был уволен Сабри Лямуши, а его место на тренерской скамье занял Эрве Ренар. Даст ли это свои плоды? Скоро узнаем. Частенько бывает, что после этого команды играют лучше, но есть много и обратных примеров. В настоящий момент сборная Туниса располагается на 45-й строчке в рейтинге ФИФА и главной задачей команды является выход из группы, но теперь сделать это будет ой как сложно.

В составе сборной Туниса достаточно именитых игроков и команда является в целом неплохой. Цвета команды защищают Рами Хедира, Ганнибал Меджбри, Али Абди, а капитаном является Элье Схири. От них многого ждали, но пока что дождались только провала. На чемпионатах мира команда еще не выходила из групп, а вот в Кубке африканских наций один раз даже побеждала .

Сборная Японии, которая занимает 18-е место в рейтинге ФИФА, вполне может стать «темной лошадкой» . Команда показывает хороший футбол и даже перед фаворитом не сплоховала. Японцы уже четыре раза выходили в 1/8 финала на мундиалях, а вот на Кубке Азии четыре раза побеждали. Главный тренер Хадзимэ Мориясу рассчитывает на именитых Такефусу Кубо, Даити Камаду, Хироки Ито, Такехиро Томиясу и Рицу Доана.

Всего команды провели между собой пять матчей и пока преимущество на стороне Японии, которая добыла четыре победы, а Тунис праздновал успех один раз. Как будет в этот раз? Японцы точно фавориты, но у Туниса новый главный тренер, поэтому быть может все.

сборная Японии globallookpress.com

Слово прогнозисту: Редактор отдела футбол LiveSport.Ru Никита Головахин не сомневается в победу Японии и ставит на ее победу с форой-1,5 за 2.48.

⏰⏰— два будильника из трех. Утренний поединок, достаточно удобное время, хорошие команды, должен получиться хороший футбол. Посмотреть матч можно, но если вы собираетесь на работу и пропустите его, то ничего серьезного не пропустите.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

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