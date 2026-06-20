прогноз на попытку Нидерландов одержать первую победу на ЧМ-2026, ставка за 1.88

20 июня в рамках второго тура группы F ЧМ-2026 сыграют Нидерланды и Швеция. Начало встречи — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.88.

Нидерланды

Турнирное положение: Нидерланды после первого тура группового этапа чемпионата мира набрали лишь один балл и идут только на третьей строчке.

Команда на два очка отстаёт от лидера в лице нынешнего соперника и по дополнительным показателям уступает второй Японии, а также на один пункт опережает четвертый в таблице Тунис.

Последние матчи: в первом туре группового раунда нынешнего мундиаля сборная дважды по ходу игры выигрывала у Японии (2:2), но каждый раз теряла преимущество.

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Ранее в финальном перед ЧМ-2026 контрольном поединке перед мировым форумом «Оранжевые» уже смогли выиграть на нейтральном поле одолели Узбекистан (2:1).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмирован — Юрриен Тимбер, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Нидерланды выиграли шесть раз при трех ничьих и одном поражении.

Эти выступления сулят сборной хорошие шансы на три очка, особенно если помнить, как ей важно выиграть после осечки на старте турнира, однако класс соперника позволяет ему избежать поражения.

Вирджил ван Дейк и Крисенсио Саммервилл — авторы двух голов команды в финальной части ЧМ-2026.

Швеция

Турнирное положение: Швеция отлично провела первый тур групповой стадии чемпионата мира и теперь с тремя очками лидирует в квартете.

Команда на два очка опережает как вторую в таблице Японию, так и нынешнего соперника, а также на три балла — зинимающий четвертую позицию Тунис.

Последние матчи: в стартовом поединке мирового форума скандинавская сборная попросту уничтожила Тунис с результатом 5:1.

Непосредственно же перед североамериканским мундиалем «Сине-жёлтые» не выиграли, когда со счетом 2:2 разошлись мировой на своём поле с Грецией.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 11-ти последних матчах (официальных и товарищеских) Швеция выиграла лишь трижды при пяти поражениях и трех ничьих.

Хотя такие результаты выглядят тревожно для сборной, ее выступление в первом туре, не говоря уже о победах над Польшей и Украиной в плей-офф отбора, все-таки сулит неплохие шансы хотя бы на ничью.

Ясин Айяри — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с двумя голами.

На что ставят в матче Нидерланды — Швеция Букмекерские коэффициенты на матч Нидерланды — Швеция: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Нидерланды не выиграли

в пяти последних матчах Швеции забивали больше 3,5 голов

в семи последних матчах Швеции забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Нидерланды — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.75. Ничья — в 3.94, успех Швеции — в 4.82.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.88 и 1.98.

Прогноз: в пяти последних матчах скандинавской сборной забивали больше 2,5 голов. Такой же сценарий был реализован и в четырех из шести последних поединков этих команд.

При этом так же было и в четырех из пяти последних матчей фаворита игры.

1.88 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч Нидерланды — Швеция принесёт чистый выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти последних матчах Швеции.

3.23 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.23 на матч Нидерланды — Швеция принесёт чистый выигрыш 2230₽, общая выплата — 3230₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.23

Прогноз на исход

Не пропустите второй прогноз на матч — на исход — с коэффициентом для ставки за 2.25.