Чем завершится битва европейских сборных в Хьюстоне?

В субботу, 20 июня, сборные Нидерландов и Швеции сыграют между собой в рамках второго тура групповой стадии Чемпионата мира 2026. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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19' Вирджил ван Дейк (Нидерланды) взял игру на себя на своей половине поля и предложил партнерам покатать мяч.

17' Г-ООООООООО-Л! Нидерланды — 2:0! Брайан Бробби! Дензел Дюмфрис вырезал кдлассную преедачу с правого фланга на линию вратарской и Брайан Бробби вновь пробил безупречно!

15' Тиджани Рейндерс (Нидерланды) воспользовался ошибкой соперника и нанес удар с угла штрафной, но не попал в створ ворот.

14' Очередной офсайд в матче: Тиджани Рейндерс (Нидерланды) забежал за спины защитников раньше времени.

13' Неудачная передача Коди Гакпо (Нидерланды) с лицевой линии — мяч покинул приделы поля, будет удар от ворот.

12' Александер Бернхардссон (Швеция) отлично сыграл на перехвате и выбил мяч на угловой после острой подачи с правого фланга.

Статистика матча 3 Удары в створ 1 1 Удары мимо 0 62 Владение мячом 38 1 Угловые удары 1 1 Офсайды 2 1 Фолы 1

11' Кристоффер Нордфельдт (Швеция) поймал мяч в руки после удара головой Коди Гакпо (Нидерланды) метров с десяти.

09' Грубая игра Исака Хина (Швеция) в центре поля и это стандарт в пользу Нидерландов.

08' Неудачный розыгрыш углового от шведов и Александр Исак (Швеция) попал в положение вне игры.

07' Виктор Дьёкереш (Швеция) ворвался в штрафную и пробил слета в нижний угол — мяч на угловой перевел Барт Вербрюгген (Нидерланды).

05' Г-ООООООООО-Л! Нидерланды — 1:0! Брайан Бробби! Коди Гакпо отлично прострелил с левого фланга во вратарскую и Брайан Бробби буквально с метра поразил незащищенный угол ворот.

04' Кристоффер Нордфельдт (Швеция) сильным ударом от своих ворот вынес мяч на чужую половину поля, однако партнеры не смогли зацепиться за эту передачу.

03' Передача на Виктора Дьёкереша (Швеция) была прервана свистком арбитра — нападающий попал в положение вне игры.

02' Тиджани Рейндерс (Нидерланды) получил передачу на входе в штрафную, но неудачно обработал мяч и он улетел к сопернику.

01' Раздается свисток арбитра! Матч Нидерланды — Швеция начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

19:55 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Эн-Эр-Джи». Звучат гимны команд-участниц. Игра вот-вот начнется!

19:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

19:40 Погода на улице в Хьюстоне сегодня экстремально жаркая (+36°C), но на самой игре это никак не скажется. На арене «Эн-Эр-Джи» полностью закрыта раздвижная крыша, а мощные системы кондиционирования охладили чашу стадиона до комфортных +22°C.

19:35 Главным арбитром встречи назначен Майкл Оливер из Англии.

19:30 Стартовый состав Нидерландов: Вербрюгген Барт, Дюмфрис Дензел, Ван Хекке Ян-Паул, Ван Дейк Вирджил, Ван де Вен Микки, Гравенберх Райан, Де Йонг Френки, Рейндерс Тиджани, Мален Дониэлл, Бробби Брайан, Гакпо Коди.

19:25 Стартовый состав Швеции: Нордфельдт Кристоффер, Лагербильке Густав, Хин Исак, Линделёф Виктор, Бернхардссон Александер, Карлстрём Йеспер, Аяри Ясин, Гудмундссон Габриэль, Нюгрен Беньямин, Дьёкереш Виктор, Исак Александр.

19:20 Сегодняшний матч пройдет в Хьюстоне на стадионе «Эн-Эр-Джи», который вмещает 72 220 зрителей.

19:15 Упустив победу в первом туре, сборная Нидерландов находится под серьезным давлением. Ей жизненно необходимы три очка, чтобы не усложнять задачу выхода из группы перед заключительным туром.

19:10 Команда Рональда Кумана в первом матче сыграла вничью с Японией (2:2). Голландцы дважды вели в счете благодаря голам Вирджила ван Дейка и Крисенсио Саммервилла, но упустили победу на 89-й минуте.

19:05 Шведы показывают очень прагматичный, но эффективный футбол с молниеносными контратаками. После уверенного старта скандинавы возглавляют таблицу своей группы и в случае победы гарантируют себе путевку в 1/16 финала с отличными шансами на первое место в квартете.

19:00 Подопечные Грэма Поттера подходят к игре в великолепном настроении. В первом туре они разгромили Тунис со счетом 5:1. Дублем отметился Ясин Айяри, еще по мячу забили Александер Исак, Виктор Дьёкереш и Маттиас Сванберг.

18:55 Сборные Нидерландов и Швеции имеют богатую историю противостояний на уровне мужских национальных команд. За всё время они провели между собой 20 официальных и товарищеских матчей: 4 ничьи, 9 побед у голландцев и 7 у шведов. Последний раз в рамках чемпионатов мира (в квалификации к ЧМ-2018) команды встречались в октябре 2017 года — тогда Нидерланды победили дома со счетом 2:0 благодаря дублю Арьена Роббена.

18:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.35

18:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура групповой стадии Чемпионата мира 2026 Нидерланды — Швеция. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.