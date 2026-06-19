20 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Нидерланды и Швеция. Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.
Нидерланды: настрой на победу
Турнирное положение: Голландцы выдали не самый лучший старт турнира. Команда Рональда Кумана не удержала победу в матче с японцами.
При этом Нидерланды в двух своих последних матчах забили 4 мяча. Тем не менее, подопечные Кумана еще явно поборются за первое место в группе.
Последние матчи: ничью с Японией (2:2) вряд ли можно записать в позитив. Да и атакующая линия голландцев выглядела бледновато.
До старта Мундиаля команда сумела переиграть Узбекистан (2:1). А вот контрольный поединок с Алжиром завершился поражением (0:1).
Вот только Нидерланды частенько пропускают в простейших ситуациях. Да и опытнейший центрбек Вирджил ван Дейк больше эффективен у ворот соперников, чем при выполнении своих непосредственных обязанностей.
Состояние команды: в текущем календарном году голландцы победили всего 2 раза в пяти матчах. Да и Коди Гакпо в первом матче чемпионата мира выглядел явно ниже ожиданий.
И уж точно подопечные Кумана попытаются добыть свою первую победу на Мундиале. Да и «тре крунур» команда не проигрывает уже почти 15 лет. Да и пора бы Гакпо начать демонстрировать свой уровень!
Швеция: игра вторым номером
Турнирное положение: Шведы на Мундиаль пробились с огромной натугой. Команда в плей-офф все-таки дожала поляков (3:2).
Причем Швеция в своей отборочной группе финишировала на последнем месте. Да и забивала команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: старт чемпионата мира для команды получился ярким. Шведы учинили разгром Тунису (5:1).
Несколько ранее команда не сумела обыграть Грецию (2:2). А вот контрольный поединок с Норвегией завершился поражением (1:3).
Крепкая Швеция прибавляет в плане реализации. В двух своих последних матчах «тре крунур» забили 7 мячей, да и наличие в составе таких асов, как Виктор Дьёкереш и Александр Исак говорит о высочайшем потенциале команды.
Состояние команды: Шведы твердо намерены выстрелить на Мундиале. Да и звездный атакующий дуэт пребывает в шикарных кондициях.
И уж точно, Швеция не будет лишь обороняться. Дьёкереш и его партнеры любят и умеют эффективно действовать в игре вторым номером, да и оборону голландцев сложно назвать монолитной.
Скандинавам пока не хватает пресловутой солидности. Между тем, «тре крунур» не боятся авторитетов, да и уверенный стартовый успех явно прибавит команде положительных эмоций.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Нидерланды считаются фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.90, а победа Швеции — в 5.00.
Победу Нидерландов и Швеции в первом тайме можно рассмотреть с полностью разными коэффициентами — соответственно 2.25 и 5.50.
Прогноз: Обе команды весьма прилично атакуют, однако в этом поединке вряд ли будут торопить события.
Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.90.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Шведы в двух своих последних поединках забили 7 мячей
- Нидерланды забивали по 2 мяча в двух своих последних матчах
- Обе команды не проигрывают 2 матча кряду
- В составах обеих команд имеются форварды мирового уровня
- Голландцы оба своих гола в ворота японцев забили после перерыва