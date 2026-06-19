В первом тайме победителя не будет?!

прогноз на матч ЧМ-2026, ставка за 2.25

20 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Нидерланды и Швеция. Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.

Нидерланды: настрой на победу

Турнирное положение: Голландцы выдали не самый лучший старт турнира. Команда Рональда Кумана не удержала победу в матче с японцами.

При этом Нидерланды в двух своих последних матчах забили 4 мяча. Тем не менее, подопечные Кумана еще явно поборются за первое место в группе.

Последние матчи: ничью с Японией (2:2) вряд ли можно записать в позитив. Да и атакующая линия голландцев выглядела бледновато.

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До старта Мундиаля команда сумела переиграть Узбекистан (2:1). А вот контрольный поединок с Алжиром завершился поражением (0:1).

Вот только Нидерланды частенько пропускают в простейших ситуациях. Да и опытнейший центрбек Вирджил ван Дейк больше эффективен у ворот соперников, чем при выполнении своих непосредственных обязанностей.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: в текущем календарном году голландцы победили всего 2 раза в пяти матчах. Да и Коди Гакпо в первом матче чемпионата мира выглядел явно ниже ожиданий.

И уж точно подопечные Кумана попытаются добыть свою первую победу на Мундиале. Да и «тре крунур» команда не проигрывает уже почти 15 лет. Да и пора бы Гакпо начать демонстрировать свой уровень!

Швеция: игра вторым номером

Турнирное положение: Шведы на Мундиаль пробились с огромной натугой. Команда в плей-офф все-таки дожала поляков (3:2).

Причем Швеция в своей отборочной группе финишировала на последнем месте. Да и забивала команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: старт чемпионата мира для команды получился ярким. Шведы учинили разгром Тунису (5:1).

Несколько ранее команда не сумела обыграть Грецию (2:2). А вот контрольный поединок с Норвегией завершился поражением (1:3).

Крепкая Швеция прибавляет в плане реализации. В двух своих последних матчах «тре крунур» забили 7 мячей, да и наличие в составе таких асов, как Виктор Дьёкереш и Александр Исак говорит о высочайшем потенциале команды.

Состояние команды: Шведы твердо намерены выстрелить на Мундиале. Да и звездный атакующий дуэт пребывает в шикарных кондициях.

И уж точно, Швеция не будет лишь обороняться. Дьёкереш и его партнеры любят и умеют эффективно действовать в игре вторым номером, да и оборону голландцев сложно назвать монолитной.

Скандинавам пока не хватает пресловутой солидности. Между тем, «тре крунур» не боятся авторитетов, да и уверенный стартовый успех явно прибавит команде положительных эмоций.

На что ставят в матче Нидерланды — Швеция Букмекерские коэффициенты на матч Нидерланды — Швеция: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Нидерланды считаются фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.90, а победа Швеции — в 5.00.

Победу Нидерландов и Швеции в первом тайме можно рассмотреть с полностью разными коэффициентами — соответственно 2.25 и 5.50.

Прогноз: Обе команды весьма прилично атакуют, однако в этом поединке вряд ли будут торопить события.

2.25 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч Нидерланды — Швеция позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

3.90 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.90 на матч Нидерланды — Швеция позволит вывести на карту выигрыш 2900₽, общая выплата — 3900₽

Ставка: Ничья за 3.90.

Пять причин, почему ставка зайдет