прогноз на тотал в матче ЧМ-2026 по футболу, ставка за 2.07

21 июня в рамках второго тура группы Е ЧМ-2026 сыграют Эквадор и Кюрасао. Начало встречи — в 03:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.21.

Эквадор: без права на ошибку

Перед матчем: Эквадор благодаря лучшей разнице мячей занимает третье место в своей группе по итогам первого тура, хоть баллов не латиноамериканская команда не набрала.

Последние матчи: В игре первого тура группового этапа команда потерпела обидное минимальное поражение от Кот-д'Ивуара, пропустив единственный мяч на исходе встречи.

В контрольных матчах перед мундиалем эквадорцы выступили успешно, поочередно обыграв Саудовскую Аравию (2:1) и Гватемалу (3:0).

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Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Команда Себастьяна Беккасесе уступила уже на старте турнира главному конкуренту за второе место в группе и теперь команда будет настроена выдать лучший матч против главного аутсайдера квартета.

Тем более команда уже заставила считаться с собой в Южной Америке, что уже многое говорит о команде, где есть такие исполнители как Кайседо и Эступиньян.

Кюрасао: праздник продолжается, результат вторичен

Перед матчем: Сборная Кюрасао замыкает турнирную таблицу группы E по итогам первого тура, не набрав ни одного балла.

Последние матчи: В матче первого тура ЧМ-2026 команда Дика Адвоката потерпела разгромное поражение от сборной Германии со счетом 1:7.

Перед мундиалем сборная Кюрасао провели две встречи — сначала потерпели разгромное поражение от Шотландии (1:4), а затем забили четыре безответных мяча в ворота Арубы.

Состояние команды: Команда практически полностью укомплектована уроженцами Нидерландов с антильскими корнями, но вряд ли стоит из-за этого факта ожидать чего-то большего от команды, которая несколько дней назад разгромно проиграла Германии.

Безусловно, подопечные Дика Адвоката попробуют навязать борьбу, но хватит ли Кюрасао на 90 минут — вопрос уже другой.

На что ставят в матче Эквадор — Кюрасао Букмекерские коэффициенты на матч Эквадор — Кюрасао: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

В последних четырех встречах с участием Кюрасао неизменно проходил «Тотал голов больше 3,5»

Эквадор стабильно пропускал не более одного мяча за игру и ни разу за два последние года не прошел «тотал больше 1,5» у соперников латиноамериканцев

Команды никогда прежде не играли друг против друга

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Эквадора бесспорным фаворитом с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 11.00, а победа сборной Кюрасао — в 25.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.48 и 2.50.

Прогноз: Последние матчи с участием Кюрасао неизменно радуют голами и эта встреча вряд ли станет исключением.

2.21 Тотал больше 3,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.21 на матч Эквадор — Кюрасао позволит вывести на карту выигрыш 1210₽, общая выплата — 2210₽

Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.21.

Прогноз: Если Кюрасао смог забить один мяч немцам, то почему бы подопечным Дика Адвоката не огорчить Эквадор?

2.63 Тотал Кюрасао больше 0,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч Эквадор — Кюрасао принесёт чистый выигрыш 1630₽, общая выплата — 2630₽

Ставка: Тотал Кюрасао больше 0,5 за 2.63

Прогноз на исход

Не пропустите прогноз на исход матча Эквадор — Кюрасао со ставкой за 2.03.