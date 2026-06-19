21 июня в рамках второго тура группы Е ЧМ-2026 сыграют Эквадор и Кюрасао. Начало встречи — в 03:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.21.
Эквадор: без права на ошибку
Перед матчем: Эквадор благодаря лучшей разнице мячей занимает третье место в своей группе по итогам первого тура, хоть баллов не латиноамериканская команда не набрала.
Последние матчи: В игре первого тура группового этапа команда потерпела обидное минимальное поражение от Кот-д'Ивуара, пропустив единственный мяч на исходе встречи.
В контрольных матчах перед мундиалем эквадорцы выступили успешно, поочередно обыграв Саудовскую Аравию (2:1) и Гватемалу (3:0).
Состояние команды: Команда Себастьяна Беккасесе уступила уже на старте турнира главному конкуренту за второе место в группе и теперь команда будет настроена выдать лучший матч против главного аутсайдера квартета.
Тем более команда уже заставила считаться с собой в Южной Америке, что уже многое говорит о команде, где есть такие исполнители как Кайседо и Эступиньян.
Кюрасао: праздник продолжается, результат вторичен
Перед матчем: Сборная Кюрасао замыкает турнирную таблицу группы E по итогам первого тура, не набрав ни одного балла.
Последние матчи: В матче первого тура ЧМ-2026 команда Дика Адвоката потерпела разгромное поражение от сборной Германии со счетом 1:7.
Перед мундиалем сборная Кюрасао провели две встречи — сначала потерпели разгромное поражение от Шотландии (1:4), а затем забили четыре безответных мяча в ворота Арубы.
Состояние команды: Команда практически полностью укомплектована уроженцами Нидерландов с антильскими корнями, но вряд ли стоит из-за этого факта ожидать чего-то большего от команды, которая несколько дней назад разгромно проиграла Германии.
Безусловно, подопечные Дика Адвоката попробуют навязать борьбу, но хватит ли Кюрасао на 90 минут — вопрос уже другой.
Статистика для ставок
- В последних четырех встречах с участием Кюрасао неизменно проходил «Тотал голов больше 3,5»
- Эквадор стабильно пропускал не более одного мяча за игру и ни разу за два последние года не прошел «тотал больше 1,5» у соперников латиноамериканцев
- Команды никогда прежде не играли друг против друга
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Эквадора бесспорным фаворитом с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 11.00, а победа сборной Кюрасао — в 25.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.48 и 2.50.
Прогноз: Последние матчи с участием Кюрасао неизменно радуют голами и эта встреча вряд ли станет исключением.
Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.21.
Прогноз: Если Кюрасао смог забить один мяч немцам, то почему бы подопечным Дика Адвоката не огорчить Эквадор?
Ставка: Тотал Кюрасао больше 0,5 за 2.63
Прогноз на исход
Не пропустите прогноз на исход матча Эквадор — Кюрасао со ставкой за 2.03.