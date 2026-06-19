Для Эквадора в этом матче решается многое

прогноз на матч группы Е ЧМ‑2026, ставка за 2.03

21 июня во втором туре группового этапа в квартете Е на чемпионате мира по футболу сыграют Эквадор и Кюрасао. Начало встречи — 03:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.

Эквадор

Турнирное положение: Сборная Эквадора стартовала на мундиале с поражения и теперь занимает третью строчку в квартете E.

Последние матчи: В первом матче чемпионата мира 2026 года эквадорцы проиграли Кот-д`Ивуару со счетом 0:1. Команда пропустила мяч на 90-й минуте встречи, несмотря на вполне равную игру.

Ранее, в товарищеских матчах перед мундиалем, Эквадор разгромил Гватемалу со счетом 3:0, обыграл Саудовскую Аравию со счетом 2:1 и сыграл вничью против Нидерландов (1:1).

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Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: В матче против Кот-д`Ивуара Эквадор был буквально в паре мгновений от важных очков в борьбе за выход в финальную часть чемпионата мира. Учитывая, что третье место дает такую возможность, команда будет бороться в этом матче.

Кюрасао

Турнирное положение: Национальная сборная Кюрасао после стартового поединка занимает последнее место в группе.

Последние матчи: В первом матче на этом мундиале Кюрасао не выдержал давления от сборной Германии, уступив Бундестим со счетом 1:7.

Ранее команда, в товарищеских поединках, разгромила сборную Арубы со счетом 4:0, уступила Шотландии со счетом 1:4, проиграла Австралии с крупным счетом 1:5 и неудачно выступила во встрече против Китая (0:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: Несмотря на разгромное поражение в стартовом туре, первый гол национальной команды на чемпионатах мира принес больше радости, чем горечи как у фанатов, так и у тренерского штаба во главе с Гусом Хидинком.

На что ставят в матче Эквадор — Кюрасао Букмекерские коэффициенты на матч Эквадор — Кюрасао: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок:

Кюрасао выиграл один из последних пяти матчах

Эквадор забивает в четырех из пяти последних матчах

До этого матча сборные не проводили очных встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Эквадора дают 1.11 а на Кюрасао — 26.00, ничью букмекеры оценивают в 10.00.

Тотал меньше 2,5 идет за 2.01, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.77.

Прогноз: Сыграем на форе Эквадора в матче. Верим, что номинальные хозяева смогут показать достойный уровень.

2.03 Фора Эквадора (-2,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Эквадор — Кюрасао принесёт прибыль 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: Фора Эквадора в этом матче за 2.03.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на ожидании забитых мячей от обеих команд.

2.83 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.83 на матч Эквадор — Кюрасао принесёт прибыль 1830₽, общая выплата — 2830₽

Ставка: Обе команды смогут забить в матче за 2.83.

Прогноз на тотал

Не пропустите прогноз на тоталы в матче Эквадор — Кюрасао со ставкой за 2.21.