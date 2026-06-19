21 июня во втором туре группового этапа в квартете Е на чемпионате мира по футболу сыграют Эквадор и Кюрасао. Начало встречи — 03:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.
Эквадор
Турнирное положение: Сборная Эквадора стартовала на мундиале с поражения и теперь занимает третью строчку в квартете E.
Последние матчи: В первом матче чемпионата мира 2026 года эквадорцы проиграли Кот-д`Ивуару со счетом 0:1. Команда пропустила мяч на 90-й минуте встречи, несмотря на вполне равную игру.
Ранее, в товарищеских матчах перед мундиалем, Эквадор разгромил Гватемалу со счетом 3:0, обыграл Саудовскую Аравию со счетом 2:1 и сыграл вничью против Нидерландов (1:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: В матче против Кот-д`Ивуара Эквадор был буквально в паре мгновений от важных очков в борьбе за выход в финальную часть чемпионата мира. Учитывая, что третье место дает такую возможность, команда будет бороться в этом матче.
Кюрасао
Турнирное положение: Национальная сборная Кюрасао после стартового поединка занимает последнее место в группе.
Последние матчи: В первом матче на этом мундиале Кюрасао не выдержал давления от сборной Германии, уступив Бундестим со счетом 1:7.
Ранее команда, в товарищеских поединках, разгромила сборную Арубы со счетом 4:0, уступила Шотландии со счетом 1:4, проиграла Австралии с крупным счетом 1:5 и неудачно выступила во встрече против Китая (0:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: Несмотря на разгромное поражение в стартовом туре, первый гол национальной команды на чемпионатах мира принес больше радости, чем горечи как у фанатов, так и у тренерского штаба во главе с Гусом Хидинком.
Статистика для ставок:
- Кюрасао выиграл один из последних пяти матчах
- Эквадор забивает в четырех из пяти последних матчах
- До этого матча сборные не проводили очных встреч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Эквадора дают 1.11 а на Кюрасао — 26.00, ничью букмекеры оценивают в 10.00.
Тотал меньше 2,5 идет за 2.01, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.77.
Прогноз: Сыграем на форе Эквадора в матче. Верим, что номинальные хозяева смогут показать достойный уровень.
Ставка: Фора Эквадора в этом матче за 2.03.
Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на ожидании забитых мячей от обеих команд.
Ставка: Обе команды смогут забить в матче за 2.83.
Прогноз на тотал
Не пропустите прогноз на тоталы в матче Эквадор — Кюрасао со ставкой за 2.21.