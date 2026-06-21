Эквадор и Кюрасао начинают второй тур группы E без очков, но после очень разных поражений. Эквадор уступил Кот-д’Ивуару из-за гола на 90-й минуте и прервал почти двухлетнюю серию без поражений. Кюрасао в дебютном матче на чемпионате мира получил 1:7 от Германии, хотя почти весь первый тайм держался в игре. В Канзас-Сити фаворит очевиден: Эквадору нужна победа, а Кюрасао — хотя бы доказательство, что команда способна бороться.

До матча 20 сек. 20 секунд

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02:32 Состав Кюрасао на второй матч группы: Ром, Обиспо, Флоранус, Гаари, Бренет, Фонвилл, Жуниньо Бакуна, Леонардо Бакуна, Комененсия, Чонг, Локадия.

02:30 Эквадор начинает в таком составе: Галиндес, Инкапье, Пачо, Эступиньян, Альсивар, Вите, Франко, Мойсес Кайседо, Йебоа, Эннер Валенсия, Плата.

02:20 Себастьян Беккачече подходит к этому матчу без серьёзных кадровых проблем. Эннер Валенсия готов играть, а вокруг него ожидается более атакующая группа: Гонсало Плата, Алан Минда и Джон Йебоа должны добавить ширины, скорости и большего давления на штрафную. После сухого матча с Кот-д’Ивуаром Эквадору важно не только владеть инициативой, но и быстрее доходить до ударов.

02:15 Опора команды остаётся прежней. Мойсес Кайседо должен контролировать центр поля и не давать Кюрасао выбегать после потерь, а Виллиан Пачо и Пьеро Инкапье — держать высокую линию обороны без лишнего риска. На бумаге это матч, где Эквадор может играть смелее, чем в первом туре, потому что соперник, скорее всего, будет глубоко обороняться и редко выходить большими силами.

02:10 Главная опасность для Эквадора — затянуть матч без гола. Чем дольше Кюрасао будет держаться, тем больше нервозности появится у фаворита. После поражения в первом туре команде Беккачече нужен быстрый и понятный сценарий: давление, ранний гол, контроль темпа.

02:05 Для Кюрасао сам выход на чемпионат мира уже был событием, но после Германии команда получила жёсткую проверку уровня. Семь пропущенных мячей показали, что на этом турнире нельзя терять компактность даже на несколько минут. Теперь задача Адвоката проще по формулировке и сложнее по исполнению: удержать структуру не 38 минут, а весь матч.

02:00 Ливано Комененсия останется в истории как автор первого гола Кюрасао на чемпионатах мира. В атаке многое снова будет зависеть от братьев Бакуна, Таита Чонга, Юргена Локадии и Сонтье Хансена. У команды есть игроки, способные убежать в переходе, но против Эквадора сначала придётся думать о защите.

01:55 Кюрасао вряд ли сможет регулярно атаковать позиционно. Его шанс — редкие быстрые выпады, стандарты и ошибки соперника при высоком владении. Но для этого нужно не допустить раннего гола. Если Эквадор быстро откроет счёт, матч снова может стать слишком тяжёлым для команды, которой не хватает опыта на таком уровне.