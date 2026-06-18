The Athletic объясняет, почему интерес к двум топ-хавбекам АПЛ может означать, что в «Манчестер Сити» уже смирились с потерей своего ключевого игрока.

Интерес «Манчестер Сити» к Сандро Тонали намекает на то, что грядущее лето перемен на «Этихаде» может оказаться еще более масштабным, чем предполагалось изначально.

Уход главного тренера Пепа Гвардиолы, а также многолетних столпов команды Джона Стоунза и Бернарду Силвы лишает клуб значительной части его ДНК. И это происходит после того, как состав и без того был основательно перекроен — до такой степени, что большинство футболистов, завоевавших трофеи в недавнем прошлом, уже покинули команду.

Энцо Мареска по-прежнему считается главным кандидатом на замену Гвардиоле, хотя клубы продолжают согласовывать последние детали сделки между «Манчестер Сити» и «Челси».

Итальянский специалист уже работает над трансферными целями вместе со спортивным директором Угу Вианой и регулярно взаимодействует с другими подразделениями клуба, чтобы получить фору перед стартом новой работы.

Родри globallookpress.com

Интерес «Сити» к полузащитнику «Ньюкасла» Сандро Тонали также может пролить свет на непростую ситуацию вокруг Родри. Срок контракта 29-летнего хавбека истекает следующим летом, однако никаких сигналов о готовности подписать новое соглашение от него пока не поступало.

В клубе очень хотят сохранить испанца и уже предложили ему щедрый новый контракт. Переговоры о продлении ведутся как минимум с прошлого лета, однако прорыва так и не произошло. На этом фоне интерес к Тонали может свидетельствовать о том, что в полузащите «горожан» вскоре освободится место.

Родри заслуженно считается одним из сильнейших и самых влиятельных игроков в истории клуба. Его выступления за «Сити» и сборную Испании — лучшее подтверждение тому, что перед нами бесспорный топ-футболист мирового уровня.

В «Манчестер Сити» прекрасно понимают ценность Родри, однако отсутствие серьезного прогресса в переговорах по новому контракту может вынудить клуб принять непростое решение: либо перестать надеяться на продление соглашения и продать игрока уже сейчас, либо смириться с тем, что следующим летом он уйдет бесплатно.

И вот здесь охота за Тонали становится особенно любопытной. Итальянец рассматривается не как альтернатива полузащитнику «Ноттингем Форест» и сборной Англии Эллиоту Андерсону, а как дополнительная трансферная цель.

То есть «Сити» ищет сразу двух топовых полузащитников из АПЛ — и вполне возможно, что клуб готовится к потере двух игроков, которые в последние месяцы стали сердцем команды Гвардиолы.

Эллиот Андерсон и Сандро Тонали globallookpress.com

В клубе намерены максимально поддержать Мареску и сделать так, чтобы неизбежно сложный переход от эпохи Гвардиолы прошел как можно мягче. Покупка двух полузащитников со средней стоимостью около 100 миллионов фунтов стерлингов (103 миллиона долларов) стала бы наглядным подтверждением этих намерений. Более того, подобные расходы выглядели бы вполне оправданными, учитывая уровень игроков, которых предстоит заменить.

Ситуацию вокруг самого Родри дополнительно осложняет тот факт, что «Реал» пока не проявляет к нему интереса — по крайней мере этим летом. Для болельщиков «Сити» сама мысль о том, что Родри и Бернарду будут дирижировать игрой в белых футболках на «Сантьяго Бернабеу», выглядит весьма необычной, особенно с учетом их тесной связи с футбольными идеями Гвардиолы.

Кроме того, остается и другой важный нюанс: мадридский клуб весьма открыто проявил неуважение к испанцу после того, как тот выиграл «Золотой мяч» в 2024 году, опередив в голосовании Винисиуса Жуниора.

Несмотря на это, долгое время считалось, что Родри был бы не прочь перебраться в столицу Испании — город, где он родился, — даже с учетом его прошлого в «Атлетико». Однако сейчас все эти разговоры, похоже, теряют актуальность: переход на «Сантьяго Бернабеу» не выглядит реалистичным сценарием.

И возникает логичный вопрос: если Родри все-таки уйдет из «Манчестер Сити», то куда?

«Барселона» также не кажется подходящим вариантом. Ханс-Дитер Флик сомневался в целесообразности трансфера Бернарду отчасти из-за переизбытка полузащитников в своей обойме.

Джон Стоунз, Родри и Бернарду Силва globallookpress.com

Если это стало препятствием для потенциального бесплатного трансфера, то насколько вероятно, что клуб решится приобрести игрока, за которого придется заплатить пусть и сниженную, но все же ощутимую сумму? К тому же у «Барсы» есть Марк Берналь — талантливый 19‑летний опорник, которого планируют постепенно вводить в основу.

Родри оказался в довольно необычной ситуации. Он по-прежнему остается полузащитником высочайшего класса и, по идее, должен выступать только за один из сильнейших клубов мира. Однако таких команд сегодня не так уж много, а тех, кто готов и способен пригласить его уже этим летом, — еще меньше.

Безусловно, найдется немало клубов, которые с удовольствием подписали бы Родри. Но далеко не все из них соответствуют уровню самого игрока.

При этом возникает и другой вопрос: а каков его уровень прямо сейчас?

Во второй половине прошлого сезона Родри вновь стал одной из ключевых фигур в составе «Сити», а его отсутствие особенно ощущалось в заключительных матчах кампании, которые он пропустил из-за проблем с пахом. Это свидетельствует о том, что тяжелая травма крестообразной связки, полученная в сентябре 2024 года, не оказала на него серьезного долгосрочного влияния.

Но некоторый спад все же заметен, и люди из его окружения — как в «Сити», так и в сборной Испании — задаются вопросом, сможет ли Родри когда-нибудь снова выйти на тот уровень, который демонстрировал в лучшие годы своей карьеры.

Родри globallookpress.com

После длительного восстановления Родри отчаянно стремился как можно скорее вернуться на поле в начале прошлого сезона. Источники, близкие к первой команде и пожелавшие остаться анонимными, поскольку не были уполномочены общаться с прессой, утверждают, что он часто был в плохом настроении, когда ему объясняли, что играть пока рано — ради его же блага.

Позже Гвардиола признал, что полноценное возвращение Родри состоялось лишь после Нового года — более чем через 15 месяцев после разрыва крестообразной связки, поскольку на первых этапах он действительно поспешил с возвращением.

Состояние игрока наверняка учитывалось руководством «Сити» при принятии решений относительно его будущего. Однако тот факт, что клуб предложил ему новый контракт и продолжает бороться за его сохранение, говорит сам за себя: в Манчестере уверены, что Родри по-прежнему способен приносить огромную пользу команде. Концовка прошлого сезона это только подтвердила.

Разумеется, нет никаких гарантий, что «Сити» удастся подписать Эллиота Андерсона, Сандро Тонали или обоих сразу. Но если клуб действительно намерен это сделать, то в этих действиях можно увидеть подготовку к жизни после Родри, даже если расставание с испанцем состоится лишь через год.

Нико Гонсалес globallookpress.com

Нико Гонсалес, в свою очередь, может покинуть команду уже этим летом. За последние полтора года он так и не сумел закрепиться в основе. Показательно, что в заключительные недели сезона хавбек редко выходил на поле даже тогда, когда Родри отсутствовал из-за травмы. Более того, в трех из четырех последних матчей кампании, включая финал Кубка Англии, он вообще не попадал в заявку.

Теоретически уход Гвардиолы мог бы дать Нико новый шанс доказать, что он способен стать нужной альтернативой Родри, но на практике это выглядит маловероятным.

Не исключено, что именно Тонали станет тем игроком, который сможет навязать испанцу серьезную конкуренцию за место в стартовом составе, а в перспективе — и заменить его. Если же Родри останется в команде, это может заставить самого полузащитника «Ньюкасла» дважды подумать о переходе, ведь в таком случае гарантировать себе стабильную игровую практику в Манчестере будет непросто.

Даже если Родри уйдет следующим летом на правах свободного агента, возможность еще один сезон рассчитывать на его вклад на поле наверняка будет иметь большую ценность для «Сити». Он остается футболистом топ-уровня, а его лидерские качества особенно пригодятся команде, которая уже потеряла Бернарду Силву и Джона Стоунза, а также рискует лишиться Рубена Диаша — на фоне слухов об интересе «Реала».

Сам Родри признавал, что его будущее туманно, и даже подогревал разговоры кокетливыми ответами о том, что все решится после чемпионата мира. Может оказаться, что лучшее место для него — все тот же «Этихад». Но клубу, вероятно, еще предстоит убедить в этом самого футболиста.