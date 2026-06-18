Игровой день снова напомнил, что статус фаворита на этом ЧМ работает только до стартового свистка. Португалия забуксовала в матче с ДР Конго, Англия выиграла у Хорватии в абсолютно лучшем матче мундиаля, Гана вырвала победу в самой концовке вязкого матча, а Колумбия набрала три очка, несмотря на первый гол Узбекистана на чемпионате мира.

Португалия — ДР Конго 1:1

Группа K

Португалия начала быстро, забила уже на шестой минуте благодаря удару головой Жоау Невеша, но дальше матч превратился в бесконечно стерильное владение без остроты. Команда Роберто Мартинеса держала мяч почти всё время, однако один удар в створ при таком наборе игроков атаки выглядит слишком бедно.

Гол Жоау Невеша globallookpress.com

Первый гол ДР Конго в истории ЧМ

Перед перерывом ДР Конго наказала фаворита за стерильность. После подачи Артура Масуаку в штрафную Йоан Висса остался без опеки и головой отправил мяч под перекладину. Этот удар принёс сборной первое очко в истории чемпионатов мира и стал заслуженной наградой за дисциплину и работу на своей половине.

Игроки ДР Конго празднуют гол globallookpress.com

Много хейта в течение и после матча получил Криштиану Роналду за излишнюю пассивность. После хет-трика Месси, дублей Мбаппе и Холанна от португальца тоже ждали большого жеста, но в 41 год Роналду почти не влиял на игру и провёл почти весь матч без мяча. Но дело-то в том, что вообще вся сборная Португалии выглядела катастрофически пассивно. Если это не изменится во втором туре, на серьёзный поход в плей-офф можно даже не рассчитывать.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Англия — Хорватия 4:2

Группа L

Англия начала турнир победой, которая почти гарантирует ей выход в плей-офф, но спокойной эту игру не назовёшь. Команда Томаса Тухеля дважды выходила вперёд в первом тайме, и оба раза Хорватия ярко отвечала. Сначала Мартин Батурина пробил из-за штрафной, затем Петар Муса завершил роскошную комбинацию со скидкой Ивана Перишича головой.

Петар Муса globallookpress.com

Рывок Беллингема

После перерыва Англии нужен был игрок, который одним движением повлияет на игру. С этой ролью отлично справился Джуд Беллингем — он убежал по правому краю, выдержал паузу и пробил в нижний угол, вернув Англии лидерство в самом начале второго тайма.

Беллингем празднует гол globallookpress.com

До этого Гарри Кейн забил пенальти со второй попытки и добавил головой после углового, а в концовке Маркус Рашфорд оформил четвёртый мяч. Англия показала мощь в атаке, но защита оставила Тухелю достаточно работы. Для первого тура этого хватило, а на более поздних стадиях такой хаос гарантированно будет опасен.

Гарри Кейн globallookpress.com

Гана — Панама 1:0

Группа L

После яркого матча Англии и Хорватии встреча Ганы с Панамой выглядела куда тяжелее. Дождь в Торонто, пустые владения, много борьбы и очень мало точных решений у чужих ворот. Обе команды атаковали очень бедно, а обязательные паузы на водопой под дождём только добавляли игре странности.

Гол на последнем дыхании

На 95-й минуте Гана всё же нашла свой момент. Брэндон Томас-Асанте протащил мяч по левому флангу, а Калеб Йиренки добежал к дальней штанге и с нескольких метров отправил его в сетку. Удар вышел откровенно корявым, но как раз такой гол и подходил общему настроению матча.

Калеб Йиренки globallookpress.com

Гана взяла три очка, хотя по качеству игры вряд ли напугала Англию и Хорватию. Панама играла энергично, но без хладнокровия (и, часто, идеи) в финальной трети. В группе L уже есть очевидная иерархия, однако поздний гол оставил Гане шанс хотя бы навязать борьбу.

Колумбия — Узбекистан 3:1

Группа K

Колумбия получила подарок от Португалии и не стала его портить. После ничьей конкурента с ДР Конго команда Нестора Лоренсо понимала цену победы над дебютантом ЧМ, но Узбекистан оказался совсем не удобным соперником и после перерыва даже забил свой первый гол в истории турнира.

Аббосбек Файзуллаев празднует гол globallookpress.com

Пас Диаса

Главный момент матча случился в концовке первого тайма. Луис Диас получил мяч в районе центра поля и моментально увидел рывок Даниэля Муньоса. Передача получилась настолько точной, что защита Узбекистана просто не успела среагировать, а Муньос ударом с лёта открыл счёт.

Гол Муньоса globallookpress.com

Узбекистан ответил после странной ошибки Камило Варгаса, и Аббосбек Файзуллаев (ещё недавно — игрок ЦСКА) стал автором исторического гола. Но почти сразу ошибся уже Уткир Юсупов, пропустив сильный, но не убойный удар Диаса, а в компенсированное время Кампас ударом головой закрыл матч. Колумбия стартовала с победы и сразу получила приятный расклад в группе K, где Португалия уже потеряла очки.

Что будет дальше

Португалии теперь нужно быстро возвращать себе остроту, вечного владения для ЧМ явно не хватает. Англия Томаса Тухеля впечатлила весь мир, Гана забрала поздние три очка в матче, который должен был закончиться нулями, а Колумбия после первого тура выглядит самой собранной командой группы K.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Матчи следующего игрового дня ЧМ-2026 подарят новые яркие моменты — о них мы обязательно расскажем. Превью уже доступно в нашей рубрике «Будильник ЧМ-2026»