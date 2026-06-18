Матчи ЧМ-2026 по футболу, в большинстве случаев, будут проводиться вечером и ночью по времени европейской части. Каждый день мы измеряем в будильниках, стоит ли пожертвовать сном на этот раз. Сегодня старт второго тура — 4 матча групп А и В.

Чехия — Южная Африка

19:00 мск, Атланта

Главным достижением сборной Чехии является серебро чемпионата Европы 1996 году, а вот национальная команда ЮАР выигрывала Кубок африканских наций в тот же год. На чемпионатах мира соперники дальше группового этапа не проходили , поэтому борются за то, чтобы сделать это впервые.

Правда, получается пока что так себе. Обе сборные стартовали на мундиале с поражений . Чехи достаточно неожиданно проиграли Южной Кореи (1:2). «Народная команда» усилиями Ладислава Крейчи открыла счет, но точные удары Хван Ин Бома и Хон Гю О перевернули игру и принесли победу азиатской команде. Южноафриканцы же практически не имели шансов в игре с мексиканцами, пропустив от Хулиана Киньонеса и Рауля Хименеса и уступив 0:2.

У сборной Южной Африки теперь еще и серьезные проблемы с составом. В прошлой игре были удалены с поля Яя Ситоле и Тхемба Цване, которые пропустят данную встречу. Кого можно выделить у команды Хуго Броса? Это в первую очередь вратарь-капитан Ронвен Уильямс из «Мамелоди Сандаунс» и форвард Лайл Фостер из «Бернли». Остальные игроки являются неизвестными.

У сборной Чехии, безусловно, все получше в плане состава. Потери у команды Мирослава Коубека отсутствуют и тренер сможет рассчитывать на всех футболистов, самыми известными среди которых являются Ладислав Крейчи из «Вулверхэмптона», Владимир Цоуфал из «Хоффенхайма», Томаш Соучек из «Вест Хэма» и Патрик Шик из «Байера». Безусловно, чехи являются однозначными фаворитами данной встречи .

Этот матч является последним шансом для команд побороться за выход из группы. Тот, кто проиграет, практически наверняка завершит борьбу на турнире на групповой стадии . Оба коллектива должны играть только на победу, поэтому игра должна получиться интересной.

Сборная Чехии globallookpress.com

Слово прогнозисту: Эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко считает, что чехи будут сильнее своего соперника на старте матча, поэтому выбрал ставку «победа Чехии в первом тайме» за 2.30.

Ставить будильник?

⏰⏰ — два будильника из трех. Самое главное «ЗА» просмотр этого матча это его время. Удобно прийти после работы и спокойно глянуть хороший футбол. Также интересно, смогут ли чехи реабилитироваться за поражение в первой игре и останутся ли у них шансы на выход в плей-офф.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Швейцария — Босния и Герцеговина

22:00 мск, Инглвуд

Команды без каких-либо наград на международных соревнованиях, но это не отменяет того факта, что они являются неуступчивыми и за их игрой приятно наблюдать. Не зря многие считают, что эти европейские сборные могут «выстрелить» и стать «темными лошадками» .

Сборная Швейцарии начала свой путь на мундиале матчем с Катаром. «Красные крестоносцы» считались явными фаворитами встречи, но не смогли оправдать этот статус. Швейцарцы быстро забили усилиями Бреля Эмболо, а пропустили уже в компенсированное ко второму тайму время. Свои же ворота поразил Миро Мухейм. Это однозначно неудача и потеря очков для «Нати».

Боснийцы тоже стартанули с ничьей. Но результат «желто-синих» можно считать в какой-то мере положительным, поскольку играли против хозяев турнира — канадцев. «Драконы» тоже достаточно быстро повели благодаря голу Йово Лукича, а пропустили за десять минут до конца встречи от Кайла Ларина. У канадцев было преимущество по ходу матча, поэтому сборная Боснии и Герцеговины может быть довольна.

В составах обеих команд нет никаких проблем и все основные футболисты готовы выйти на поле . У швейцарцев много топовых игроков, среди которых выделяются Грегор Кобель из «Боруссии», Мануэль Аканжи из «Интера», Гранит Джака из «Сандерленда» и Дэн Ндойе из «Ноттингем Форест». А вот в стане боснийцев отдельного внимания заслуживают Никола Василь из «Санкт-Паули», Сеад Колашинац из «Аталанты», Эрмедин Демирович из «Штутгарта» и Эдин Джеко из «Шальке», который является лучшим бомбардиром команды и провел за нее больше всего игр.

К слову, в сборной Боснии и Герцеговины есть немало футболистов, поигравших в свое время в России. Это Деннис Хаджикадунич («Ростов»), Иван Башич («Оренбург») и Армин Гигович («Ростов»). Интересно последить за футболистами, карьера которых связана с нашей страной.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Эта игра является крайне важной для обеих команд. Им нужно побеждать, чтобы практически обеспечить себе выход в плей-офф. Если для швейцарцев это не будет чем-то грандиозным, то вот для боснийцев проход в плей-офф станет настоящим успехом . Эта игра даст ответы на многие вопросы.

сборная Швейцарии globallookpress.com

Слово прогнозисту: Эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко ставит на ничью за 4.20 и предполагает, что команды продолжат идти без побед на турнире.

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Важнейшая игра для двух европейских команд. Именно от нее зависят расклады соперников в турнирной таблице и то, у кого какие шансы будут на выход в плей-офф. Смотрим и наслаждаемся.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Канада — Катар

01:00 мск, Ванкувер

Двукратный чемпион Кубка КОНКАКАФ против двукратного победителя Кубка Азии . Как вам такая афиша? На чемпионатах мира команды из групп не выходили, да и участвовали всего пять раз на двоих. Для многих болельщиков футбола эта игра не представляет особого интереса, но все же это чемпионат мира и тут слабых команд точно нет.

У соперников был одинаковый старт на мундиале. Сборная Канады расписала мировую с Боснией и Герцеговиной (1:1), а Катар поделил очки со Швейцарией (1:1). При этом, и «красные», и «бордовые» смогли уйти от поражения в концовке встречи и буквально вырвать одно очко. Это уже говорит о том, что с ними нужно считаться.

Канадцы точно настроены выйти из группы на домашнем турнире . У Джесси Марша есть ряд футболистов, которых можно выделить среди остальных: Альфонсо Дэвис выступает за «Баварию», Дерек Корнелиус играет в составе «Марселя», Тайон Бьюкенен защищает цвета «Вильярреала», Исмаэль Коне является футболистом «Сассуоло», а Джонатан Дэвид- «Ювентуса». Хорошие игроки, которые составили достаточно неплохую сборную.

Катарцы же не могут похвастаться такими именами и футболистами. Главной звездой является испанский тренер Юлен Лопетеги, поработавший в свое время в сборной Испании, «Реале» и «Севилье» . Именно на нем держится вся команда, ведь фактор тренера никто не отменял. В топовых чемпионата никто из катарцев не выступает, а выделить можно разве что Алмоеза Али, который в 29 лет смог забить уже целых 60 мячей за сборную и является ее лучшим бомбардиром в истории.

Если сборные Канады и Катара хотят выйти в плей-офф, то нужно побеждать в данной встрече . Другого шанса может не быть. Именно данный поединок может расставить все точки над «и» и определить претендентов на выход в плей-офф. Фаворитом является сборная Канады, но Катар уже доказал, что является крепким орешком.

сборная Канады globallookpress.com

Слово прогнозисту: Эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко предположил, что игра получится напряженной и ни одна из команд не захочет уступать, поэтому он ставит на ничью за 5.50.

⏰ —один будильник из трех. Все-таки этот матч рекомендовать вам смотреть особо не будем. Спать же тоже нужно. Да, решается судьба выхода команд из группы, но игра вполне может получиться не особо зрелищной и неинтересной. Лучше лишний раз поспать.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Мексика — Южная Корея

04:00 мск, Сапонан

А вот такое уже пропускать нельзя! Встретятся одни из лидеров североамериканского и азиатского футбола. Команды достаточно сильны и вполне могут выдать хороший турнир. Мексиканцы не пропускают чемпионаты мира с 1994 года, а южнокорейцев в последний раз не было на мундиале в 1982 году . Сборная Мексики не проходила дальше четвертьфинала, а вот команда Южной Кореи может похвастаться четвертым местом на ЧМ-2002.

Старт обеих национальных команд на турнире выдался успешным. «Зеленые» в матче-открытии мундиаля уверенно переиграли сборную Южной Африки (2:0), а вот «воины Тэджу» в волевом стиле одолели команду Чехии (2:1). Обе команды с первой же игры показали, на что способны, поэтому от них на турнире можно ожидать, чего угодно.

В составе обеих команд есть широко известные футболисты. Лидерами сборной Мексики являются Рауль Хименес из «Фулхэма», Хоан Васкес из «Дженоа» и Эдсон Альварес из «Фенербахче». Также за команду выступают представители РПЛ: Сесар Монтес из «Локомотива» (пропустит игру из-за удаления в первом матче) и Луис Чавес из «Динамо». В составе Южной Кореи нельзя не выделить Ким Мин Чжэ из «Баварии», Ли Кан Ина из «ПСЖ» и Сон Хын Мина из «Лос-Анджелеса».

Победитель этого матча точно станет участником плей-офф чемпионата мира . Отличный стимул для обеих команд не оставлять все на последний матч, а решить задачу уже здесь и сейчас.

сборная Мексики globallookpress.com

Слово прогнозисту: Редактор LiveSport.Ru Никита Головахин ждет результативный матч, поэтому ставит на то, что обе команды смогут забить за 2.09.

⏰⏰⏰— три будильника из трех. Матч обещает быть очень интересным. Хоть это и самое неудачное время для просмотра, но рекомендуем все же поставить будильник и не пропустить эту игру. Не пожалеете!

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Календарь и результаты ЧМ-2026 17-18 июня

Невероятно удобные календарь, результаты и таблица ЧМ-2026 доступны на LiveSport.Ru прямо сейчас и обновляются в режиме реального времени. Добавляйте в закладки.