Матчи ЧМ-2026 по футболу, в большинстве случаев, будут проводиться вечером и ночью по времени европейской части. Каждый день мы измеряем в будильниках, стоит ли пожертвовать сном на этот раз. Сегодня старт второго тура — 4 матча групп А и В.
Чехия — Южная Африка
19:00 мск, Атланта
Главным достижением сборной Чехии является серебро чемпионата Европы 1996 году, а вот национальная команда ЮАР выигрывала Кубок африканских наций в тот же год. На чемпионатах мира соперники дальше группового этапа не проходили, поэтому борются за то, чтобы сделать это впервые.
Правда, получается пока что так себе. Обе сборные стартовали на мундиале с поражений. Чехи достаточно неожиданно проиграли Южной Кореи (1:2). «Народная команда» усилиями Ладислава Крейчи открыла счет, но точные удары Хван Ин Бома и Хон Гю О перевернули игру и принесли победу азиатской команде. Южноафриканцы же практически не имели шансов в игре с мексиканцами, пропустив от Хулиана Киньонеса и Рауля Хименеса и уступив 0:2.
У сборной Южной Африки теперь еще и серьезные проблемы с составом. В прошлой игре были удалены с поля Яя Ситоле и Тхемба Цване, которые пропустят данную встречу. Кого можно выделить у команды Хуго Броса? Это в первую очередь вратарь-капитан Ронвен Уильямс из «Мамелоди Сандаунс» и форвард Лайл Фостер из «Бернли». Остальные игроки являются неизвестными.
У сборной Чехии, безусловно, все получше в плане состава. Потери у команды Мирослава Коубека отсутствуют и тренер сможет рассчитывать на всех футболистов, самыми известными среди которых являются Ладислав Крейчи из «Вулверхэмптона», Владимир Цоуфал из «Хоффенхайма», Томаш Соучек из «Вест Хэма» и Патрик Шик из «Байера». Безусловно, чехи являются однозначными фаворитами данной встречи.
Этот матч является последним шансом для команд побороться за выход из группы. Тот, кто проиграет, практически наверняка завершит борьбу на турнире на групповой стадии. Оба коллектива должны играть только на победу, поэтому игра должна получиться интересной.
Слово прогнозисту: Эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко считает, что чехи будут сильнее своего соперника на старте матча, поэтому выбрал ставку «победа Чехии в первом тайме» за 2.30.
Ставить будильник?
⏰⏰ — два будильника из трех. Самое главное «ЗА» просмотр этого матча это его время. Удобно прийти после работы и спокойно глянуть хороший футбол. Также интересно, смогут ли чехи реабилитироваться за поражение в первой игре и останутся ли у них шансы на выход в плей-офф.
Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.
Швейцария — Босния и Герцеговина
22:00 мск, Инглвуд
Команды без каких-либо наград на международных соревнованиях, но это не отменяет того факта, что они являются неуступчивыми и за их игрой приятно наблюдать. Не зря многие считают, что эти европейские сборные могут «выстрелить» и стать «темными лошадками».
Сборная Швейцарии начала свой путь на мундиале матчем с Катаром. «Красные крестоносцы» считались явными фаворитами встречи, но не смогли оправдать этот статус. Швейцарцы быстро забили усилиями Бреля Эмболо, а пропустили уже в компенсированное ко второму тайму время. Свои же ворота поразил Миро Мухейм. Это однозначно неудача и потеря очков для «Нати».
Боснийцы тоже стартанули с ничьей. Но результат «желто-синих» можно считать в какой-то мере положительным, поскольку играли против хозяев турнира — канадцев. «Драконы» тоже достаточно быстро повели благодаря голу Йово Лукича, а пропустили за десять минут до конца встречи от Кайла Ларина. У канадцев было преимущество по ходу матча, поэтому сборная Боснии и Герцеговины может быть довольна.
В составах обеих команд нет никаких проблем и все основные футболисты готовы выйти на поле. У швейцарцев много топовых игроков, среди которых выделяются Грегор Кобель из «Боруссии», Мануэль Аканжи из «Интера», Гранит Джака из «Сандерленда» и Дэн Ндойе из «Ноттингем Форест». А вот в стане боснийцев отдельного внимания заслуживают Никола Василь из «Санкт-Паули», Сеад Колашинац из «Аталанты», Эрмедин Демирович из «Штутгарта» и Эдин Джеко из «Шальке», который является лучшим бомбардиром команды и провел за нее больше всего игр.
К слову, в сборной Боснии и Герцеговины есть немало футболистов, поигравших в свое время в России. Это Деннис Хаджикадунич («Ростов»), Иван Башич («Оренбург») и Армин Гигович («Ростов»). Интересно последить за футболистами, карьера которых связана с нашей страной.
Эта игра является крайне важной для обеих команд. Им нужно побеждать, чтобы практически обеспечить себе выход в плей-офф. Если для швейцарцев это не будет чем-то грандиозным, то вот для боснийцев проход в плей-офф станет настоящим успехом. Эта игра даст ответы на многие вопросы.
Слово прогнозисту: Эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко ставит на ничью за 4.20 и предполагает, что команды продолжат идти без побед на турнире.
⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Важнейшая игра для двух европейских команд. Именно от нее зависят расклады соперников в турнирной таблице и то, у кого какие шансы будут на выход в плей-офф. Смотрим и наслаждаемся.
Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.
Канада — Катар
01:00 мск, Ванкувер
Двукратный чемпион Кубка КОНКАКАФ против двукратного победителя Кубка Азии. Как вам такая афиша? На чемпионатах мира команды из групп не выходили, да и участвовали всего пять раз на двоих. Для многих болельщиков футбола эта игра не представляет особого интереса, но все же это чемпионат мира и тут слабых команд точно нет.
У соперников был одинаковый старт на мундиале. Сборная Канады расписала мировую с Боснией и Герцеговиной (1:1), а Катар поделил очки со Швейцарией (1:1). При этом, и «красные», и «бордовые» смогли уйти от поражения в концовке встречи и буквально вырвать одно очко. Это уже говорит о том, что с ними нужно считаться.
Канадцы точно настроены выйти из группы на домашнем турнире. У Джесси Марша есть ряд футболистов, которых можно выделить среди остальных: Альфонсо Дэвис выступает за «Баварию», Дерек Корнелиус играет в составе «Марселя», Тайон Бьюкенен защищает цвета «Вильярреала», Исмаэль Коне является футболистом «Сассуоло», а Джонатан Дэвид- «Ювентуса». Хорошие игроки, которые составили достаточно неплохую сборную.
Катарцы же не могут похвастаться такими именами и футболистами. Главной звездой является испанский тренер Юлен Лопетеги, поработавший в свое время в сборной Испании, «Реале» и «Севилье». Именно на нем держится вся команда, ведь фактор тренера никто не отменял. В топовых чемпионата никто из катарцев не выступает, а выделить можно разве что Алмоеза Али, который в 29 лет смог забить уже целых 60 мячей за сборную и является ее лучшим бомбардиром в истории.
Если сборные Канады и Катара хотят выйти в плей-офф, то нужно побеждать в данной встрече. Другого шанса может не быть. Именно данный поединок может расставить все точки над «и» и определить претендентов на выход в плей-офф. Фаворитом является сборная Канады, но Катар уже доказал, что является крепким орешком.
Слово прогнозисту: Эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко предположил, что игра получится напряженной и ни одна из команд не захочет уступать, поэтому он ставит на ничью за 5.50.
⏰ —один будильник из трех. Все-таки этот матч рекомендовать вам смотреть особо не будем. Спать же тоже нужно. Да, решается судьба выхода команд из группы, но игра вполне может получиться не особо зрелищной и неинтересной. Лучше лишний раз поспать.
Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.
Мексика — Южная Корея
04:00 мск, Сапонан
А вот такое уже пропускать нельзя! Встретятся одни из лидеров североамериканского и азиатского футбола. Команды достаточно сильны и вполне могут выдать хороший турнир. Мексиканцы не пропускают чемпионаты мира с 1994 года, а южнокорейцев в последний раз не было на мундиале в 1982 году. Сборная Мексики не проходила дальше четвертьфинала, а вот команда Южной Кореи может похвастаться четвертым местом на ЧМ-2002.
Старт обеих национальных команд на турнире выдался успешным. «Зеленые» в матче-открытии мундиаля уверенно переиграли сборную Южной Африки (2:0), а вот «воины Тэджу» в волевом стиле одолели команду Чехии (2:1). Обе команды с первой же игры показали, на что способны, поэтому от них на турнире можно ожидать, чего угодно.
В составе обеих команд есть широко известные футболисты. Лидерами сборной Мексики являются Рауль Хименес из «Фулхэма», Хоан Васкес из «Дженоа» и Эдсон Альварес из «Фенербахче». Также за команду выступают представители РПЛ: Сесар Монтес из «Локомотива» (пропустит игру из-за удаления в первом матче) и Луис Чавес из «Динамо». В составе Южной Кореи нельзя не выделить Ким Мин Чжэ из «Баварии», Ли Кан Ина из «ПСЖ» и Сон Хын Мина из «Лос-Анджелеса».
Победитель этого матча точно станет участником плей-офф чемпионата мира. Отличный стимул для обеих команд не оставлять все на последний матч, а решить задачу уже здесь и сейчас.
Слово прогнозисту: Редактор LiveSport.Ru Никита Головахин ждет результативный матч, поэтому ставит на то, что обе команды смогут забить за 2.09.
⏰⏰⏰— три будильника из трех. Матч обещает быть очень интересным. Хоть это и самое неудачное время для просмотра, но рекомендуем все же поставить будильник и не пропустить эту игру. Не пожалеете!
Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.
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