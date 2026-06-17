прогноз на исход матча ЧМ-2026, ставка за 2.10

18 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Швейцария и Босния и Герцеговина. Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

Швейцария: необходимость рисковать

Турнирное положение: Швейцарцы стартовали на Мундиале явно не так, как хотели. Упущенная победа над Катаром (1:1) может здорово аукнуться на финише группового этапа.

При этом Швейцария имеет четырехматчевую беспроигрышную серию. Да и в отборочном цикле команда наколотила 14 мячей в шести поединках.

Последние матчи: старт чемпионата можно назвать неудачным. Да и пропускать в самой концовке всегда крайне обидно.

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До того команда не смогла переиграть австралийцев (1:1). Зато контрольный поединок с Иорданией принес успех (4:1).

Плюс Швейцария имеет весьма надежные тылы. В отборочном цикле команда пропустила всего 2 мяча в 6 матчах, так что пропущенный мяч от катарцев был скорее случайностью.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: в текущем календарном году швейцарцы победили всего один раз в 5 матчах. Да и потеря очков в стартовом туре заставит команду рисковать.

И уж точно Швейцария попытается добыть первую победу на Мундиале. В своем квартете команда считается фаворитом, и потенциальный успех в матче с боснийцами очень улучшит ситуацию.

Босния и Герцеговина: в ожидании Джеко

Турнирное положение: Боснийцы на Мундиаль пробились не без доли везения. В финале плей-офф квалификации команда в серии пенальти прошла Италию.

Причем Босния и Герцеговина в своей отборочной группе заняла итоговое второе место. А вот забивала команда в среднем два мяча за матч.

Последние матчи: старт чемпионата мира для команды получился не столь успешным. Боснийцы упустили победу в матче с Канадой (1:1).

Несколько ранее команда не сумела обыграть Панаму (1:1). Да и поединок с Северной Македонией завершился паритетом (1:1).

Вообще, Босния и Герцеговина не проигрывает с сентября минувшего года. При этом шесть своих последних поединков команда свела к ничьим.

Состояние команды: Боснийцы твердо намерены побороться за выход в плей-офф. Вот только потеря очков в стартовом туре явно угнетает.

Наверняка Босния и Герцеговина не будет лишь обороняться. Да и пока не выходил на поле мастодонт атаки 40-летний Эдин Джеко.

Боснийцы, попав на мировое первенство, не собираются быть просто туристами. Имея в своем составе качественных исполнителей, команда просто обязана проходить в плей-офф.

На что ставят в матче Швейцария — Босния и Герцеговина Букмекерские коэффициенты на матч Швейцария — Босния и Герцеговина: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Швейцария считается явным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются со скромным коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.20, а победа Боснии и Герцеговины — в 5.75.

Успех швейцарцев в первом и втором таймах принимаются с такими коэффициентами — соответственно 2.10 и 1.91.

Прогноз: Швейцарцы крайне раздосадованы потерей очков в первом туре, и в этом поединке явно сразу понесутся к владениям боснийцев.

2.10 Победа Швейцарии в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Швейцария — Босния и Герцеговина принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа Швейцарии в 1-м тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

4.20 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 4.20 на матч Швейцария — Босния и Герцеговина позволит вывести на карту выигрыш 3200₽, общая выплата — 4200₽

Ставка: Ничья за 4.20.

Пять причин, почему ставка зайдет