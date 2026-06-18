Швейцария и Босния и Герцеговина подходят ко второму туру группы B с одинаковым багажом — по одному очку после стартовых ничьих. Швейцарцы упустили победу над Катаром в компенсированное время, боснийцы не удержали преимущество против Канады. Теперь победитель получит сильную позицию в борьбе за плей-офф, ещё одна ничья оставит группу в подвешенном состоянии перед последним туром.

До матча 20 сек. 20 секунд

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21:30 А это стартовый состав сборной Боснии: Василь, Дедич, Катич, Мухаремович, Колашинац, Тахирович, Мемич, Алайбегович, Шуньич, Демирович, Джеко.

21:28 Швейцария начнёт в таком составе: Кобель, Видмер, Эльведи, Аканджи, Родригес, Ридер, Эбишер, Джака, Фройлер, Ндой, Эмболо.

21' Матч обслужит португальская бригада арбитров во главе с Жоау Пиньейру. Он работает на международном уровне с 2019 года, а первый матч сборных отсудил в том же году — встречу Бразилии и Панамы. Для Пиньейру это первая игра на нынешнем чемпионате мира, но опыта матчей высокого уровня у него достаточно. Арбитр работал в чемпионате Португалии, Лиге чемпионов, Лиге Европы, а также судил Суперкубок-2025 между «Тоттенхэмом» и ПСЖ. На линиях Пиньейру помогут соотечественники Бруну Жезуш и Лусиану Майя. За ВАР отвечает ещё один португальский арбитр Тиагу Мартинш. Четвёртым судьёй назначен Юсукэ Араки из Японии, резервным ассистентом — его соотечественник Дзюн Михара.

21:15 В первом туре вся группа B закончила с одинаковым счётом 1:1. Поэтому потеря очков Швейцарии в матче с Катаром не стала катастрофой. Команда Мурата Якина вела после пенальти Бреля Эмболо, много владела мячом, создала достаточно моментов, но не закрыла матч и получила гол в самой концовке. Босния и Герцеговина, наоборот, может быть скорее довольна своим стартом. Ничья с Канадой в Торонто стала для команды Сергея Барбареза рабочим результатом, хотя и там остался осадок — Йово Лукич быстро вывел боснийцев вперёд, но удержать победу не удалось.

21:10 Отдельно важен опыт. Джака и Рикардо Родригес давно ведут эту сборную через крупные турниры, а для матчей такого типа их спокойствие особенно ценно. Швейцарии нужно не позволить игре стать нервной и рваной, потому что именно в таком режиме Босния и Герцеговина умеет вытаскивать ничьи.

21:05 У Якина нет серьёзных кадровых проблем после первого тура. Центральная ось, вероятно, сохранится: Грегор Кобель в воротах, Мануэль Аканджи и Нико Эльведи в обороне, Гранит Джака и Ремо Фройлер в середине, Эмболо впереди. Возможны изменения в атакующей группе, где Ноа Окафор и Йоан Манзамби могут получить больше времени, если тренер захочет добавить скорости.

21:00 Швейцария приехала на турнир с привычным для себя статусом крепкой европейской сборной. Команда прошла квалификацию без поражений, выиграла группу, пропустила всего два мяча в шести матчах и в очередной раз показала, что умеет играть организованно, особенно когда ставки высоки. На чемпионатах мира швейцарцы давно не выглядят гостями: для этой сборной выход из группы уже стал нормальной целью, а не мечтой.

20:55 Важный вопрос перед матчем — состояние Сеада Колашинаца. Защитник получил повреждение в концовке встречи с Канадой и остаётся под сомнением. Его отсутствие может стать серьёзной потерей для левого края и общей физической устойчивости обороны. При этом Нидал Челик уже выбыл из турнира из-за травмы на тренировке, а его место в заявке занял Арьян Малич.

20:50 Эдин Джеко остаётся капитаном, лидером и символом команды. В 40 лет лучший бомбардир в истории сборной продолжает быть фигурой, вокруг которой можно строить атаку. Он не обязательно должен играть весь матч в высоком темпе, но его движение, игра корпусом и умение выигрывать пространство в штрафной всё ещё дают Боснии и Герцеговине понятную опору на половине поля соперника.

20:45 Для Боснии сам выход на ЧМ — серьёзное достижение. Это только второе участие сборной в финальной стадии, и нынешняя команда заметно отличается от поколения, которое ассоциировалось с именами Джеко и Пьянича. Барбарез собрал смесь опыта и молодых игроков, где ветераны всё ещё важны, но рядом с ними уже есть и молодые футболисты.