прогноз на исход матча ЧМ-2026, ставка за 2.30

17 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Чехия и ЮАР. Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

Чехия: монолитная команда

Турнирное положение: на чемпионат мира чехи пробились через горнило стыковых матчей. Причем датчане в решающей встрече были обыграны лишь в серии пенальти.

При этом Чехия в 8 матчах отборочного цикла набрала 16 очков. Да и забивала команда в среднем два мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Чехи уступили колючим южнокорейцам (1:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда не заметила сопротивления гватемальцев (3:1). Да и спарринг со сборной Косово принес успех (2:1).

В своих последних матчах Чехия выглядела весьма монолитно. Команда победила 3 раза подряд. Правда, в этих поединках команда неизменно пропускала.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: в трех последних матчах команда наколотила 7 мячей. А вот в отборе на чемпионат мира команда в среднем пропускала меньше аккурат гол за матч.

Серия из трех побед подряд явно плодотворно скажется на психологическом состоянии игроков перед стартом. Вот только пора возвращаться на забивной путь Патрику Шику.

ЮАР: чёрная серия

Турнирное положение: Южноафриканцы на Мундиаль вышли весьма натужно. Команда победила в своей отборочной группе, лишь на один пункт опередив Нигерию.

Причем ЮАР забил 15 мячей в 10 поединках отбора. А вот в свои ворота команда пропустила девять раз.

Последние матчи: предыдущий поединок команда откровенно провалила. Южноафриканцы уступили Мексике (0:2).

Несколько ранее команда расписала мировую с Ямайкой (1:1). Да и спарринг с Никарагуа принес лишь паритет (0:0).

А ведь ЮАР не может победить уже 6 матчей кряду! Да и последние неудачи заметно обнажили проблемы команды в обороне.

Состояние команды: Южноафриканцы в трех своих последних матчах отличились лишь однажды. Плюс команде крайне натужно даются поединки с соперниками уровня выше среднего.

Южноафриканцы видятся чуть ли не главным андердогом в своем квартете. Стартовая неудача в матче с Мексикой это лишь подтвердила. Оппонент выглядел на голову сильнее.

Сборная ЮАР в нынешнем календарном году еще не познавала радости побед. Вот и в этом поединке команда однозначно будет действовать в расчете на контратаки.

На что ставят в матче Чехия — ЮАР Букмекерские коэффициенты на матч Чехия — ЮАР: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Чехии дают 1.75, а на ЮАР — 4.50; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.80.

Букмекеры видят победу Чехии в первом тайме за 2.30, тогда как успех команды после перерыва можно взять за 2.10.

Прогноз: Чехи имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, и явно способны прибавить по ходу встречи.

2.30 Победа Чехии в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч Чехия — ЮАР принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Победа Чехии в 1-м тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники разойдутся миром.

2.40 Ничья во 2-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч Чехия — ЮАР принесёт прибыль 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: Ничья во 2-м тайме за 2.40.

Пять причин, почему ставка зайдет