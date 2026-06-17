17 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Чехия и ЮАР. Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.
Чехия: монолитная команда
Турнирное положение: на чемпионат мира чехи пробились через горнило стыковых матчей. Причем датчане в решающей встрече были обыграны лишь в серии пенальти.
При этом Чехия в 8 матчах отборочного цикла набрала 16 очков. Да и забивала команда в среднем два мяча за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Чехи уступили колючим южнокорейцам (1:2).
До того команда не заметила сопротивления гватемальцев (3:1). Да и спарринг со сборной Косово принес успех (2:1).
В своих последних матчах Чехия выглядела весьма монолитно. Команда победила 3 раза подряд. Правда, в этих поединках команда неизменно пропускала.
Состояние команды: в трех последних матчах команда наколотила 7 мячей. А вот в отборе на чемпионат мира команда в среднем пропускала меньше аккурат гол за матч.
Серия из трех побед подряд явно плодотворно скажется на психологическом состоянии игроков перед стартом. Вот только пора возвращаться на забивной путь Патрику Шику.
ЮАР: чёрная серия
Турнирное положение: Южноафриканцы на Мундиаль вышли весьма натужно. Команда победила в своей отборочной группе, лишь на один пункт опередив Нигерию.
Причем ЮАР забил 15 мячей в 10 поединках отбора. А вот в свои ворота команда пропустила девять раз.
Последние матчи: предыдущий поединок команда откровенно провалила. Южноафриканцы уступили Мексике (0:2).
Несколько ранее команда расписала мировую с Ямайкой (1:1). Да и спарринг с Никарагуа принес лишь паритет (0:0).
А ведь ЮАР не может победить уже 6 матчей кряду! Да и последние неудачи заметно обнажили проблемы команды в обороне.
Состояние команды: Южноафриканцы в трех своих последних матчах отличились лишь однажды. Плюс команде крайне натужно даются поединки с соперниками уровня выше среднего.
Южноафриканцы видятся чуть ли не главным андердогом в своем квартете. Стартовая неудача в матче с Мексикой это лишь подтвердила. Оппонент выглядел на голову сильнее.
Сборная ЮАР в нынешнем календарном году еще не познавала радости побед. Вот и в этом поединке команда однозначно будет действовать в расчете на контратаки.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Чехии дают 1.75, а на ЮАР — 4.50; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.80.
Букмекеры видят победу Чехии в первом тайме за 2.30, тогда как успех команды после перерыва можно взять за 2.10.
Прогноз: Чехи имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, и явно способны прибавить по ходу встречи.
Ставка: Победа Чехии в 1-м тайме за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники разойдутся миром.
Ставка: Ничья во 2-м тайме за 2.40.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Южноафриканцы не знают радости побед уже 6 матчей кряду
- Форвард Патрик Шик способен сделать разницу в атаке
- Чехия до последней коллизии победила 2 раза подряд
- Чехи в среднем забивают 2 мяча за матч
- Южноафриканцы имеют заметные проблемы с реализацией